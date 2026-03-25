Kasparian stellt klar, dass sich ihr Zorn nicht gegen das jüdische Volk, sondern explizit gegen den Zionismus und die Politik der israelischen Regierung richte, insbesondere angesichts der andauernden, verheerenden zivilen Opferzahlen in Gaza, Libanon und Iran.

In ihrer jüngsten Sendung wandte sich Kasparian erneut direkt an die israelische Öffentlichkeit. Sie wies Vorwürfe des Antisemitismus zurück und betonte, dass der internationale Hass, dem Israel ausgesetzt sei, nicht religiös motiviert sei. „Ihr werdet nicht gehasst, weil ihr jüdisch seid. Ihr werdet gehasst, weil ihr unschuldige Menschen tötet“, so Kasparian.

New York – Die US-Journalistin Ana Kasparian (The Young Turks) reagiert auf die gewaltige Resonanz ihrer jüngsten Aussagen. Nachdem sie Israels Militäraktionen zuvor als „satanisch“ bezeichnet hatte, präzisiert sie nun ihre Kritik in einem neuen Statement.

Damit trifft sie den Kern einer Debatte, die längst alle gesellschaftlichen Bereiche erfasst hat.

Hollywood und die moralische Pflicht

Dass die Kritik mittlerweile das Herz von Hollywood erreicht hat, zeigt das jüngste Engagement von Richard Gere. Der 76-jährige „Pretty Woman“-Star bezeichnete die Lage in Gaza als „herzzerreißend“ und „Tragödie, die jede Grenze der Menschlichkeit überschreitet“.

Gere, der Israel bereits in der Vergangenheit für seine Siedlungspolitik kritisierte, nahm nun kein Blatt mehr vor den Mund: Er warf Premierminister Netanjahu vor, den Krieg auch aus Eigennutz zu verlängern, um einer Gefängnisstrafe wegen Korruption zu entgehen.

Gleichzeitig wird der Druck auf Künstler, die sich kritisch äußern, immer größer. Der Mitbegründer von Pink Floyd, Roger Waters, berichtet von massiver „Zensur“ und „Cancel Culture“. Nachdem die Berliner Plattenfirma BMG den Vertrag mit ihm kündigte, sprach Waters von pro-israelischem Druck auf deutsche Medienunternehmen. Sein Credo bleibt dennoch: „I will not be cancelled.“

„Vernichtung eines Volkes“: Pep Guardiolas emotionales Statement

Auch im Profisport bricht das Schweigen. Manchester-City-Trainer Pep Guardiola fand in einem Interview mit dem Sender RAC1 Worte, die in der Fußballwelt Seltenheit haben. Er sprach unverblümt von der „Vernichtung eines ganzen Volkes“ und warf der Weltgemeinschaft vor, die Palästinenser im Stich gelassen zu haben.

„Ich kann mir niemanden auf dieser Welt vorstellen, der das verteidigen könnte. Es geht nicht darum, wer Recht hat – es geht darum, dass unsere Kinder dort sein könnten.“

Diese Haltung wird von immer mehr Athleten geteilt. Erst kürzlich forderten rund 70 Sportler, darunter Stars der Premier League, die UEFA auf, Israel von internationalen Wettbewerben auszuschließen, solange kein Waffenstillstand erreicht ist.

Diplomatischer Feuersturm: Spanien bezeichnet Israel als „völkermordenden Staat“

Auf politischer Ebene führt Spanien den Protest innerhalb der EU an. Ministerpräsident Pedro Sánchez löste einen diplomatischen Eklat aus, als er Israel im Parlament explizit als „völkermordenden Staat“ bezeichnete. Die Anerkennung der palästinensischen Staatlichkeit sowie die Kündigung von Rüstungsverträgen markieren eine neue Stufe der diplomatischen Isolierung Israels in Europa.

Die Blockade der Wahrheit: Journalisten fordern Zugang

Ein wesentlicher Grund für die Radikalisierung der Kritik ist die Informationspolitik vor Ort. Die Foreign Press Association (FPA) und Reporter ohne Grenzen (RSF) kritisieren die israelische Regierung scharf für ihre „Verzögerungstaktiken“.

Seit über einem Jahr wird internationalen Reportern der unabhängige Zugang zum Gazastreifen verwehrt. Während zahlreiche palästinensische Reporter getötet wurden, bleibt die Welt auf fragmentierte Berichte angewiesen – ein Zustand, den RSF als „beispiellose Verletzung der Pressefreiheit“ bezeichnet.

Von Worten zu Taten: Die Macht der Arbeiterklasse

Den vielleicht drastischsten Schritt unternimmt jedoch die organisierte Arbeiterschaft. In einer beispiellosen transnationalen Aktion haben Hafenarbeiter in 21 Mittelmeerhäfen – von Genua über Piräus bis nach Mersin und Antalya – die Arbeit niedergelegt. Unter dem Slogan „Dockworkers don’t work for war“ weigern sie sich, Waffen und Munition zu verladen, die für den Einsatz in Gaza bestimmt sind.

Die Botschaft der Gewerkschaften ist klar: Wenn die Politik nicht handelt, übernimmt die Basis die Durchsetzung eines faktischen Waffenembargos. „Wir weigern uns, Komplizen eines Völkermords zu sein“, so Francesco Staccioli von der italienischen Gewerkschaft USB.

Ein Wendepunkt in der Wahrnehmung

Die Summe dieser Entwicklungen zeigt, dass die Argumentation von Ana Kasparian einen Nerv trifft. Die Kritik an Israel hat sich von einer rein politischen Nische zu einer globalen Bewegung entwickelt, die Prominente, Sportler, Gewerkschafter und Staatschefs vereint.

Es geht nicht mehr nur um diplomatische Noten, sondern um einen fundamentalen moralischen Protest gegen das Ausmaß der zivilen Opferzahlen, die laut Gesundheitsbehörden mittlerweile die Marke von 100.000 erreicht haben.

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