Israel: „Jedes Baby in Gaza ist ein Feind“

Jerusalem – Der rechtsextreme israelische Politiker und ehemalige Knessetabgeordnete Moshe Feiglin hat mit aufrührerischen Äußerungen während eines Interviews im israelischen Kanal 14 einen Feuersturm der Kontroverse entfacht.

Feiglin, ein ehemaliges Mitglied der Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanjahu und Gründer der Zehut-Partei, erklärte: „Jedes Kind, jedes Baby in Gaza ist ein Feind“ und argumentierte, dass der wahre Feind nicht die Hamas, sondern die gesamte Bevölkerung von Gaza sei.

Er forderte die vollständige Besetzung und Kolonisierung des Gazastreifens und erklärte: „Wir müssen den Gazastreifen erobern und besiedeln, und kein einziges Kind aus dem Gazastreifen sollte dort bleiben. Es gibt keine andere Form des Sieges.“

Die Äußerungen fallen in eine Zeit verstärkter israelischer Militäroperationen im Gazastreifen, bei denen Netanjahu versprach, das Gebiet „unter seine Kontrolle“ zu bringen, um die Hamas zu besiegen und die Freilassung der verbleibenden Geiseln sicherzustellen.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden seit Beginn der israelischen Offensive im Anschluss an den Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 über 53.000 Menschen im Gazastreifen getötet, wobei allein in den letzten vier Tagen mehr als 600 Todesopfer zu beklagen waren.

Feiglins Äußerungen haben sowohl im Inland als auch international scharfe Verurteilung hervorgerufen. Kritiker, darunter auch Nutzer auf X, bezeichneten die Kommentare als völkermörderisch und unmenschlich, in einem Beitrag hieß es: „Das ist ein teuflischer Krieg gegen Kinder. Israel muss gestoppt werden!“

Andere drückten ihre Ungläubigkeit aus und ein Nutzer fragte: „Wie kann ein freiheitsliebender Mensch dieser Völkermord-Rhetorik tatenlos zusehen?“ Die Äußerungen haben die wachsende Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen angeheizt, zumal die humanitären Bedenken zunehmen.

“Every child, every baby in Gaza is an enemy.”

Former Israeli Knesset member, Moshe Feiglin, in an interview with Channel 14, said that Gaza should be both occupied and settled, asserting that “not a single child should remain” in the besieged enclave pic.twitter.com/MfhaPgU8bB

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 21, 2025