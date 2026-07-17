JD Vance wirft Israel Manipulation im Iran-Krieg vor

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Washington – US-Vizepräsident JD Vance hat Israel vorgeworfen zu versuchen die Meinung der Amerikaner zu beeinflussen um den Iran-Krieg auf unbestimmte Zeit zu verlängern.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Interview erklärte Vance dem konservativen Podcaster Joe Rogan dass er zwar einigen Personen innerhalb der israelischen Regierung vertraue es aber andere gebe „die manipulieren und versuchen die amerikanische öffentliche Meinung zu verändern um den Krieg auf unbestimmte Zeit am Laufen zu halten“.

Die israelische Regierung reagierte nicht sofort auf die Äußerungen von Vance.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses Karoline Leavitt sagte am Donnerstag:

„Ich denke der Präsident würde sicherlich zustimmen dass ja ausländische Staaten durchaus versuchen die amerikanische öffentliche Meinung zu überzeugen.“

Während seines Auftritts in der Sendung „The Joe Rogan Experience“ sagte Vance dass Personen innerhalb der israelischen Regierung versucht hätten die USA von ihren Bemühungen um Verhandlungen mit dem Iran abzubringen.

„Ich denke definitiv dass man diese sehr diskrete äußerst gut finanzierte Kampagne gesehen hat die versucht hat die Verhandlung zu torpedieren und die Vereinbarung zu verhindern“ sagte er und fügte hinzu es gebe „genaue Beweise“ dafür dass einige israelische Führer „die Vereinbarung hassen“.

Die USA hatten im vergangenen Monat eine Einigung mit dem Iran erzielt die als Absichtserklärung (MOU) bekannt ist. Sie ermöglichte die Fortsetzung formeller Verhandlungen beinhaltete einen inzwischen aufgegebenen 60-tägigen Waffenstillstand und die Bedingung die Straße von Hormus wieder zu öffnen.

Die Spannungen um die Meerenge wurden jedoch vor kurzem wieder aufgenommen und die USA haben ihre Angriffe auf den Iran intensiviert während Teheran Verbündete der USA in der Region ins Visier nahm.

Vance war stark an den Verhandlungen mit dem Iran beteiligt – er nahm im April an Verhandlungen in Pakistan teil und reiste im Juni zur Unterzeichnung der Absichtserklärung in die Schweiz.

Er sagte Joe Rogan dass es ihm „nichts ausmache“ wenn das was er als „bestimmte Elemente der israelischen Regierung“ bezeichnete die Haltung der USA kritisiere und fügte hinzu dass „ausländische Regierungen ständig versuchen die Regierung zu beeinflussen“.

„Was mich eigentlich stört ist wenn Amerikaner es zulassen das heißt wenn die amerikanische Führung zulässt dass diese Einflussnahme ihr Urteilsvermögen beeinträchtigt und das beeinflusst wofür sie eintreten“ sagte er.

Es ist die jüngste in einer Reihe von Kritiken die der Vizepräsident jüngst gegen Israel geäußert hat während die Trump-Administration weiterhin versucht den Krieg sowohl durch diplomatische Verhandlungen als auch durch erneute Militärschläge zu beenden.

Im Juni forderte er israelische Politiker von denen einige die USA wegen ihrer Vereinbarung mit dem Iran zur Verlängerung des Waffenstillstands zwischen den beiden Ländern kritisiert hatten auf nicht „den einzigen starken Verbündeten“ anzugreifen den sie „überhaupt noch auf der ganzen Welt“ haben.

Die USA und Israel hatten im Februar weitreichende Angriffe auf den Iran gestartet woraufhin Teheran mit Angriffen auf Israel und mit den USA verbündete Staaten am Golf reagierte. Die Kämpfe haben sich auch auf den Libanon ausgeweitet.

Israel betrachtet den Iran als Bedrohung für seine Existenz und fordert die vollständige Beseitigung des iranischen Atom- und Raketenprogramms sowie einen Regimewechsel. Unterdessen lehnte das Repräsentantenhaus am Mittwoch eine Maßnahme zur Kürzung von US-Hilfen für Israel im Wert von Milliarden Dollar ab.

Der Antrag scheiterte mit 314 zu 104 Stimmen wobei mehrere Demokraten für ein Ende der Finanzierung stimmten – was eine Verschiebung innerhalb der Partei weg von einer uneingeschränkten Unterstützung Israels widerspiegelt.