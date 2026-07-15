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Militär-Fusion
USA: Distanzierung von Israel künftig „fast unmöglich“

In Washington hat sich ein erbitterter politischer Streit um das künftige Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und Israel entzündet.

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(Foto: Mkai)
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Washington – In Washington hat sich ein erbitterter politischer Streit um das künftige Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und Israel entzündet.

Die Demokraten im US-Senat haben in einer dramatischen Abstimmung den Entwurf für das jährliche Verteidigungsbudget mit 50 zu 46 Stimmen vorerst blockiert. Hintergrund der Blockade sind hochumstrittene Klauseln im Haushaltsgesetz, die von Kritikern als eine beispiellose, bindende Verflechtung der beiden Nationalstaaten gewertet werden.

Entgegen ersten Gerüchten in den sozialen Netzwerken sieht die Gesetzesvorlage zwar keine formelle Zusammenlegung von Soldaten oder Generalkommandos vor, wohl aber eine extrem tiefe militärisch-technologische und geheimdienstliche Fusion, die es künftigen US-Präsidenten in der Praxis fast unmöglich machen würde, sich politisch oder militärisch von Israel zu distanzieren

Die umstrittenen Passagen, die im Repräsentantenhaus als Section 219 und im Senat unter der Kennung Section 1217 laufen, verpflichten das Pentagon zur Schaffung einer dauerhaften, institutionalisierten Schnittstelle. Konkret muss die US-Regierung demnach einen hochrangigen Sonderkoordinator ernennen, dessen einzige Aufgabe in der lückenlosen Verschmelzung der amerikanischen Militärforschung, Waffenproduktion und künstlichen Intelligenz mit den israelischen Systemen besteht.

Das Gesetz sieht vor, dass Waffensysteme und die Beschaffung beider Länder so tief ineinander integriert werden, dass sie langfristig als eine einzige technologische Einheit operieren.

Darüber hinaus verlangt das Gesetz eine permanente Datenfusion. Die Sensordaten, Satellitenaufklärungen und Geheimdiensterkenntnisse beider Staaten sollen zu einem gemeinsamen, unteilbaren Lagebild verschmolzen werden.

Bürgerrechtsorganisationen wie Human Rights Watch und liberale US-Politiker schlagen deshalb Alarm, da die USA auf diese Weise gezwungen wären, auch die umstrittenen Massenüberwachungssysteme Israels direkt in die eigene Infrastruktur zu absorbieren.

Als brisantester Punkt gilt jedoch eine juristische Schranke: Dem US-Präsidenten wird es im Gesetzestext ausdrücklich untersagt, diese geheimdienstliche und technologische Kooperation einzuschränken oder als Druckmittel zu nutzen – selbst dann nicht, wenn schwere Vorwürfe wegen Menschenrechtsverletzungen im Raum stehen. Die Republikaner und konservative Demokraten verteidigen die Klauseln vehement als notwendigen Schutzschirm für den engsten Verbündeten der USA im Nahen Osten.

Dass die Vorlage nun blockiert wurde, zeigt jedoch die wachsende Kluft im Kongress. Politische Beobachter weisen darauf hin, dass die geplante gesetzliche Fesselung in direktem Widerspruch zu jüngsten diplomatischen Vorstößen steht, bei denen auch aus dem Weißen Haus vermehrt Druck auf die israelische Führung ausgeübt wurde, um regionale Deeskalationen zu erzwingen. Die Verhandlungen über das Budget müssen nun im Senat neu aufgerollt werden.

 

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