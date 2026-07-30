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Los Angeles – Hollywood-Star Ben Affleck hat seiner verstorbenen Mutter Chris Affleck mit bewegenden Worten gedacht. In einer öffentlichen Nachricht an den palästinensischen Schriftsteller und Pulitzer-Preisträger Mosab Abu Toha erklärte der Oscar-Preisträger, die Unterstützung des palästinensischen Volkes sei „die zentrale Sache ihres Lebens“ gewesen.

Chris Affleck, die Mutter der Schauspieler Ben und Casey Affleck, starb Anfang Juni im Alter von 83 Jahren. Öffentlich bekannt wurde ihr Tod erst Wochen später, als ihre Familie einen Nachruf veröffentlichte.

In seinem Nachruf erinnerte Mosab Abu Toha an eine enge Freundschaft zu Chris Affleck und bezeichnete sie als eine mütterliche Bezugsperson für seine Familie während ihres Aufenthalts im US-Bundesstaat Massachusetts.

Lehrerin und langjährige Palästina-Aktivistin

Chris Affleck war viele Jahre als Lehrerin tätig und engagierte sich darüber hinaus in verschiedenen sozialen Initiativen. Einen Schwerpunkt ihres ehrenamtlichen Engagements fand sie nach einer Reise in die palästinensischen Gebiete im Jahr 2009.

Anschließend schloss sie sich der Organisation Alliance for Water Justice in Palestine an, die sich für einen gerechten Zugang zu Wasserressourcen in den palästinensischen Gebieten einsetzt. In den folgenden Jahren sprach sie sich regelmäßig für die Rechte der Palästinenser aus und appellierte zuletzt an US-Politiker, sich für eine Waffenruhe im Gazastreifen einzusetzen.

Ben Affleck würdigte dieses jahrzehntelange Engagement mit den Worten, der Einsatz für die Palästinenser sei „die zentrale Sache ihres Lebens“ gewesen. Das Leid der Menschen in den palästinensischen Gebieten habe sie tief bewegt.

Auch Ben Affleck äußerte sich zum Gaza-Krieg

Ben Affleck selbst hat sich in den vergangenen Jahren nur selten öffentlich zum Nahostkonflikt geäußert. Während des Gaza-Krieges gehörte er jedoch zu zahlreichen Schauspielern und Kulturschaffenden, die einen offenen Brief unterzeichneten, in dem eine sofortige Waffenruhe sowie der Schutz der Zivilbevölkerung gefordert wurden.

Mit seiner aktuellen Würdigung seiner Mutter äußerte sich der Schauspieler nun ungewöhnlich persönlich zu dem Thema. Die Nachricht wurde von Mosab Abu Toha veröffentlicht und in den sozialen Medien vielfach geteilt.

Nachruf findet große Beachtung

Die bewegenden Worte Afflecks lösten insbesondere unter Unterstützern der palästinensischen Sache zahlreiche Reaktionen aus. Viele Nutzer würdigten das jahrzehntelange Engagement von Chris Affleck und erinnerten daran, dass sie sich weitgehend abseits der Öffentlichkeit für humanitäre Anliegen eingesetzt hatte.