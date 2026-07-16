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2. Bundesliga
Der 1. FC Magdeburg und seine prägendsten Momente in der Vereinsgeschichte

Die bewegte Historie des 1. FC Magdeburg reicht vom größten Triumph einer Mannschaft aus der DDR bis hin zum tiefen Fall nach der Wende.

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Die bewegte Historie des 1. FC Magdeburg reicht vom größten Triumph einer Mannschaft aus der DDR bis hin zum tiefen Fall nach der Wende. Diejenigen, die die Geschicke der Blau-Weißen mitverfolgen, vergleichen mitunter auch die Top Wettanbieter in Deutschland, um gegebenenfalls Tipps zu platzieren. Doch hier möchten wir auf die Geschichte des FCM und dessen bedeutendsten Momente zurückblicken.

Trainer Heinz Krügel und seine goldene Ära

Die Verpflichtung von Heinz Krügel läutete im Jahr 1966 die erfolgreichste Phase der Vereinsgeschichte ein. Kapitän Manfred Zapf & Co. lösten als Meister 1971/1972 das Ticket für den Europapokal. Heute sind sowohl der Platz vor der heutigen MDCC-Arena als auch ein von den Anhängern finanziertes Denkmal Krügel gewidmet.

Als 1974 mit dem Europapokalsieg der größte Triumph gelang

Am 8. Mai 1974, dem 53. Geburtstag von Krügel, bezwang der 1. FC Magdeburg im Finale des Europapokals der Pokalsieger den AC Mailand mit 2:0. Für die Sensation im Rotterdamer De-Kuip-Stadion zeichneten sich in erster Linie ein Eigentor von Enrico Lanzi (43.) und Wolfgang „Paule“ Seguin (74.) verantwortlich. Bis heute ist der FCM der einzige Klub der früheren DDR, der einen europäischen Triumph zu Buche stehen hat.

Unter den 4.600 Zuschauern, die dem Finale beiwohnten, reihten sich viele Matrosen von DDR-Handelsschiffen, die im Rotterdamer Hafen lagen. Die Blau-Weißen, die auf dem Weg dorthin auch Sporting Lissabon bezwungen hatten, nahmen wegen der Kälte die Trophäe in weißen Bademänteln entgegen.

Die Titelsammlung des 1. FC Magdeburg in der DDR

Aber in erster Linie dominierte der FCM jahrelang den Fußball in der Heimat:

  • Nach der Saison 1971/72 krönte man sich auch in den Jahren 1974 als Doublegewinner sowie 1975 zum Meister.
  • In den Jahren 1964 bis 1983 gewannen die Blau-Weißen sieben von sieben Pokalendspielen, was nach wie vor ein Rekord ist.
  • Joachim Streich, Jürgen Sparwasser und Jürgen Pommerenke prägten auch die Auswahl der DDR.

Als es zum Duell gegen den FC Bayern München kam

Im Achtelfinale des Europapokals der Landesmeister der Saison 1974/75 forderte der FCM den FC Bayern München hinaus. Dieser empfing beim Heimspiel im Olympiastadion, und man führte beim Seitenwechsel mit 2:0. Doch dann glich der FCB das Spiel dank Treffern von Gerd Müller auf 2:2, ehe ein Eigentor rund 20 Minuten vor Schluss das 2:3 verursachte. Zwei Wochen später verlor der 1. FC Magdeburg das Rückspiel im Ernst-Grube-Stadion mit 1:2.

Nach der Wende kam es zum tiefen Fall

Nach der Wiedervereinigung verpasste der 1. FC Magdeburg den Sprung in den gesamtdeutschen Profifußball. Zeitweise fanden sich die Blau-Weißen zeitweise auch in der Viertklassigkeit wieder. Im Jahr 2002 folgte mit der Insolvenz der nächste Tiefpunkt.

Die Fans hielten auch dann die Treue und erlebten, wie es ab Mitte der 2010er-Jahre wieder bergauf ging. Im Jahr 2015 stieg der FCM in die 3. Liga auf und drei Jahre später hievte ihn der Drittligatitel zum ersten Aufstieg in die 2. Bundesliga. In der Saison 2021/22 stieg man abermals als Meister der 3. Liga auf.

Nach einem fünften Platz in der Saison 2024/25 folgte ein Umbruch mit Startschwierigkeiten, der einen Trainerwechsel mit sich brachte. Letztlich arbeitete man sich noch auf den fünftletzten Platz hoch und holte den Klassenerhalt.

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