Madrid – Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat am Mittwoch einen diplomatischen Feuersturm ausgelöst, als er Israel während einer hitzigen Parlamentssitzung als „völkermordenden Staat“ bezeichnete.

Damit hat Spanien seine Kritik am israelischen Vorgehen im laufenden Gaza-Konflikt deutlich verschärft. Die Äußerungen veranlassten Israel, den spanischen Botschafter in Jerusalem zu einer formellen Rüge vorzuladen, was die Beziehungen zwischen den beiden Nationen weiter belastete.

Die umstrittene Äußerung fiel während einer Fragestunde im spanischen Abgeordnetenhaus, als Gabriel Rufián, ein katalanischer Abgeordneter der Partei Republikanische Linke Kataloniens, der Regierung Sánchez vorwarf, trotz des Gaza-Krieges Handelsbeziehungen mit Israel zu unterhalten.

„Keine Geschäfte mit völkermordendem Staat“

Als Reaktion auf die Kritik erklärte Sánchez: „Ich möchte hier eines klarstellen, Herr Rufián. Wir machen keine Geschäfte mit einem völkermordenden Staat, das tun wir nicht.“

Spanischen Medien zufolge war dies das erste Mal, dass Sánchez öffentlich den Begriff „völkermordender Staat“ verwendete, um Israel zu beschreiben – eine Formulierung, die häufig von Spaniens linken Koalitionspartner Sumar verwendet wird.

Das israelische Außenministerium verurteilte die Äußerungen von Sánchez umgehend und bezeichnete sie als „scharf“ und „hetzerisch“. In einer Erklärung teilte das Ministerium mit, dass die spanische Botschafterin Ana Salomon am Donnerstag zu einem Treffen in Jerusalem vorgeladen wurde, um sie zurechtzuweisen.

„Nach den heftigen Äußerungen des spanischen Premierministers Pedro Sánchez wurde die spanische Botschafterin in Israel für morgen zu einem Treffen im Außenministerium in Jerusalem einbestellt“, teilte das Ministerium mit.

Zunehmend kritische Haltung Spaniens gegenüber Israel

Die Äußerungen von Sánchez spiegeln die zunehmend kritische Haltung Spaniens gegenüber Israel wider. Spanien hat konkrete Schritte unternommen, um sich von Israel zu distanzieren, darunter die Anerkennung der palästinensischen Staatlichkeit im Mai 2024 zusammen mit Norwegen und Irland und die Kündigung eines Vertrags über den Kauf von Munition von einer israelischen Firma im April 2025.

Der Internationale Strafgerichtshof erließ im November 2024 Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen angeblicher Kriegsverbrechen, und Israel steht vor dem Internationalen Gerichtshof vor einem Verfahren wegen Völkermordes, das Spanien unterstützt hat, indem es sich der Klage Südafrikas anschloss.

Andernorts in Europa kam es am selben Tag zu ähnlichen Äußerungen, als die Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema von „völkermörderischer Gewalt“ in Gaza sprach und israelkritische Holocaust-Gelehrte zitierte.

Zehntausende getötete Zivilisten

Der Gaza-Konflikt hat durch die israelische Offensive großes Leid verursacht. Nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums in Gaza, hat die Zahl der Todesopfer in der Enklave die 50.000-Grenze überschritten, wobei die meisten von ihnen Zivilisten sind, darunter Frauen und Kinder.

Die Vereinten Nationen haben wiederholt vor einer Hungersnot und einem Zusammenbruch der medizinischen Versorgung im Gazastreifen aufgrund der israelischen Blockade und der Beschränkungen für Hilfsgüter gewarnt.