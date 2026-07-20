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Madrid – Der triumphale Gewinn der Weltmeisterschaft 2026 durch die spanische Nationalmannschaft im MetLife Stadium von New York hat weit über die Grenzen Europas hinaus eine beispiellose Welle geopolitischer und gesellschaftlicher Solidarität ausgelöst.

Inmitten des weltweiten Jubels zeigte sich am Tag nach dem Finalsieg gegen Argentinien ein bemerkenswertes Phänomen: Millionen Menschen in der islamischen Welt feierten den Erfolg der La Roja wie den Sieg einer eigenen Heimmannschaft . Politische Analysten und internationale Kommentatoren sprechen in diesem Zusammenhang bereits vom sogenannten „Sánchez-Effekt“.

„Sánchez-Effekt“

Personifiziert wird dieser außenpolitische Resonanzboden vor allem durch den 19-jährigen spanischen Ausnahmespieler Lamine Yamal. Der junge Superstar hatte in der Vergangenheit durch das Schwenken palästinensischer Flaggen bei sportlichen Triumphen im Westen heftige Kritik und Verurteilungen einstecken müssen.

Dass sich Ministerpräsident Pedro Sánchez damals öffentlich und demonstrativ schützend vor seinen jungen Nationalspieler stellte und dessen Meinungsfreiheit verteidigte, machte beide Akteure endgültig zu Identifikationsfiguren in der globalen islamischen Gemeinschaft.

Durch die historische Entscheidung der spanischen Regierung unter Ministerpräsident Pedro Sánchez, den Staat Palästina offiziell anzuerkennen und sich diplomatisch vehement gegen Israels völkerrechtswidrigen Militäraktionen im Nahen Osten zu positionieren, hat sich das europäische Land tief in den Herzen der muslimischen Welt verankert.

Feier in Gaza

Die emotionalsten Szenen dieser weltweiten Verbundenheit spielten sich unmittelbar nach dem Schlusspfiff im belagerten Gazastreifen ab. Trotz extrem erschwerter Bedingungen, anhaltender Flucht und massiver Stromausfälle versammelten sich tausende Palästinenser in Behelfsunterkünften und vor batteriebetriebenen Bildschirmen, um die spanische Auswahl anzufeuern.

Jedes Tor und der schlussendliche Triumph wurden mit frenetischem Applaus, Freudentränen und dem gemeinsamen Schwenken der spanischen Nationalflagge zelebriert. Für viele Menschen vor Ort war das Anfeuern der spanischen Elf ein seltener Moment kollektiver Erleichterung und ein tief empfundener Akt der Dankbarkeit gegenüber einer Nation, die in den dunkelsten Stunden ihrer jüngeren Geschichte öffentlich Mut und moralische Integrität auf der Weltbühne bewiesen hat.

Symbolisches Duell gegen Netanjahu und Ben-Gvir

Die emotionale Aufladung des WM-Finales erhielt im Vorfeld zudem durch eine polarisierende Wortmeldung aus Jerusalem eine zusätzliche Dynamik.

Der in der muslimischen Welt zutiefst verhasste israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hatte über die sozialen Netzwerke offiziell seine lautstarke Unterstützung für die argentinische Nationalmannschaft bekundet. Für Millionen muslimische Fußballfans weltweit wandelte sich das sportliche Endspiel dadurch zu einem symbolischen Kräftemessen.

Auf der einen Seite stand das vom israelischen Rechtsextremisten favorisierte Argentinien, auf der anderen Seite ein spanisches Team, das mit dem pro-palästinensischen Lamine Yamal und der progressiven Haltung der Madrider Regierung die Sympathien des globalen Südens auf seiner Seite hatte.

🇵🇸🇪🇸 Palestinians in Gaza celebrate Spain’s 2026 FIFA World Cup triumph against Argentina ⚽ Residents cheer Spain’s winning goal, finding a brief escape from hardships of daily life amid Israel’s war on Gaza pic.twitter.com/XkNzOZcOq1 — Anadolu English (@anadoluagency) July 19, 2026

Ausnahmezustand in Asien und digitale Brücken auf X

Wie weitreichend dieser politische Resonanzboden des Fußballs tatsächlich ist, zeigte sich zeitgleich auf der anderen Seite des Globus im asiatischen Raum.

In der indonesischen Provinz Aceh, dem streng gläubigen, muslimischen Kernland des Inselstaates, brach nach dem spanischen Finalsieg mitten in der Nacht der absolute Ausnahmezustand aus. Tausende begeisterte Fans organisierten in den Straßen der Provinzhauptstadt Banda Aceh spontane, kilometerlange Autokorsos, schwenkten spanische Banner und feierten den neuen Weltmeister bis in die frühen Morgenstunden.

Lokale Beobachter betonten, dass die Euphorie in Südostasien weit über die reine Begeisterung für den europäischen Spitzenfußball hinausreichte und primär ein symbolischer Tribut an die veränderte außenpolitische Rolle Madrids im globalen Süden war.

¡Este campeonato es un regalo para nuestros hermanos y hermanas turcos! ¡Los queremos mucho! 🇪🇸❤️🇹🇷 https://t.co/Sd1Vryewib — 🇪🇸Martina🇹🇷 (@mrtnalvarez) July 20, 2026

Parallel zu den Feierlichkeiten auf den Straßen entwickelten sich auf dem US-amerikanischen Onlinedienst X hochemotionale digitale Annäherungen, die das freundschaftliche Verhältnis zwischen Spanien und der Türkei in den Fokus rückten.

Nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan der spanischen Nationalmannschaft und dem „freundlichen Volk von Spanien“ in einer viel beachteten Botschaft im Netz ausgiebig gratuliert hatte, fluteten zehntausende türkische Nutzer die sportlichen Kommentarspalten mit ehrlichen Glückwünschen.

Dies löste eine beispiellose Gegenreaktion spanischer Fußballfans aus, die sich auf der Plattform in tausenden Beiträgen ausdrücklich für die überwältigende und unerwartete Unterstützung aus der Türkei bedankten.