New York – Die bekannten Schauspieler Charles Dance und Suzan Sarandon aus der Fernsehserie „Game of Thrones“ lasen gemeinsam mit einer Gruppe zahlreicher prominenter Schauspieler Auszüge aus der Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH).

In dem Fall wurde Israel beschuldigt, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen, und die Schauspieler, darunter auch Dances Co-Stars Carice van Houten, Liam Cunningham und Lena Headey, beteiligten sich an der Erstellung von Videos, die die Anschuldigungen Südafrikas unterstützen.

Südafrika wirft Israel vor, mit seinen wahllosen Angriffen, die das Leben im Gazastreifen unmöglich machen, Völkermord zu begehen, und ruft zu einer Dringlichkeitsanordnung auf, die Israel auffordert, das Feuer einzustellen.

Zu den weiteren Stars der Serie gehören die „The Crown“-Darsteller Khalid Abdalla und Tobias Menzies, der „I May Destroy You“-Darsteller Paapa Essiedu, Alia Shawkat aus „Arrested Development“, der Komiker Steve Coogan und der palästinensische Schauspieler Adam Bakri, der für seine Rolle in dem Oscar-nominierten Film Omar bekannt ist.

Die ägyptische Filmemacherin und Schauspielerin Aida El-Kashef, die äthiopisch-amerikanische Schriftstellerin Maaza Mengiste, die iranisch-amerikanische Schauspielerin und Sängerin Sepideh Moafi, die niederländische Schauspielerin und Sängerin Carice van Houten und die südafrikanische Journalistin, Autorin und Herausgeberin Zukiswa Wanner nahmen ebenfalls teil.

Die Oscar-Preisträgerin Sarandon ist einer der bekanntesten Hollywood-Stars, die sich immer wieder zur Notlage der Palästinenser geäußert haben.

Sie wurde von ihrer Agentur UTA entlassen, nachdem sie sich im November auf einer Pro-Palästina-Kundgebung in New York geäußert hatte.

Mehr als 50 Länder haben ihre Unterstützung für die Klage Südafrikas zum Ausdruck gebracht, die im Dezember 2023 eingereicht wurde. In der Klage wurden die IGH-Richter aufgefordert, Sofortmaßnahmen zu verhängen, die Israel zwingen, seine Offensive im Gazastreifen unverzüglich einzustellen.

Actress Susan Sarandon @SusanSarandon reads the section „Mass Expulsions from Homes & Displacement“ from South Africa’s case file charging Israel with genocide at the ICJ.

Also featuring Adam Bakri Sepideh Moafi, Wallace Shawn, Maaza Mengiste and Maxine Peake. pic.twitter.com/XZdTWikkT6

— In Context (@incontextmedia) January 15, 2024

Cersei Lannister (Lena Headey), with co-stars from Game of Thrones and other actors, read South Africa’s case file charging Israel with genocide at the #ICJ pic.twitter.com/1MzdCgAi9A — In Context (@incontextmedia) January 14, 2024

