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Jerusalem – Eine aktuelle Fernsehdokumentation des europäischen Kultursenders ARTE legt die tiefgreifenden strukturellen und völkerrechtlichen Veränderungen im besetzten Westjordanland offen.

Ein zentraler Schwerpunkt der journalistischen Recherche liegt dabei auf der drastischen Zunahme gewaltsamer Übergriffe militanter Siedlergruppen auf die umliegende arabische Zivilbevölkerung.

Die im Juli 2026 veröffentlichte investigative Reportage dokumentiert schwerwiegende Vorfälle im palästinensischen Dorf Jalud bei denen organisierte Gruppen von Siedlern systematisch landwirtschaftliche Infrastrukturen zerstörten Olivenhaine in Brand steckten und gezielt medizinische Dorfkliniken attackierten.

Die Brisanz dieser Entwicklung wird durch interne Dokumente der israelischen Armee (IDF) unterstrichen. Demnach warnte die militärische Führung der IDF die eigene Regierung bereits mehrfach schriftlich vor diesen als „nationalistische Straftaten“ eingestuften Übergriffen da die anhaltende Gewalt das Risiko eines unkontrollierbaren Flächenbrandes in der gesamten Region massiv erhöht.

Systematische Legalisierung und staatlich gestützte Expansion

Diese Gewalteskalation geht Hand in Hand mit einer beispiellosen staatlichen Annexion: Die Dokumentation zeigt detailliert wie die israelische Regierung kurz vor den für den 27. Oktober angesetzten Parlamentswahlen die rückwirkende Legalisierung von insgesamt 37 bislang nicht genehmigten jüdischen Siedlungen vorangetrieben hat.

Politische Analysten und Regionalexperten werten diesen koordinierten Schritt als gezielten Versuch der nationalistischen Koalition in Jerusalem noch vor einem potenziellen Regierungswechsel vollendete territoriale Tatsachen zu schaffen und eine künftige Zweistaatenlösung im Nahen Osten dauerhaft unmöglich zu machen.

Am konkreten Beispiel des strategisch wichtigen Außenpostens Esh Kodesh der sich in den Bergen zwischen den palästinensischen Städten Ramallah und Nablus befindet veranschaulicht der Bericht die Mechanismen dieser staatlich gestützten Expansion.

Das Viertel wurde ursprünglich von radikalen Siedlern ohne jegliche behördliche Genehmigung auf privatem palästinensischem Land errichtet. Die Dokumentation zeigt auf wie diese provisorischen Zelt- und Containerlager über die Jahre hinweg systematisch an die staatliche Strom- und Wasserinfrastruktur angeschlossen und schließlich durch nachträgliche Kabinettsbeschlüsse rechtlich legitimiert wurden. Diese Praxis führt zu einer kontinuierlichen Fragmentierung des palästinensischen Territoriums und einer schleichenden Annexion der Region.

Wirtschaftliche Nutzung und völkerrechtlicher Status

Neben der rein territorialen Landnahme beleuchtet das investigative Format auch die ökonomischen Dimensionen der Siedlungspolitik. Auf den ehemals palästinensischen Agrarflächen haben sich in den vergangenen Jahren florierende landwirtschaftliche Großbetriebe und private Weingüter etabliert.

Die dort produzierten Güter und Weine werden unter Umgehung internationaler Kennzeichnungsrichtlinien in großem Stil in die Vereinigten Staaten und nach Europa exportiert was den Siedlungen eine stabile wirtschaftliche Basis sichert.

Internationale Gremien sowie die UN-Sicherheitsratsresolution 446 betonen unverändert dass all diese Aktivitäten keinerlei rechtliche Gültigkeit besitzen und schwerwiegend gegen das völkerrechtliche Besatzungsverbot verstoßen.

Auch ein jüngstes Gutachten des Internationalen Gerichtshofs (IGH) forderte den sofortigen Stopp aller Siedlungsaktivitäten was von den Akteuren vor Ort jedoch weiterhin ignoriert wird.