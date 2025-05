Italien: Israelische Touristen aus Restaurant geworfen

Neapel – Eine israelische Familie wurde kürzlich aus der Taverna Santa Chiara, einem bekannten Restaurant in Neapel, Italien, verwiesen und löste damit eine hitzige Debatte und den Vorwurf des Antisemitismus aus. Der Vorfall, der auf Video aufgezeichnet und in den sozialen Medien weit verbreitet wurde, hat sowohl Kritik als auch Unterstützung hervorgerufen.

Das Restaurant bezeichnet sich bereits im Namen als „Apartheid‑Free Zone“. Solche Lokale gibt es in Italien und Spanien in vielen Großstädten.

Die israelische Botschaft in Rom teilte mit, dass ihr der Vorfall bekannt sei und sie sich um eine Klärung mit den örtlichen Behörden bemühe. „Personen oder Familien aufgrund ihrer Nationalität anzugreifen, ist inakzeptabel und muss geahndet werden“, so die Botschaft in einer Erklärung.

In einer Pressemitteilung verteidigt das Restaurant sein Vorgehen und wies Vorwürfe des Antisemitismus zurück. In der Erklärung betont Santa Taverna Santa Chiara, dass die Entscheidung des Restaurants nicht auf der Nationalität oder Religion der Familie beruhte, sondern auf ihrem angeblichen Verhalten.

Die Familie habe sich provokativ über die Situation in Gaza geäußert, was sie als beleidigend und störend für andere Gäste empfand. Das Restaurant erklärte, dass es sich für ein freundliches Umfeld einsetzt, aber „Propaganda oder Handlungen, die Gewalt fördern“, nicht dulde. Abschließend wurde das Bedauern über die Eskalation zum Ausdruck gebracht, aber die Haltung des Restaurants gegen die „zionistische Ideologie“ bekräftigt.

