Matheolympiade in China: Türkei knapp vor Deutschland

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Shanghai – Erfolgreicher Auftritt für das deutsche Team bei der 67. Internationalen Mathematik-Olympiade (IMO): Alle sechs Nachwuchs-Mathematiker wurden in der chinesischen Metropole mit einer Medaille, darunter eine Goldmedaille, ausgezeichnet.

Bei dem weltweit renommiertesten Mathematikwettbewerb für Schülerinnen und Schüler traten sie in den vergangenen Tagen gegen Mathetalente aus aller Welt an. Im Ländervergleich erreichte das deutsche Team unter 117 teilnehmenden Ländern den 19. Platz.

Die jungen Mathe-Asse mussten in zwei Klausuren jeweils drei komplexe Aufgaben lösen, die das Schulniveau deutlich übersteigen. Aus dem deutschen Team errang Johannes Jacob (München, 17 Jahre) eine Goldmedaille. Mit olympischem Silber wurden Clemens Böke (Löhne, 18 Jahre) und Benedict Sittig (Geisenheim, 17 Jahre) ausgezeichnet.

Bronzemedaillen gingen an Ben Fischer (Braunschweig, 17 Jahre), Grigorii Kukanov (München, 18 Jahre) und David Kurniady (Erlangen, 18 Jahre). Im Ländervergleich belegt Deutschland damit von 117 teilnehmenden Nationen einen sehr guten 19. Platz.

Den Gesamtsieg sicherte sich Gastgeber China mit einer makellosen Bilanz von sechs Goldmedaillen, gefolgt von den starken Teams aus den USA auf Platz zwei und Russland auf dem dritten Rang.

Zunächst hatten sich die deutschen Mathetalente beim Bundeswettbewerb Mathematik und der Mathematik-Olympiade in Deutschland für das Auswahlverfahren zur IMO qualifiziert. Die besten 16 Kandidatinnen und Kandidaten durchliefen anschließend zwischen Januar und Juni eine Reihe von Vorbereitungsseminaren. In insgesamt sieben Klausuren stellten die sechs Teammitglieder in diesem Zeitraum ihre Olympiareife unter Beweis.

Starke Leistungen aus der Türkei und dem Iran

Die Türkei sicherte sich im extrem umkämpften Teilnehmerfeld einen hervorragenden 16. Platz. Punktgleich mit Ungarn erreichten die türkischen Nachwuchs-Mathematiker insgesamt 144 Punkte und sicherten sich eine Gold-, drei Silber- und zwei Bronzemedaillen. Damit platzierten sie sich in der erweiterten Weltspitze vor dem deutschen Team (Platz 19). Noch ein Stück weiter vorne landete der traditionell mathematisch hochkarätige Iran, dessen Nationalmannschaft mit 147 Punkten den 14. Weltranglistenplatz eroberte und damit das stärkste Team des Nahen Ostens bei diesem Turnier stellte.

Asiatische Teams dominieren die Weltspitze

Die Ergebnisse der diesjährigen Endrunde verdeutlichen eine unangefochtene Übermacht asiatischer Nationen: Mit China, Singapur, Vietnam, Südkorea, Indien, Nordkorea und Japan stammen sage und schreibe sieben der zehn weltweit besten Mathematik-Nationalteams aus Asien. Hinter den drei führenden Ländern entwickelte sich der Wettbewerb auf den Plätzen 4 bis 10 zu einem hauchdünnen Sekundenduell, bei dem am Ende lediglich elf Punkte Unterschied zwischen Singapur (Platz 4) und Japan (Platz 10) lagen.

Über die Internationale Mathematik-Olympiade

Die Internationale Mathematik-Olympiade ist ein Klausurwettbewerb für talentierte Schülerinnen und Schüler, um sich im internationalen Vergleich zu messen. Sie wurde 1959 auf Initiative Rumäniens ins Leben gerufen und wird seitdem jährlich in einem anderen Gastland veranstaltet.

Inzwischen sind regelmäßig fast 700 Mathe-Asse aus über 100 Ländern am Start. Gastgeber der 67. Auflage des Turniers war in diesem Jahr die Volksrepublik China, im kommenden Jahr geht es nach Ungarn. In Deutschland werden der Auswahlwettbewerb sowie die Vorbereitungsseminare über die Bundesweiten Mathematik-Wettbewerbe des Talentförderzentrums Bildung & Begabung organisiert.

Sprungbrett für Ausnahme-Mathematiker

Die IMO ist das Sprungbrett für die absoluten Ausnahme-Mathematiker unserer Zeit. Viele Gewinner der Fields-Medaille (dem „Nobelpreis der Mathematik“) waren in ihrer Jugend IMO-Teilnehmer – darunter Terence Tao, Grigori Perelman und Maryam Mirzakhani.