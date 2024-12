Orientalische Traumdeutung und moderne Psychologie

Marina Bütüns Lesergemeinschaft wächst stetig. Die Nachfrage ihrer ersten Bücher über das Thema Auswandern in die Türkei, die von 2020 bis 2023 erschienen sind, ist groß.

Am 26. November 2024 erschien Marina Bütüns siebtes Buch mit dem Titel „Orientalisches Traumbuch von A -Z“. Wer ganz genau hinsieht – der Untertitel erwähnt nicht nur alte Kulturen oder Religionen, sondern auch die moderne Psychologie. Einige Bücher der Autorin sind bei vielen Lesern deshalb bekannt, weil sie – wie die Autorin selbst – einen Bezug zum Tor des Orients, der Türkei haben. Ihre Lesergemeinschaft wächst stetig. Die Nachfrage ihrer ersten Bücher über das Thema Auswandern in die Türkei, die von 2020 bis 2023 erschienen sind, ist groß.

Wie entstand die Idee, ein orientalisches Traumbuch zu schreiben und wie passt alte Traumdeutung mit moderner Psychologie zusammen?

Ich habe mich selbst immer schon für Traumdeutung interessiert. Seit 33 Jahren besitze ich ein sehr weit verbreitetes ägyptisch-arabisches Traumbuch, das mich immer begleitet hat. Mir fehlte in diesem Buch jedoch etwas ganz Spezielles, denn Traumdeutung hat bei vielen Menschen heute noch den Ruf, so etwas wie Humbug zu sein.

Deshalb lag der Gedanke nahe, ein orientalisches Traumbuch zu schreiben, welches nicht nur Deutungen einer einzigen alten Kultur enthält, sondern den ganzen Orient umfasst und vor allem mehr an Informationen zur modernen psychologisch untermauerten Traumdeutung enthält.

Viele belächeln dieses Thema immer noch, ohne zu wissen, dass die moderne Wissenschaft im Bereich der Psychologie und Psychiatrie seit ungefähr 100 Jahren damit erfolgreich arbeitet.

Ihr „Orientalisches Traumbuch von A -Z“ verfügt über 524 Seiten – was wird der Leser im Buch – außer den alphabetisch geordneten Suchbegriffen – noch alles finden?

Mein orientalisches Traumbuch zeigt gleichzeitig die überaus interessante Geschichte der großen Bedeutung von Träumen im alten Orient bis in die moderne Zeit auf. Es bietet im ersten Drittel eine spannende Lektüre, die tausende von Jahren in die alten orientalischen Kulturen zurückblickt. Träume bestimmten mitunter historische Schlachten und lenkten die Geschicke der Menschen schon in der Antike.

Mein Buch erklärt eingehend die Ursprünge und Praktiken der Traumdeutung im alten Mesopotamien – dem heutigen Irak -, sowie die Deutung im alten Ägypten, in Indien. Zudem findet der Leser auch die Bedeutung der Träume in verschiedenen Religionen erklärt. Dazu gehört der Buddhismus, Hinduismus, Islam und der „Volksislam“, der Sufismus.

Im Vergleich zu diesen Themen zeigt es die immense Bedeutung von Träumen in der modernen Psychologie und in der Therapie bis heute auf. Ich finde es immens wichtig, dass jeder Leser im Vorfeld die Hintergründe der Traumdeutung kennt.

Traumdeutung ist also – nach Ihrer Meinung – nicht einfach nur „Hokuspokus“ ?

Nein! Es ist nicht nur meine Meinung, sondern auch die der Wissenschaft! Das beweist seit ungefähr 100 Jahren auch die moderne Psychologie und Psychiatrie.

Nächtliche Träume beschäftigten die Menschen in alten Hochkulturen im Orient, aber auch bekannte Psychologen wie Sigmund Freud oder C.G. Jung. Beide verwendeten schon Traumbilder in der Therapie. Die Auffassung von Freud, die sich hauptsächlich mit Sexualität beschäftigt, ist zwar umstritten, wird jedoch in der Traumdeutung immer wieder herangezogen.

Können Sie dem Leser auch aktuelle Beispiele oder Personen nennen, die sich mit der Traumdeutung in der Psychologie befassen?

Im Jahr 2022 beschäftigte sich Professor Mathias Berger an der Universitätsklinik Freiburg eingehend mit Patienten und deren Träume in Bezug auf Depressionen, Essstörungen im Vergleich zu gesunden Menschen. Seine interessanten Auswertungen des Vortrags findet man auch in einem anschaulichen PDF (Titel:Träume, Deutung und Bedeutung für die Psychotherapie) im Internet.

Schon vor Jahrhunderten widmeten sich islamische Gelehrte großen wissenschaftlichen und medizinischen Rätseln, auch den Träumen. Ihre auf Beweise gestützten Methoden fanden im 17. Jahrhundert große Anerkennung bei den westlichen Gelehrten.

