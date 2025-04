Wirtschaft

Türkei: Ausländische Investitionen steigen um fast 100 Prozent

In den ersten beiden Monaten des Jahres 2025 zog die Türkei ausländische Direktinvestitionen in Höhe von rund 2 Mrd. USD an, was einem Anstieg von 92 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.