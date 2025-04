Teilen

Von Marcus Weyerer

Die globalen Märkte sind erheblichen Schwankungen ausgesetzt, da sich die Zölle unterschiedlich auf China und die Schwellenländer auswirken.

Während China mit wirtschaftlichen Herausforderungen und einem Rückgang von 20 % seit März konfrontiert ist, finden Länder wie Indien und Brasilien neue Möglichkeiten. Da die Unsicherheit weiterhin hoch ist, sollten Anleger beim Wiedereintritt in die Märkte vorsichtige Strategien wie den Dollar-Cost-Averaging-Ansatz verfolgen.

Der aktuelle Markt ist von einer erheblichen Volatilität geprägt, die zwischen der Darstellung von Zöllen als Verhandlungstaktik und der Möglichkeit einer umfassenderen Hinwendung zu einem merkantilistischen Wirtschaftsmodell schwankt. China hat seit März 2025 einen Rückgang von 20 % verzeichnet, eine Zahl, die zwar bemerkenswert, aber für das Land nicht ungewöhnlich ist.

Die Zölle haben die Marktstimmung sicherlich gedämpft. Für Schwellenländer sind die Auswirkungen unterschiedlich. Länder wie Indien, die weniger vom Handel abhängig sind, sind relativ besser geschützt. Im Gegensatz dazu sind Länder wie Vietnam, in denen US-Exporte einen erheblichen Teil des BIP ausmachen, den negativen Auswirkungen der Zölle stärker ausgesetzt.

Die Auswirkungen der Zölle auf das BIP Chinas und die Reaktion der Regierung

Die direkten Auswirkungen der Zölle auf das chinesische BIP sind relativ gering, da die Exporte in die USA nur etwa 2 bis 3 % des chinesischen BIP ausmachen. Die Regierung ergreift jedoch proaktive Maßnahmen zur Ankurbelung des Konsums, der ein wesentlicher Bestandteil ihrer Wirtschaftsstrategie ist.

Im jüngsten Arbeitsbericht der Regierung wurde die Unterstützung des Konsums betont, und die Botschaft der Regierung ist zutreffend. Wir erwarten, dass sie weitere bedeutende Konjunkturmaßnahmen einführen werden, um die Wirtschaft zu stützen, auch um den Herausforderungen durch die Zölle zu begegnen.

Verlagerung der Produktion und Chancen für Schwellenländer

Die Produktion verlagert sich allmählich von China in andere Schwellenländer, aber dieser Übergang ist besonders für High-End-Sektoren wie die Halbleiterindustrie, die in Ländern wie Südkorea und Taiwan vorherrschend ist, eine Herausforderung.

Für Indien bietet diese Verlagerung eine Chance. Indiens Wirtschaft ist weniger vom Handel abhängig und stärker konsumgetrieben, wodurch sie relativ besser vor den Auswirkungen eines möglichen Rückgangs des Welthandels geschützt ist.

Dies könnte Indien zu einer attraktiveren Investitionsoption machen, insbesondere angesichts seiner starken langfristigen Wachstumsaussichten und der Tatsache, dass sich die Bewertungen seit dem letzten Jahr deutlich abgeschwächt haben. Da der Aktienmarkt auf das Niveau vom Februar 2024 zurückgefallen ist, sind die Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnisse im Vergleich zu diesem Zeitpunkt nun um etwa 7 % günstiger.

Brasilien: Ein potenzielles Zentrum der Widerstandsfähigkeit in den Schwellenländern

Während die Märkte weiterhin die Schuldentragfähigkeit und die Defizitpolitik der Regierung in Frage stellen, konnten sie nach Jahren der Underperformance deutlich an Boden gewinnen.

Der Reichtum Brasiliens an natürlichen Ressourcen, insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft und Energie, versetzt das Land in eine gute Position, um von der globalen Nachfrage zu profitieren. Wenn China beispielsweise seine Agrarimporte aus den USA , etwa von Sojabohnen und Baumwolle, reduziert, könnte Brasilien als Ersatz und relativer Gewinner aus den Handelsspannungen hervorgehen.

Das Land weist auch ein Handelsdefizit mit den USA auf, was bedeutet, dass es wahrscheinlich nicht im Fokus der politischen Entscheidungsträger in Washington steht. Tatsächlich könnte es auch einige Rindfleischimporte in die USA von anderen, höher tarifierten Exporteuren ersetzen.

Die Rolle der High-End-Technologie-Sektoren in Taiwan und Südkorea

Die High-End-Technologiebranchen in Taiwan und Korea sind aufgrund der hohen Kosten und des erforderlichen technischen Fachwissens anderswo nur schwer zu replizieren. Der Aufbau von Produktionskapazitäten für solche fortschrittlichen Technologien ist nicht nur extrem teuer, sondern erfordert auch ein technisches Wissen, das nicht schnell entwickelt werden kann.

Das bedeutet, dass es zwar zu einer gewissen Diversifizierung der Produktionsstandorte kommen kann, das Kern-Know-how und die technologische Führungsposition jedoch wahrscheinlich in diesen Regionen konzentriert bleiben werden. Daher werden Taiwan und Korea auch weiterhin eine entscheidende Rolle in der globalen Technologiebranche spielen, selbst wenn andere Länder versuchen, ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln.

Bestimmte unverzichtbare Produkte, wie Halbleiter, könnten in Zukunft auch von Zöllen befreit oder zumindest gesondert behandelt werden. In jedem Fall weisen sie tendenziell eine geringere Preiselastizität auf und sind möglicherweise weniger anfällig.

Anlagestrategie in unsicheren Zeiten

Angesichts der anhaltenden Unsicherheit sollten Anleger einen vorsichtigen und selektiven Ansatz verfolgen. Wir halten es für unklug, alles auf eine Karte zu setzen, da der Markt zwischen den Extremen einer Verhandlungstaktik und einem merkantilistischen Modell schwankt.

Wir empfehlen einen schrittweisen Ansatz, wie z. B. die Mittelung der Dollarkosten. Diese Strategie kann dazu beitragen, die mit der Marktvolatilität verbundenen Risiken zu mindern. Darüber hinaus könnten bestimmte Länder, wie Brasilien und Indien, von der aktuellen Situation profitieren, was sie zu potenziellen Interessensgebieten für Investoren macht.

Marcus Weyerer, CFA, Director of ETF Investment Strategy EMEA bei Franklin Templeton