Es fällt auf, dass Sie sich – mit Ausnahme Ihres letzten Buches, das eher der Esoterik zuzuordnen ist – immer mit dem Orient beschäftigen, woran liegt das?

Ich schreibe ausschließlich über Themen, die mich selbst brennend interessieren. Mein letztes Buch „Human Design“ war ein kleiner, wahrscheinlich einmaliger Ausflug in die Esoterik, aber auch in die Quantenphysik und Genetik, es enthält jedoch auch traditionelle orientalische „Werkzeuge“.

Meine Liebe zum Orient fing schon sehr früh an. Bereits als Schulkind in der 1. Klasse versteckte ich auf meinen Zeichnungen immer irgendwo Häuser mit Kuppeln, an deren Spitze ein Halbmond prangte. Warum, weiß ich selbst nicht. Meine kindliche Vorliebe zum Orient konnte sich auch sonst niemand erklären, weder meine Lehrer noch meine Familie.

Nach meiner Berufsausbildung reiste ich endlich nach Nordafrika, Tunesien. Seit dem 8. Lebensjahr war es mein großer Traum, einmal die alten Stätten von Ägypten zu bereisen. Ich bekam damals von meiner Großtante ein Buch über das alte Ägypten in Romanform geschenkt und es ließ mich damals schon nicht mehr los. Eine längere Reise nach Ägypten im Alter von 21 Jahren war die absolute Erfüllung meiner Kindheitsträume.

Sie sind lange Jahre in sozialen Medien, durch Ihre Türkei-Beiträge bekannt, hat das Ihre Buchthemen beeinflusst?

Die Liebe zur Türkei habe ich erst Jahre nach Ägypten, durch eine Reise nach Istanbul entdeckt. Viele, die mich nicht so gut kennen, vermuten sicherlich, dass es an meiner sehr langen Ehe mit einem Türken liegt. Das ist aber gar nicht der Fall. Mein intensives Interesse an bestimmten orientalischen Themen war in den Anfängen eher manchmal ein Streitpunkt als eine Gemeinsamkeit.

Ich betreibe seit über 20 Jahren einen kostenlosen Türkei-Blog im Internet und meine ersten drei Jahre nach der Auswanderung in die Türkei waren sehr turbulent. Für den Blog war es zu viel Text. Deshalb wollte ich sie mit den drei Bänden meines Tagebuches „Weißwurst mit türkischem Tee“ Teil 1, 2 und 3, mit Menschen teilen, die vielleicht ähnliche lustige oder auch aufregende Erfahrungen gemacht haben oder diese noch vor sich haben.

Die logische Folge war, dazu den „Ratgeber Auswandern Türkei“ und (durch den beruflichen Hintergrund meines Mannes) einen praktischen Ratgeber mit dem Titel „Türkei-Immobilien“ zu schreiben. Beide waren bereits vielen Auswanderern eine große Hilfe bei der Auswahl des richtigen Wohnsitzes. Diese Bücher entstanden, nachdem ich in den sozialen Medien eine Flut von Fragen zugesandt bekommen hatte, die sich immer wiederholten. Es war deshalb für mich praktischer, alles in ein Buch zu packen.

Werden Ihre Leser zukünftig noch mehr vom Orient lesen können?

In Planung ist vorerst noch nichts. Doch ich halte auch nicht viel davon, einfach irgendein Thema, das mich nicht selbst interessiert oder gar fesselt, zu veröffentlichen. Es muss mir genauso viel Spaß machen wie dem Leser.

Wenn ein Buch ohne persönlichen Bezug zum Thema erscheint, bemerkt das der Leser sofort. Ich plane generell nie voraus, es kommt mir das Thema plötzlich in den Sinn und dann schreibe ich. Deshalb bin ich auch überzeugt, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich für mein „Orientalisches Traumbuch von A – Z“ interessieren und die wie ich gerne mehr über ihre Träume wissen möchten und das Thema Orient genauso lieben wie ich. Es wird ihnen ein besonderer Begleiter über Jahre sein.

Vielen Dank für das Gespräch

Marina Bütün wurde als Kind sudetendeutscher Eltern in Deutschland geboren. Sie verbrachte ihre Kindheit und Jugend im Wittelsbacher Land in Alt-Bayern.

Schon als Kind von zwei Jahren begleitete sie ihre Mutter jedes Jahr auf Auslandsreisen in Europa. Ihre kindliche Vorliebe zum Orient konnte sich niemand erklären. Im frühen Erwachsenenalter liebte sie Reisen nach Nordafrika.

Eine Reise nach Ägypten, in das Traumland ihrer Kindheit stellte 1982 eine Höhepunkt in ihrem Leben dar. Doch nach einer Städtereise nach Istanbul im Jahr 1990 kam sie von der Türkei nicht mehr los.

Marina Bütün lebt mit ihrem türkischen Mann seit Anfang der 2000er Jahre an der türkischen Westküste in der Provinz Mugla, gegenüber der griechischen Insel Rhodos.