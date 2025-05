Teilen

Sydney – Die preisgekrönte jüdische Schauspielerin Miriam Margolyes hat Israels Vorgehen in Gaza mit den Worten „Hitler hat gewonnen“ verurteilt.

Die altgediente britisch-australische Schauspielerin und Aktivistin, die vor allem durch ihre Rolle als Professorin Sprout in der Harry-Potter-Filmreihe bekannt ist, veröffentlichte über den Jewish Council of Australia ein Video, in dem sie sagt, dass sie sich für Israels Krieg im Gazastreifen schämt.

In dem Beitrag sagte die 83-Jährige:

„Ich habe mich noch nie so sehr für Israel geschämt wie in diesem Moment. Für mich sieht es so aus, als ob Hitler gewonnen hat. Er hat uns Juden von einer mitfühlenden und tragenden in eine bösartige, völkermordende, nationalistische Nation verwandelt, die Frauen und Kinder verfolgt und tötet.“

Margolyes rief alle Juden dazu auf, „zu schreien, zu betteln, zu rufen, um einen Waffenstillstand“ in Gaza zu erreichen.

Die Schauspielerin sagte, was seit Beginn des Krieges in Gaza geschehe, sei „schockierend, beschämend und böse, und ich kann nicht verstehen, warum alle jüdischen Menschen, insbesondere die Mitglieder von Synagogen, nicht wollen, dass das, was vor sich geht, sofort gestoppt wird“.

Margolyes gehört zu den Hunderten von Persönlichkeiten der jüdischen Unterhaltungsindustrie, die zu einem Waffenstillstand in Gaza aufrufen. Der „Angels in America“-Autor Tony Kushner gehörte zu denjenigen, die Israels Vorgehen in Gaza am lautesten verurteilten und die Politik des Landes in dem Gebiet als „ethnische Säuberung“ bezeichneten.

The indomitable Miriam Margolyes OBE has a message in support of the Jewish Council! She calls for all of us Jews to “shout, beg, scream for a ceasefire” pic.twitter.com/UgwRSusq84 — Jewish Council of Australia (@jewishcouncilAU) April 5, 2024

Mehrheit der Deutschen lehnt Israels Militäreinsatz im Gazastreifen ab

Eine aktuelle Umfrage des ZDF-Politbarometers zeigt: 80 Prozent der deutschen Bevölkerung halten das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen für nicht gerechtfertigt, wenn es hohe Opferzahlen unter der palästinensischen Zivilbevölkerung fordert.

Dies markiert einen deutlichen Anstieg der Kritik im Vergleich zu März 2024, als noch 69 Prozent diese Ansicht vertraten.