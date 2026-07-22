PolitikDeutschland
1 Min.Lesezeit

Spritpreisentwicklung
Klüssendorf: „Wir gelten als Paradies für Mineralölkonzerne“

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat wegen der abermals gestiegenen Spritpreise einen Preisdeckel für Benzin und Diesel angeregt.

NEX24
Von NEX24
NEX24
By NEX24
(Symbolfoto: nex24)
Teilen

Osnabrück – SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat wegen der abermals gestiegenen Spritpreise einen Preisdeckel für Benzin und Diesel angeregt.

„Unsere Nachbarländer schauen teils mit Häme auf die Spritpreisentwicklung bei uns in Folge des Iran-Krieges. Um es deutlich zu sagen: Wir gelten als Paradies für die Mineralölkonzerne“, sagte Klüssendorf im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (noz).

„Luxemburg und Belgien haben zum Beispiel vor vielen Jahren und Jahrzehnten bereits einen Spritpreisdeckel eingeführt. Dort wird im Dialog mit der Industrie ein Höchstpreis festgelegt.“ Das funktioniere, weil die Behörden Einblick in die Wertschöpfungsketten und Gewinne hätten.

Eine Neuauflage des steuerfinanzierten Tankrabatts lehnte Klüssendorf kategorisch ab. „Den Markt gewähren zu lassen, zuzusehen, wie die Konzerne zusätzliche Gewinne verbuchen und die Marktverlierer staatlich zu alimentieren, das kann perspektivisch kein Weg mehr für die SPD sein“, sagte der SPD-Politik zu „noz“.

„Und es wäre gut für das Land, wenn wir uns als Gesellschaft hier endlich ehrlich machen würden.“ Denn die Erwartung, der Staat könne alle Fehlentwicklungen mit Steuergeld ausgleichen, sei „unerfüllbar“.

„Im Ziel, die Bezahlbarkeit des Lebens zu sichern, brauchen wir statt Markradikalismus endlich zupackende ordnungspolitische Lösungen. Unerwünschte und inakzeptable Marktergebnisse mit Sozialtransfers und Subventionen zu überdecken, ist kein Zukunftskonzept mehr“, betonte Klüssendorf. „Ich bin sehr dafür, Strukturen und Regeln grundlegend zu überarbeiten. Die vermeintliche unsichtbare Hand kann es nachweislich nicht allein, das sehen wir an allen Ecken und Enden.“

AUCH INTERESSANT

DUH: Erneuerbare Energien trotz Netzausbau billiger als Gas

Auch interessant

Freizeittrends in der Region verändern sich spürbar

Freizeit Norbert Tilburg -
Der Freitagabend sieht in Augsburg, Allgäu und Ulm anders aus als noch vor zehn Jahren. Früher hieß es spontan ins Kino oder in die...
Weiterlesen

Was sind die Ziele des 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga 2026/2027?

Fußball Galina Dubov -
Nach einer turbulenten Saison rettete sich der 1. FC Magdeburg in seine fünfte Zweitliga-Saison am Stück. Ein Jahr nach einem fünften Platz durchlebt man...
Weiterlesen

Türkei: Monumentales römisches Schwimmbecken freigelegt

Geschichte NEX24 -
Aydin - In der Westtürkei ist Archäologen ein sensationeller Fund gelungen, der faszinierende Einblicke in die hochentwickelte Sport- und Ingenieurskultur des Römischen Reiches gewährt. Wie...
Weiterlesen

Weltweite Zunahme von Angriffen auf Israelis

Ausland NEX24 -
Tel Aviv - Das israelische Außenministerium warnt in einem umfassenden und alarmierenden Lagebericht eindringlich vor einer weltweit dramatisch ansteigenden Welle von Feindseligkeiten, Bedrohungen und...
Weiterlesen

Türkei: EU wichtigster Partner für Exporte

Wirtschaft NEX24 -
Istanbul - Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen der Türkei und der Europäischen Union hat im ersten Halbjahr 2026 an Intensität zugenommen. Wie aus den aktuellen...
Weiterlesen

Headlines

Druck aus Aserbaidschan: Netanjahu blockiert „Völkermord-Resolution“

Ausland NEX24 -
Tel Aviv - Der diplomatische Diskurs um die historische Einordnung der Ereignisse im Osmanischen Reich von 1915 hat eine...

Israel: „Es wird in Gaza keine Araber mehr geben“

Ausland NEX24 -
Gaza - In Israel hat ein koordinierter Massenmarsch hochrangiger Regierungsmitglieder und ultranationalistischer Siedlergruppen die völkerrechtlichen und demografischen Pläne der...

Ben-Gvir über inhaftierte Palästinenser: „Sie pinkeln sich vor Angst in die Hosen“

Ausland NEX24 -
Tel Aviv - Der rechtsextreme israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hat mit neuen, drastischen Äußerungen über den...

Türkei: Die Chronologie des Putschversuchs

Ausland NEX24 -
  Ein Gastkommentar von Nabi Yücel Zehn Jahre nach dem gescheiterten Putschversuch vom 15. Juli 2016 haben die türkischen Sicherheitsbehörden erstmals...

Meinung

Ausland

Weltweite Zunahme von Angriffen auf Israelis

NEX24 -
Tel Aviv - Das israelische Außenministerium warnt in einem umfassenden und alarmierenden Lagebericht eindringlich vor einer weltweit dramatisch ansteigenden Welle von Feindseligkeiten, Bedrohungen und...
Ausland

Druck aus Aserbaidschan: Netanjahu blockiert „Völkermord-Resolution“

NEX24 -
Tel Aviv - Der diplomatische Diskurs um die historische Einordnung der Ereignisse im Osmanischen Reich von 1915 hat eine unerwartete und weitreichende Wendung genommen. Wie...

Israel: „Es wird in Gaza keine Araber mehr geben“

Matheolympiade in China: Türkei knapp vor Deutschland

Der „Sánchez-Effekt“: Muslime weltweit feiern Spanien-Sieg

Ben-Gvir über inhaftierte Palästinenser: „Sie pinkeln sich vor Angst in die Hosen“

CHP: Vatandaşlar ile Parti Arasındaki Artan Kopuş

Türkçe NEX24 -
Nabi Yücel Vatandaşlarla partiler arasındaki giderek derinleşen kopuş, Türkiye'nin en köklü partisi CHP üzerinden somut biçimde gözlemlenebilir. Cumhuriyet Halk Partisi, 38. Olağan Kurultay'ın ardından ve...
Weiterlesen

Araştırma: ChatGPT kullanımı beyin aktivitesini önemli ölçüde azaltıyor

Türkçe NEX24 -
Cambridge – MIT Media Lab tarafından yapılan bir araştırma, ChatGPT ve diğer AI asistanlarının kullanımının beyin aktivitesini büyük ölçüde azalttığına dair ilk kanıtları sunuyor. Araştırma,...
Weiterlesen

Geleceğin Cumhurbaşkanı: Hakan Fidan

Ausland Polat Karaburan -
Polat Karaburan Recep Tayyip Erdoğan, yarım asrı aşkın bir süredir Türkiye’nin siyasi hayatına yön veriyor. 1976 yılında merhum Necmettin Erbakan’ın siyasi hareketinde filizlenen bu yolculuk,...
Weiterlesen