FußballPanoramaAusland
2 Min.Lesezeit

UEFA Conference League
Zypern: „Fuck Israel“-Rufe vor Match gegen Beitar Jerusalem

Schwere Fan-Krawalle in Larnaka: Vor dem Spiel gegen Beitar Jerusalem kam es zu Ausschreitungen. Ein israelischer Fan wurde wegen Beamtenbeleidigung verurteilt.

NEX24
Von NEX24
NEX24
By NEX24
Teilen

Nikosia – Im Vorfeld des Qualifikationsspiels zur UEFA Conference League zwischen dem zypriotischen Klub AEK Larnaka und der israelischen Mannschaft Beitar Jerusalem ist es in der Küstenstadt Larnaka zu schweren Ausschreitungen und koordinierten Angriffen gekommen.

Die zypriotischen Sicherheitsbehörden hatten die sportliche Begegnung aufgrund der politisch hochgradig aufgeladenen Fan-Szenen bereits im Vorfeld als Hochrisikospiel eingestuft. Dennoch gelang es einem massiven Polizeiaufgebot nicht, gewaltsame Konfrontationen im Stadtzentrum und im unmittelbaren Umfeld der AEK-Arena zu verhindern. Die Vorfälle reihen sich ein in eine weltweit messbare Zunahme von gezielten Anfeindungen und körperlichen Übergriffen auf israelische Staatsbürger im Ausland.

Politisch aufgeladene Belagerung vor dem Fan-Hotel

Die Eskalation begann bereits in der Nacht vor dem eigentlichen Spieltag, als sich eine organisierte Gruppe von rund fünfzig Hooligans der zypriotischen Heimmannschaft gezielt zu dem Hotel begab, in dem die mitgereisten Auswärtsfans aus Jerusalem untergebracht waren.

Die Angreifer belagerten das Gebäude, zündeten Pyrotechnik und skandierten lautstark dezidiert politische sowie beleidigende Parolen wie „Free Palestine“, „Fuck Israel“ und „Fuck Beitar“.

Massenproteste und Jagdszenen am Stadionumfeld

Am Spieltag selbst verlagerten sich die Auseinandersetzungen in das direkte Umfeld des Stadions, wo sich die Umgebung laut Augenzeugenberichten in ein Schlachtfeld verwandelte.

Fast einhundert Personen waren an den darauffolgenden Massenschlägereien beteiligt, bei denen zypriotische Hooligans mit Schlagstöcken und Steinen auf die anreisenden israelischen Fans losgingen. In den sozialen Netzwerken verbreitete sich zudem ein verifiziertes Video, welches zeigt, wie eine Gruppe von Angreifern brutal auf einen einzelnen Beitar-Unterstützer einprügelt. Kurz vor dem Anpfiff kam es auch auf den Tribünen im Stadion zu kurzen Konfrontationen, die jedoch rasch unter Kontrolle gebracht werden konnten.

Schwere Verletzungen und juristische Konsequenzen

Die Bilanz der Straßenschlachten ist erheblich. Zwei israelische Fans wurden im Verlauf der Jagdszenen von einer Übermacht zypriotischer Angreifer brutal zusammengeschlagen, erlitten schwere Verletzungen im Kopfbereich und mussten umgehend in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert werden.

Die zypriotische Polizei schritt schließlich ein und nahm im Umfeld der Arena insgesamt sieben Personen fest, darunter sechs zypriotische Staatsbürger sowie einen israelischen Fan.

Für den verhafteten israelischen Staatsbürger folgten die juristischen Konsequenzen im Expressverfahren. Entgegen ersten Berichten über eine aktive Teilnahme an den Schlägereien wurde der 24-jährige Mann von den zypriotischen Behörden in Gewahrsam genommen, weil er während der Tumulte außerhalb des Stadions einen Polizeibeamten schwer beleidigt haben soll.

Der Beschuldigte wurde am Freitag direkt dem Bezirksgericht von Larnaka vorgeführt, wo er sich der Beamtenbeleidigung für schuldhaft befand. Das Gericht verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro, welche von ihm umgehend beglichen wurde, woraufhin die Behörden ihn aus dem Gewahrsam entließen. Die Ermittlungen zu den beteiligten zypriotischen Rädelsführern dauern unterdessen an.

