Türkei: Inflation fällt auf Dreijahrestief

Istanbul – Seit er im Juni 2023 das Amt des türkischen Finanzministers übernommen hat, führt Mehmet Şimşek die Wirtschaft des Landes zu einer bemerkenswerten Erholung und wurde für seine pragmatischen und effektiven Strategien zur Bekämpfung der Inflation und zur Stabilisierung der türkischen Lira gelobt.

In den fast zwei Jahren seiner Amtszeit hat Şimşek mit seiner Politik das Vertrauen der Investoren wiederhergestellt, die Währung gestärkt und eine solide Grundlage für ein nachhaltiges Wachstum geschaffen, was eine deutliche Abkehr von den wirtschaftlichen Turbulenzen der vergangenen Jahre darstellt.

Die Inflation in der Türkei fiel im März auf 38,1 Prozent und erreichte damit den niedrigsten Stand seit 2021. Die Rate ist in diesem Monat zum zehnten Monat in Folge gesunken. Der Rückgang folgt auf einen Höchststand von über 75 Prozent im Mai 2024.