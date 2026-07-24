Zum 31. Todestag von Dr. Sadık Ahmet: Das Vermächtnis eines Bürgerrechtlers

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Komotini – Jedes Jahr am 24. Juli erinnern Angehörige der türkisch-muslimischen Minderheit in Westthrakien sowie viele Menschen in der Türkei an Dr. Sadık Ahmet. Sein Todestag steht bis heute für den Verlust eines Mannes, der für zahlreiche Menschen weit mehr war als ein Arzt: Er war eine prägende Stimme im Einsatz für die Rechte der türkischen Minderheit in Nordostgriechenland. Am 24. Juli 2026 jährt sich sein Tod zum 31. Mal.

Geboren wurde Sadık Ahmet am 7. Januar 1947 im westthrakischen Dorf Küçük Sirkeli (Agra) nahe Komotini (Gümülcine). Seinen Namen erhielt er von seinem Großvater, Değirmenci Sadık Efendi, der als Müller in der Region hohes Ansehen genoss. Seine Mutter Fehime Hanım stammte aus dem Dorf Mehrikoz (Ürpek), ebenfalls im Raum Komotini.

Seine Kindheit fiel in eine Zeit großer Umbrüche. Nach dem Zweiten Weltkrieg erschütterte der griechische Bürgerkrieg das Land. Auch die Dörfer der türkisch-muslimischen Bevölkerung Westthrakiens blieben von den Auseinandersetzungen nicht verschont. Bewaffnete Gruppen überfielen wiederholt Ortschaften, verschleppten Bewohner oder töteten sie. Zu den Opfern gehörte auch ein Verwandter der Familie Ahmet, weshalb diese zeitweise Schutz bei Angehörigen in Komotini suchte.

Der Vater ernährte die Familie mit landwirtschaftlicher Arbeit und dem Bau von Wagenrädern. Sadık Ahmet wuchs in einfachen Verhältnissen auf, half früh im Familienbetrieb mit und besuchte zunächst die Dorfschule. Anschließend wechselte er an die türkisch-muslimische Celal-Bayar-Mittelschule und das Gymnasium in Komotini.

Schon als Schüler entdeckte er seine Leidenschaft für das Schreiben. Erste Artikel erschienen in der türkischsprachigen Regionalzeitung „Akın“. Bereits damals zeichnete sich sein Interesse an den gesellschaftlichen Anliegen der türkischen Minderheit ab – ein Engagement, das später sein gesamtes Leben bestimmen sollte.

Nach dem Schulabschluss begann Ahmet 1966 ein Medizinstudium an der Universität Ankara. Ein Jahr später setzte er seine Ausbildung an der Aristoteles-Universität Thessaloniki fort und schloss das Studium 1974 erfolgreich ab. Anschließend leistete er seinen Wehrdienst in Griechenland als einfacher Soldat.

Als Arzt genoss Dr. Sadık Ahmet in seiner Heimat großes Vertrauen. Parallel zu seiner medizinischen Tätigkeit engagierte er sich zunehmend für die Belange der türkischen Minderheit in Westthrakien.

Im Mittelpunkt stand dabei die Frage der ethnischen Selbstbezeichnung. Während sich viele Angehörige der Minderheit als Türken muslimischen Glaubens verstehen, vertrat der griechische Staat über Jahrzehnte die Auffassung, es handele sich ausschließlich um eine religiöse – nicht jedoch ethnische – Minderheit. Dieser grundlegende Dissens prägte zahlreiche politische und juristische Auseinandersetzungen.

1985 initiierte Ahmet eine vielbeachtete Unterschriftenkampagne, bei der nach unterschiedlichen Angaben rund 15.000 Unterschriften gesammelt wurden. Ziel war es, auf die Anliegen der Minderheit aufmerksam zu machen und ihre Rechte stärker in den öffentlichen Fokus zu rücken.

Sein Engagement blieb nicht ohne Folgen. Wegen verschiedener politischer Aktivitäten wurde Dr. Sadık Ahmet mehrfach strafrechtlich verfolgt und zu Haftstrafen verurteilt. Internationale Menschenrechtsorganisationen beobachteten die Verfahren aufmerksam und verwiesen auf Fragen der Meinungs- und Vereinigungsfreiheit.

Bei den griechischen Parlamentswahlen 1989 gelang ihm als erstem unabhängigen Vertreter der türkisch-muslimischen Minderheit der Einzug in das Athener Parlament. Seine Wahl wurde später jedoch für ungültig erklärt. Nachdem er 1990 in einer öffentlichen Rede die Bezeichnung „Türken“ für die Minderheit verwendet hatte, wurde er erneut verurteilt.

Vor seinem Haftantritt sprach Ahmet jene Worte, die bis heute vielfach zitiert werden:

„Nur weil ich Türke bin, muss ich ins Gefängnis. Wenn es strafbar ist, Türke zu sein, sage ich noch einmal, dass ich Türke bin und es auch bleiben werde.“

Diese Aussage machte ihn für viele Angehörige der Minderheit zu einem Symbol des Einsatzes für Identität, Meinungsfreiheit und Minderheitenrechte.

1993 wurde das griechische Wahlrecht geändert und eine landesweite Drei-Prozent-Sperrklausel eingeführt. Kritiker sahen darin unter anderem eine erhebliche Hürde für unabhängige Minderheitenkandidaten.

Am 24. Juli 1995 kam Dr. Sadık Ahmet bei einem Verkehrsunfall im Dorf Susurköy (Sostis) ums Leben. Die Umstände seines Todes sind bis heute Gegenstand unterschiedlicher Bewertungen und Spekulationen; eine allgemein anerkannte Klärung der offenen Fragen erfolgte nicht.

Mehr als drei Jahrzehnte nach seinem Tod bleibt Dr. Sadık Ahmet eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der türkisch-muslimischen Minderheit in Westthrakien. Für die einen war er ein unbeirrbarer Bürgerrechtler, für andere eine umstrittene politische Figur.

Unbestritten ist jedoch, dass sein Wirken die Debatte über Minderheitenrechte, kulturelle Identität und politische Teilhabe in Griechenland nachhaltig geprägt hat. Sein Name steht bis heute für den Versuch, gesellschaftliche Anerkennung und gleiche Rechte mit den Mitteln des politischen und zivilgesellschaftlichen Engagements einzufordern.

Kemal Bölge