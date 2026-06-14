GastbeiträgeMeinungPolitik
1 Min.Lesezeit

Israel
Mattner: „Man muss Israel nicht hassen, um diese Politik zu verurteilen“

Im Gastkommentar kritisiert Susanne Mattner das krampfhafte Wegsehen in der deutschen Debatte über die völkerrechtswidrige Politik im Westjordanland.

NEX24
Von NEX24
NEX24
By NEX24
(Screenshot/Tagesschau)
Teilen

Ein Gastkommentar von Susanne Mattner

Ich habe gerade den Tagesschau-Bericht „Im Westjordanland bauen israelische Siedler neue Häuser und Siedlungen“ über das Westjordanland gesehen. Und was mich inzwischen fast genauso wütend macht wie die Zustände vor Ort, sind die Menschen, die das alles immer noch relativieren. Wie oft wollen wir uns das eigentlich noch anschauen?

Neue Siedlungen. Immer mehr Landnahme. Immer mehr Gewalt. Menschen werden vertrieben, eingeschüchtert oder getötet. Und eine Siedlerin stellt sich vor die Kamera und sagt über ihren Schwager, der einen jungen Palästinenser erschossen hat, er habe richtig gehandelt.

Man stelle sich für einen Moment vor, jemand aus irgendeinem anderen Konflikt würde einen solchen Satz sagen. Der Aufschrei wäre gewaltig.

Hier dagegen wird diskutiert, eingeordnet, relativiert, abgelenkt und beschwichtigt.
Immer wieder dieselben Reflexe:

„Das ist kompliziert.“
„Man muss beide Seiten sehen.“
„Aber Hamas …“

Nein. Nicht jede Situation wird dadurch kompliziert, dass man sich weigert, sie klar zu benennen. Es gibt Dinge, die man nicht relativieren muss. Es gibt Dinge, die man verurteilen kann, ohne vorher zehn Fußnoten und zwanzig Entschuldigungen zu formulieren.

Ein Mitarbeiter der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem sagt in dem Bericht:

„Die Regierung, die Armee und die Siedler sind eins.“

Wer den Bericht sieht, wer die Entwicklung der letzten Jahrzehnte verfolgt hat und wer die Realität im Westjordanland kennt, versteht, warum ein solcher Satz überhaupt ausgesprochen wird.

Was mich zunehmend fassungslos macht, ist die deutsche Debatte. Dieses krampfhafte Wegsehen. Diese Angst, offensichtliches Unrecht als Unrecht zu benennen. Diese Bereitschaft, Dinge zu akzeptieren, die man bei jedem anderen Staat längst als Skandal bezeichnen würde.

Man muss Israel nicht hassen, um diese Politik zu verurteilen.
Man muss nur noch ein Mindestmaß an moralischer Konsequenz besitzen.
Wer heute noch jede Kritik reflexhaft abwehrt, trägt vielleicht keinen Stein, keine Waffe und keinen Uniformrock. Aber er hilft dabei, dass die Verantwortlichen immer weitermachen können, ohne ernsthaften Druck fürchten zu müssen.

Das Unrecht geschieht nicht im Verborgenen. Es geschieht vor den Augen der Welt.
Und viel zu viele haben sich daran gewöhnt.

 

AUCH INTERESSANT

Mattner: Warum ich nicht über den „Islamismus“ berichte

Auch interessant

Jüdische Schauspielerin Miriam Margolyes wirft Israel Völkermord vor

Ausland NEX24 -
London/Tel Aviv – Die altgediente britisch-australische Schauspielerin und Aktivistin, die vor allem durch ihre Rolle als Professorin Sprout in der Harry-Potter-Filmreihe bekannt ist, hat...
Weiterlesen

Space X notiert an asiatischen Graumärkten rund über 35 % über seinem Ausgabepreis

Aktienmarkt NEX24 -
Von Marcus Weyerer Nach ersten Berichten von Bloomberg notiert SpaceX an den asiatischen Graumärkten rund 35 % über seinem Ausgabepreis von 135 US-Dollar, und die...
Weiterlesen

