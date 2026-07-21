Weltweite Zunahme von Angriffen auf Israelis

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Tel Aviv – Das israelische Außenministerium warnt in einem umfassenden und alarmierenden Lagebericht eindringlich vor einer weltweit dramatisch ansteigenden Welle von Feindseligkeiten, Bedrohungen und physischen Übergriffen auf israelische Staatsbürger im Ausland.

Wie die Konsularabteilung der Behörde unter Berufung auf aktuelle Erhebungen offiziell bekannt gab, hat die gezielte Konfrontation von Reisenden aufgrund ihrer nationalen Identität im vergangenen Jahr eine Dimension erreicht, die in dieser Form historisch beispiellos ist.

Die offiziellen diplomatischen Vertretungen und das Kriseninterventionszentrum des Ministeriums sahen sich mit einer Flut von Notrufen und Hilfegesuchen konfrontiert, die das gesamte Spektrum von verbalen Einschüchterungen über den gezielten Ausschluss aus Dienstleistungen bis hin zu schweren körperlichen Attacken abdecken, berichtet die israelische Zeitung Ynet News.

Laut den verifizierten Statistiken mussten allein 45 israelische Staatsbürger, die im Ausland Opfer schwerer Anfeindungen und körperlicher Angriffe wurden, intensiv durch die spezialisierte Abteilung für in Not geratene Israelis betreut und unterstützt werden. Diplomatische Kreise betonten, dass diese spezifische Kategorie in den Vorjahren statistisch nahezu inexistent war und nun die veränderte, hochgradig volatile Sicherheitsrealität für israelische Reisende auf globaler Ebene widerspiegelt.

Die registrierten Vorfälle umfassen nicht nur handgreifliche Auseinandersetzungen, sondern auch systematisches Bespucken, offene Bedrohungen in Unterkünften sowie den plötzlichen Rauswurf von Gästen aus Hotels, Cafés und Restaurants, sobald diese durch ihre Sprache oder sichtbare Merkmale als Israelis identifiziert wurden.

Gewaltsame Übergriffe von der Mongolei bis Montenegro

Wie gefährlich die Situation für Reisende im öffentlichen Raum inzwischen geworden ist, verdeutlicht ein spektakulärer und brutaler Vorfall aus dem abgelegenen Norden der Mongolei. Eine sechsköpfige Gruppe israelischer Touristen, die mit einem Campervan in der Region unterwegs war, wurde an ihrem Campingplatz mitten in der Nacht von Angreifern mit Äxten und Messern attackiert, nachdem die Täter die Gruppe Hebräisch sprechen hörten.

Berichten des israelischen Senders Kan News zufolge handelte es sich bei den Angreifern um Angehörige einer lokalen Minderheit, wobei der Haupttäter stark alkoholisiert gewesen sein soll und während der Tat antisemitische Parolen johlte.

Einer der Israelis erlitt durch einen harten Schlag einen Kieferbruch und musste nach Israel ausgeflogen werden, während die mongolische Regierung den Vorfall umgehend scharf verurteilte.

Nahezu zeitgleich ereignete sich ein ähnlich schwerer Vorfall in der Küstenstadt Budva in Montenegro. Dort wurde eine Gruppe israelischer Touristen von mehr als zehn jungen Männern eingekesselt, massiv beschimpft, mit Tritten attackiert und mit Stühlen beworfen, was bei den Opfern Berichten zufolge ebenfalls zu schweren Verletzungen wie Kieferbrüchen und Bewusstlosigkeit führte.

Auch im europäischen Kulturbereich manifestieren sich die Spannungen zunehmend. Im spanischen San Sebastián kam es im Rahmen des internationalen Tanzwettbewerbs Global Dance Open zu heftigen Protesten, bei denen Demonstranten die israelischen Teilnehmerinnen belagerten, deren sofortigen Ausschluss forderten und lautstarke Vergleiche mit historischen Unrechtsregimen zogen.

Globale Brennpunkte und wachsende Verunsicherung

Insgesamt verzeichnete die Einsatzzentrale des Außenministeriums im untersuchten Zeitraum 3.611 akute Fälle, die an die zuständigen Vertretungen im Ausland weitergeleitet werden mussten.

Aus den statistischen Daten geht klar hervor, welche Reisedestinationen sich zu den primären Brennpunkten für konsularische Notfälle entwickelt haben. Die mit Abstand meisten Anfragen verzeichneten die diplomatischen Vertretungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 615 Fällen, gefolgt von Thailand mit 347 Vorfällen sowie Griechenland, den Vereinigten Staaten, Italien und Georgien.

Neben den akuten Bedrohungslagen verzeichnete die Konsularabteilung seit Jahresbeginn zudem 292 Fälle von Inhaftierungen von Staatsbürgern im Ausland. Die enorme gesellschaftliche Sprengkraft dieser Entwicklung wird durch eine aktuelle weltweite Erhebung der Anti-Defamation League (ADL) untermauert.

Demnach geben inzwischen rund achtzig Prozent aller befragten Israelis an, sich bei Reisen im Ausland unwohl, verunsichert oder akut gefährdet zu fühlen. Die Sorge vor unfairer Behandlung, gezielten Provokationen oder physischer Gewalt im öffentlichen Raum ist zu einem ständigen Begleiter für israelische Touristen geworden, was das weltweite konsularische Netzwerk dazu zwingt, rund um die Uhr im Einsatz zu stehen, um Opfern von Übergriffen schnellen Beistand zu leisten und in Zusammenarbeit mit den lokalen Sicherheitsbehörden vor Ort für den Schutz der Bürger zu sorgen.