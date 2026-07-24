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Yeni Parti-Gründung
Türkei: Neue Partei zersplittert Opposition

Historischer CHP-Kollaps: In der Türkei spaltet eine neue Partei die Opposition. 91 Abgeordnete treten über. Ein strategischer Triumph für Erdoğan.

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(Archivfoto: tccb)
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Ankara – In der türkischen Politik hat sich ein historisches Beben ereignet: Nach einer beispiellosen innerparteilichen Krise haben rund 90 Abgeordnete der Republikanischen Volkspartei (CHP) die Fraktion verlassen und sind zu einer neu gegründeten Partei übergetreten.

Damit verliert die traditionsreiche CHP nach vielen Jahrzehnten schlagartig ihren Status als stärkste Oppositionskraft (Ana Muhalefet Partisi) im türkischen Parlament.

Der politische Paukenschlag zeichnete sich nach monatelangen juristischen und internen Machtkämpfen ab. Nachdem der jüngste Parteitag der CHP gerichtlich annulliert wurde und der frühere Vorsitzende Kemal Kılıçdaroğlu an die Spitze der Partei zurückkehrte, zog die Reformgruppe um Özgür Özel die Reißleine. Am heutigen 24. Juli folgte die offizielle Konsequenz: die Gründung der neuen politischen Kraft mit dem Namen „YENI Parti“ (Neue Partei).

Historischer Kollaps der CHP

Der Massenaustritt der rund 90 Abgeordneten gleicht einer Kernschmelze für die älteste Partei der Republik, die von Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk ins Leben gerufen wurde.

Durch den Verlust von fast zwei Dritteln ihrer Mandate schrumpft die verbliebene CHP-Fraktion im Parlament (TBMM) auf einen historischen Tiefstand zusammen und fällt im Ranking der Fraktionsstärken weit zurück.Der Status der offiziellen Hauptopposition geht damit ab sofort direkt an die neu formierte Fraktion über.

Für die politische Landschaft der Türkei bedeutet dies das Ende einer Ära, in der die CHP über Jahrzehnte hinweg das unangefochtene Gesicht des säkularen Widerstands gegen die Regierung darstellte.

Erdoğans Triumph: Eine zersplitterte Opposition

Für Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan und seine regierende AKP kommt die aktuelle Spaltung zur perfekten Zeit. Nach den empfindlichen Verlusten der AKP bei den Kommunalwahlen sah sich die Regierung mit einer erstarkten Opposition konfrontiert. Die jetzige Zersplitterung pulverisiert diese Gefahr vorerst.

Analysten betonen, dass der Kollaps der CHP strategisch kaum besser für die Regierungsspitze hätte laufen können. Durch die Aufspaltung des Oppositionslagers in die Kılıçdaroğlu-CHP und die neue Özel-Partei wird das Wählerpotenzial massiv fragmentiert. 

Symbolträchtiges Gründungsdatum

Die Abspaltung rund um Özgür Özel setzt derweil auf maximale Symbolik. Das Gründungsdatum am 24. Juli wurde bewusst gewählt, da es sich um den Jahrestag des Vertrags von Lausanne handelt – dem Gründungsdokument der modernen türkischen Republik.

Mit dem Slogan einer „Türkei-Allianz“ (Türkiye İttifakı) und den Nationalfarben Rot und Weiß will die neue Gruppierung enttäuschte Wählerinnen und Wähler aufsuchen.

Während sich die Reste der CHP im absoluten Chaos neu sortieren müssen, versucht die frisch gegründete YENI Parti das entstandene Vakuum sofort zu füllen. Ihr erklärtes Ziel ist es, trotz des erschwerten Starts und ohne staatliche Parteienfinanzierung, die Führung im Kampf gegen Erdoğans AKP zu übernehmen.

 

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