Türkei: Immobilien-Skandal in CHP-Hochburg Izmir

Ausland Thorsten Reuters -
Izmir - Die Auseinandersetzung um die sogenannten „tapusuz arsalar“ (grundbuchlosen Grundstücke) im İzmirer Bezirk Balçova erreicht einen neuen Höhepunkt. Die von der oppositionellen CHP...
Weiterlesen

Iran-Konflikt: Helium-Mangel belastet Halbleiterindustrie

Aktienmarkt NEX24 -
Von Joel Frick Vor dem Hintergrund bereits angespannter globaler Kupferlagerbestände deutet der mittel‑ bis langfristige Ausblick auf eine zunehmende Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage hin. Die...
Weiterlesen

Autonomes Fahren: Erster Level-4-TÜV-Test in Berlin

Auto & Motor NEX24 -
Berin - Erstmals wurde eine Prüfmethodik für autonome Fahrzeuge unter realen Verkehrsbedingungen erprobt. Das Forschungsfahrzeug EDGAR der TU München absolvierte die Fahrt durch Berlin...
Weiterlesen

Headlines

Tucker Carlson: Iran ist beliebter als zuvor

Ausland NEX24 -
Washington – Der US-amerikanische Politkommentator Tucker Carlson erklärte in einem Video, dass der Iran in Teilen der arabischen Welt...

US-Botschafter Huckabee: Israel wird von Gott geschützt

Ausland NEX24 -
Tel Aviv – US-Botschafter löst mit Aussagen zu Israels Gebietsansprüchen Empörung aus. Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, sagt,...

Ärzte der Welt warnt vor gravierenden Folgen für die Gesundheit Schutzsuchender

Ausland NEX24 -
Berlin - Der EU-Migrationspakt (GEAS) könnte schwerwiegende Folgen für die Gesundheit schutzsuchender Menschen haben. Davor warnt die humanitäre Organisation...

Der israelische Angriff auf die USS Liberty: Was Überlebende über den „Unfall“ sagen

Ausland NEX24 -
Washington/Sinai – Es war der 8. Juni 1967, der vierte Tag des Sechs-Tage-Krieges. Die USS Liberty, ein amerikanisches Aufklärungsschiff...

Meinung

Ausland

Tucker Carlson: Iran ist beliebter als zuvor

NEX24 -
Washington – Der US-amerikanische Politkommentator Tucker Carlson erklärte in einem Video, dass der Iran in Teilen der arabischen Welt beliebter geworden sei als noch...
Ausland

US-Botschafter Huckabee: Israel wird von Gott geschützt

NEX24 -
Tel Aviv – US-Botschafter löst mit Aussagen zu Israels Gebietsansprüchen Empörung aus. Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, sagt, Israel sei nicht aufgrund militärischer,...

„Wo bleiben die Solidaritätsbekundungen für Hüseyin Doğru?“

Schweizer Qualität im deutschen Energiemarkt: Der Ansatz von PLAN-B NET ZERO

Iran-Konflikt: Helium-Mangel belastet Halbleiterindustrie

Wenn Landmaschinen und Traktoren unter den Hammer kommen

The Economist: Erdoğan, Müslüman dünyasının en popüler politikacısı

Türkçe NEX24 -
Londra - Neredeyse iki milyar insandan oluşan devasa ve çeşitlilik arz eden bir topluluk olan küresel Müslüman topluluğu Umma/Ümmet içinde, birleştirici bir temsilci arayışı...
Weiterlesen

Rapor: Afrika Gençliği Ruh Sağlığında Dünya Lideri

Türkçe NEX24 -
Londra - Maddi refah, ruh sağlığının garantisi değil. Şubat 2026 sonunda yayımlanan yeni bir küresel rapor, zihinsel esenlik haritasını temelden sarstı. İngiltere, Japonya ve Yeni...
Weiterlesen

Araştırma: Dini İnanç, Gençleri Kaygı Bozukluklarından Koruyan Temel Bir Faktör

Türkçe NEX24 -
Almanya - Bochum Ruhr Üniversitesi (RUB) tarafından yürütülen güncel bir araştırma, dini inancın çocukların ve gençlerin ruh sağlığı için kritik bir koruyucu faktör olduğunu...
Weiterlesen