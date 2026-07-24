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Kairo – Das ägyptische Ministerium für Tourismus & Altertümer hat ein neues, vollständig digitales Visa-on-Arrival-System angekündigt, das einen Meilenstein in der Modernisierung der nationalen Einreiseverfahren für internationale Reisende darstellt.

Die Pilotphase dieses hochinnovativen Systems startet am 1. August 2026 am Internationalen Flughafen Kairo und umfasst zunächst alle dortigen Ankunftsterminals.

Dieses Projekt bildet den ersten Schritt einer umfassenden, landesweiten Digitalisierungsstrategie, in deren Verlauf das neue Verfahren schrittweise an allen weiteren Verkehrsflughäfen des Landes implementiert werden soll.

Das primäre Ziel der Behörden ist es, den bürokratischen Aufwand bei der Landung drastisch zu reduzieren und den Besuchern ein beschleunigtes, zeitgemäßes Einreiseerlebnis zu bieten.

QR-Code ersetzt den traditionellen Papieraufkleber

Im Zentrum der Neuerung steht die vollständige Abschaffung des traditionellen Visumaufklebers aus Papier, welcher durch einen digitalen Visa-QR-Code ersetzt wird.

Reisende können diesen Code flexibel über drei verschiedene Kanäle anfordern: über das offizielle Online-Portal, das exakt 48 Stunden vor dem Start der Pilotphase freigeschaltet wird, über eine dedizierte mobile Anwendung oder direkt an neu installierten Selbstbedienungsautomaten in den Ankunftshallen des Kairoer Flughafens. Der QR-Code kann wahlweise vor der Abreise, während des Fluges oder unmittelbar nach der Landung generiert werden.

Die Grenzbeamten scannen den Code, der per E-Mail auf dem Smartphone vorgezeigt oder ausgedruckt werden kann, zusammen mit dem Reisepass ab. Jeder generierte Code besitzt ab dem Zeitpunkt der Ausstellung eine Gültigkeit von 48 Stunden, bei Gesamtkosten von 36 US-Dollar.

Während der Testphase laufen das digitale und das papierbasierte System parallel, nach Abschluss wird der Papieraufkleber jedoch dauerhaft eingestellt.

Umfassende Modernisierung der Urlaubsdestination Ägypten

Die Einführung des digitalen Visums ist kein isolierter Schritt, sondern gliedert sich nahtlos in ein großangelegtes Modernisierungsprogramm für die ägyptische Tourismusinfrastruktur ein.

Bereits am 1. Februar 2026 hatte die Regierung die traditionellen Einreise- und Ausreise-Landekarten aus Papier an allen Flughäfen ersatzlos gestrichen und durch eine digitale Passagierdatenbank ersetzt, die mit dem internationalen API-System verknüpft ist.

Diese fortlaufenden Investitionen in smarte, reisefreundliche Technologien sollen die Attraktivität Ägyptens als eine der weltweit führenden Urlaubsdestinationen weiter untermauern und das Image der Destination im globalen Wettbewerb nachhaltig stärken.

Reibungsloser Übergang für Urlauber aus Europa

Für die europäische Reisebranche bleibt Ägypten aufgrund seiner einzigartigen Kombination aus Jahrtausende alter Kultur und erstklassigen Baderesorts ein absoluter Favorit. Destinationen wie Hurghada, Scharm El-Scheich und Marsa Alam verzeichnen kontinuierlich hohe Buchungszahlen, während kulturelle Rundreisen in Luxor oder Kairo sowie Nilkreuzfahrten unverändert boomen.

Durch den Abbau von Wartezeiten in den Ankunftshallen und den Verzicht auf Bargeldzahlungen an den Flughafenschaltern passt sich das Land den Bedürfnissen moderner Reisender an. Das Ministerium ermutigt Fluggesellschaften und Reiseveranstalter nachdrücklich, diese neuen Richtlinien proaktiv an ihre Kunden weiterzugeben, um einen reibungslosen Übergang ab August zu gewährleisten.