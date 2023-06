Türkischer Finanzminister Mehmet Şimşek fordert Rationalität

Teilen

Ankara – Der alte und neue Finanzminister der Türkei, Mehmet Şimşek, hat bei der Zeremonie zu seiner Amtseinführung eine eine Rückkehr zu einer regelbasierten, berechenbaren und auf rationellen Entscheidungen basierende türkische Wirtschaft versprochen.

Şimşek war von 2007 bis 2009 Wirtschaftsminister, und von 2009 bis 2015 Finanzminister. Danach übernahm er das Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten. Er galt bei internationalen Investoren als Garant für eine gute wirtschaftliche Entwicklung.

Şimşek trat 2018 zurück, als Präsident Recep Tayyip Erdoğan seinen Schwiegersohn Berat Albayrak zum Finanzminister ernannte. Die türkische Lira befand sich seit seinem Rücktritt in einem freien Fall, wobei sie um über 400 Prozent – von etwa 4,6 Dollar auf über 20 Dollar – abstürzte.

Eine regelbasierte, berechenbare türkische Wirtschaft wird der Schlüssel zum angestrebten Wohlstand sein, versprach der neue Minister am Sonntag, als er sein Amt in einer Übergabezeremonie in Ankara antrat.

„Die Türkei hat keine andere Wahl, als auf den Boden der Vernunft zurückzukehren“, sagte Şimşek, der am Samstag von Erdoğan im Rahmen einer erneuten Kabinettsumbildung zum Finanz- und Schatzminister ernannt wurde.

Das Hauptziel der Regierung sei die Entwicklung des sozialen Wohlstands, sagte Simsek. „Transparenz, Konsistenz, Berechenbarkeit und die Einhaltung internationaler Normen werden unsere Grundprinzipien sein, um dieses Ziel in der kommenden Zeit zu erreichen“, versprach er.

Zum Thema Inflation sagte Şimşek, dass es für die Türkei von entscheidender Bedeutung sei, die Inflation mittelfristig wieder auf eine einstellige Zahl zu senken, die Vorhersehbarkeit in allen Bereichen zu erhöhen und den Strukturwandel zu beschleunigen, um das Leistungsbilanzdefizit zu verringern.

„Unsere wichtigste Politik wird darin bestehen, unsere Zentralbank im Kampf gegen die Inflation durch die Finanzpolitik und die durchzuführenden Strukturreformen zu unterstützen“, betonte er.