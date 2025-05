Netanjahu-naher Kanal Israel: TV-Produzent fordert Gaskammern in Gaza

Teilen

Jerusalem – Der prominente israelische Fernsehproduzent Elad Barashi hat eine breite Verurteilung ausgelöst, nachdem ein Posting in den sozialen Medien wieder aufgetaucht war, in dem er ausdrücklich zum „Holocaust“ an den 2,3 Millionen Einwohnern des Gazastreifens aufrief und dabei auch „Gaskammern“ und „Zugwaggons“ erwähnte.

Die aufrührerischen Äußerungen, die ursprünglich am 27. Februar 2025 auf Hebräisch gepostet wurden, haben wegen ihrer völkermörderischen Rhetorik und der Entmenschlichung der Palästinenser scharfe Kritik auf sich gezogen und Fragen nach der Verantwortlichkeit der israelischen Medien und dem Einfluss rechtsextremer Narrative aufgeworfen.

Barashi, ein Forscher und Produzent von Sendungen wie Story Night und Israel Morning auf Kanal 14, einem rechtsextremen Fernsehsender, der dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu nahesteht, schrieb in dem Beitrag:

„Männer, Frauen und Kinder – mit allen Mitteln, wir müssen einfach eine Shoah [Holocaust] gegen sie durchführen – ja, lesen Sie das noch einmal – H-O-L-O-C-A-U-S-T!“

Er sprach sich außerdem für einen „grausamen und harten Tod“ für alle Bewohner des Gazastreifens aus, verwarf die Vorstellung von unschuldigen Zivilisten und forderte Israel auf, ohne „Gewissen oder Mitleid“ zu „zermalmen“, „zu eliminieren“ und „abzuschlachten“.

„Wer ist der Narr, der sagt, dass es ‚Unschuldige‘ in Gaza gibt? Wer ist der verachtenswerte Schurke, der sie ungehindert in arabische Länder oder nach Europa fliehen lassen will?“

Und weiter: „Ich kann die Leute hier im Staat Israel nicht verstehen, die Gaza nicht mit Gasduschen füllen wollen… oder Zugwaggons… und diese Geschichte beenden! Es soll einen Holocaust in Gaza geben.“

Der Beitrag, der später gelöscht wurde, hat weite Kreise gezogen und nicht nur auf den Plattformen der sozialen Medien für Empörung gesorgt.

Netanjahu-naher Kanal Channel 14

Kanal 14, der oft als Netanjahus bevorzugte Plattform für Interviews und Botschaften bezeichnet wird, ist wegen seiner Rolle bei der Verbreitung rechtsextremer und siedlerfreundlicher Ansichten in die Kritik geraten.

Der Sender, der als Nischensender für „jüdische“ Programme begann, hat sich zu einem bedeutenden Sprachrohr für reaktionäre Rhetorik entwickelt, einschließlich ausdrücklicher Aufrufe zur Gewalt gegen Palästinenser.

Kritiker argumentieren, dass die Nähe zur Netanjahu-Regierung den Sender trotz Geldstrafen für die Überschreitung seiner lizenzierten Inhalte vor regulatorischen Konsequenzen bewahrt hat.

Über 52.000 getötete Palästinenser

Die Äußerungen fallen in eine Zeit erhöhter Spannungen im öffentlichen Diskurs Israels, da das Land den Holocaust-Gedenktag inmitten des andauernden Krieges im Gazastreifen begeht, in dem seit Oktober 2023 über 52.000 Palästinenser getötet wurden.

Netanjahu selbst hat während der Gedenkfeiern Vergleiche zwischen der Hamas und den Nazis gezogen, ein Vergleich, den einige Kritiker, darunter der Leiter der Internationalen Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem, Dani Dayan, dringend ablehnen, um eine Verharmlosung des Holocaust zu vermeiden.

Nutzer sozialer Medien – darunter auch einige Israelis – prangerten Barashis Äußerungen als „Schandfleck für das moralische Ansehen des Landes“ und als Affront gegen die historische Erinnerung an die Shoah an.

Die Rufe nach Barashis Entlassung aus dem TV-Kanal und nach rechtlichen Schritten im Rahmen der israelischen Gesetze gegen Aufwiegelung werden immer lauter, obwohl der Produzent sich weder öffentlich entschuldigt noch eine Erklärung abgegeben hat und sein Social-Media-Konto weiterhin aktiv ist.

Beobachter stellen fest, dass Palästinenser und israelische Araber wegen weit weniger aufrührerischer Äußerungen verhaftet wurden, was Fragen nach einer selektiven Durchsetzung aufwirft. Ein X-Nutzer bemerkte:

„Dieser kranke Fanatiker steht in Verbindung mit Kanal 14, dem Sprachrohr von Netanjahu und der extremen Rechten, also ist es eine offene Frage, ob er bestraft wird“.

Der Vorfall hat die Debatte über die Rolle der israelischen Medien bei der öffentlichen Meinungsbildung während des Gaza-Konflikts neu entfacht. Erfahrene Journalisten haben Mainstream-Medien, darunter auch Kanal 14, dafür kritisiert, dass sie das Leiden der Palästinenser herunterspielen und Aufrufe zu Massengewalt verstärken, was manche als Anstiftung zum Völkermord werten.

Einfluss rechtsextremer Stimmen

Die Kontroverse unterstreicht auch den breiteren Einfluss rechtsextremer Stimmen in Israel, der durch Netanjahus Koalition gestärkt wird, die sich auf extremistische Parteien wie den religiösen Zionismus stützt.

Internationale Menschenrechtsorganisationen, darunter Amnesty International, haben darauf hingewiesen, dass diese Rhetorik Teil eines umfassenderen Musters der Entmenschlichung ist, das Israels Aktionen im Gazastreifen anheizt, die Amnesty kürzlich als Völkermord bezeichnete. Der Barashi-Skandal wirft ein Schlaglicht auf die dringende Notwendigkeit einer Rechenschaftspflicht in den Medien und im politischen Diskurs, sowohl innerhalb als auch außerhalb Israels, während die weltweite Aufmerksamkeit zunimmt.

Weder Channel 14 noch das Büro von Netanjahu haben auf Anfragen zu der Kontroverse geantwortet. Die israelische Regierung hat in der Vergangenheit Vorwürfe der Aufwiegelung durch ihre Verbündeten zurückgewiesen, auch wenn rechtsextreme Persönlichkeiten weiterhin provokative Darstellungen verbreiten.

Auch interessant

– Neapel –

Italien: Israelische Touristen aus Restaurant geworfen

Das Restaurant bezeichnet sich bereits im Namen als „Apartheid‑Free Zone“. Solche Lokale gibt es in Italien und Spanien in vielen Großstädten.