 

AUCH INTERESSANT

Weltweite Zunahme von Angriffen auf Israelis

Auch interessant

Matheolympiade in China: Türkei knapp vor Deutschland

Ausland NEX24 -
Shanghai - Erfolgreicher Auftritt für das deutsche Team bei der 67. Internationalen Mathematik-Olympiade (IMO): Alle sechs Nachwuchs-Mathematiker wurden in der chinesischen Metropole mit einer...
Weiterlesen

Türkei: Die Chronologie des Putschversuchs

Ausland NEX24 -
  Ein Gastkommentar von Nabi Yücel Zehn Jahre nach dem gescheiterten Putschversuch vom 15. Juli 2016 haben die türkischen Sicherheitsbehörden erstmals eine detaillierte Chronologie der monatelangen...
Weiterlesen

Thomas: Israelkritik muss lauter und kompromissloser werden

Deutschland NEX24 -
Ein Gastkommentar von Michael Thomas Wir leben in einer ebenso erstaunlichen wie bedrohlichen und bedenklichen Zeit. Seit nunmehr sehr vielen Jahren hat sich der öffentliche Dialog...
Weiterlesen

Bundesweit einmalig: Bayerische Stadt zeigt muslimische Gebetszeiten auf Ortsschild

Gesellschaft NEX24 -
München - Die oberbayerische Stadt Penzberg sorgt mit einer in Deutschland bislang einmaligen Initiative für Aufsehen und setzt ein unübersehbares Zeichen für das interreligiöse...
Weiterlesen

New Yorks Bürgermeister Mamdani plant Netanjahu-Festnahme

Ausland NEX24 -
New York - In den Vereinigten Staaten droht ein beispielloser politischer und juristischer Machtkampf zwischen der Stadtregierung von New York und der Bundesregierung in...
Weiterlesen

Headlines

NYC-Bürgermeister Mamdani: Netanjahu ist ein Kriegsverbrecher

Ausland NEX24 -
New York - New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani hat seine Position als eine der profiliertesten und konsequentesten Stimmen der...

Druck aus Aserbaidschan: Netanjahu blockiert „Völkermord-Resolution“

Ausland NEX24 -
Tel Aviv - Der diplomatische Diskurs um die historische Einordnung der Ereignisse im Osmanischen Reich von 1915 hat eine...

Israel: „Es wird in Gaza keine Araber mehr geben“

Ausland NEX24 -
Gaza - In Israel hat ein koordinierter Massenmarsch hochrangiger Regierungsmitglieder und ultranationalistischer Siedlergruppen die völkerrechtlichen und demografischen Pläne der...

Ben-Gvir über inhaftierte Palästinenser: „Sie pinkeln sich vor Angst in die Hosen“

Ausland NEX24 -
Tel Aviv - Der rechtsextreme israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hat mit neuen, drastischen Äußerungen über den...

Meinung

Featured

Türkei: Neue Partei zersplittert Opposition

NEX24 -
Ankara - In der türkischen Politik hat sich ein historisches Beben ereignet: Nach einer beispiellosen innerparteilichen Krise haben rund 90 Abgeordnete der Republikanischen Volkspartei...
Featured

Zum 31. Todestag von Dr. Sadık Ahmet: Das Vermächtnis eines Bürgerrechtlers

NEX24 -
Komotini - Jedes Jahr am 24. Juli erinnern Angehörige der türkisch-muslimischen Minderheit in Westthrakien sowie viele Menschen in der Türkei an Dr. Sadık Ahmet....

ARTE-Doku: Drastische Zunahme der Siedlergewalt an Palästinensern

Digitalisierung im Tourismus: Ägypten führt digitales „Visa on Arrival“ per QR-Code ein

Kriegsverbrechen 1921: Film zeigt Massaker an Türken

Thomas: Israelkritik muss lauter und kompromissloser werden

Wall Street Journal: Türkiye’nin durdurulması gerekiyor

Türkçe NEX24 -
Konuk Yazar: Özgür Çelik Bradley Martin tarafından kaleme alınan ve 4 Mart 2026 tarihinde Wall Street Journal'da yayımlanan "Türkiye'yi Dizginlemek İçin Acil Bir İhtiyaç" (An...
Weiterlesen

Araştırma: ChatGPT kullanımı beyin aktivitesini önemli ölçüde azaltıyor

Türkçe NEX24 -
Cambridge – MIT Media Lab tarafından yapılan bir araştırma, ChatGPT ve diğer AI asistanlarının kullanımının beyin aktivitesini büyük ölçüde azalttığına dair ilk kanıtları sunuyor. Araştırma,...
Weiterlesen

Rapor: Afrika Gençliği Ruh Sağlığında Dünya Lideri

Türkçe NEX24 -
Londra - Maddi refah, ruh sağlığının garantisi değil. Şubat 2026 sonunda yayımlanan yeni bir küresel rapor, zihinsel esenlik haritasını temelden sarstı. İngiltere, Japonya ve Yeni...
Weiterlesen