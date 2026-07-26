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Siedlergewalt
Israel: Linke Aktivisten demonstrieren gegen Siedlergewalt

Proteste in Tel Aviv: Mindestens neun linke israelische Aktivisten wurden bei einer Demonstration gegen die eskalierende Siedlergewalt im Westjordanland festgenommen.

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(Foto: Screenshot/Hadash/X)
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Tel Aviv – In der israelischen Metropole Tel Aviv sind hunderte jüdische und israelische Aktivisten auf die Straße gegangen, um ein unübersehbares Zeichen gegen die eskalierende Gewalt radikaler Siedler im besetzten Westjordanland zu setzen.

Die Kundgebung, die am Samstagabend auf der zentralen Kaplan-Straße stattfand, wurde maßgeblich von der linken Hadash-Partei sowie der Aktivistengruppe „Mothers Against Violence“ organisiert. Die Demonstranten protestierten unter dem Motto „Wir wählen Hoffnung über Furcht“ scharf gegen die militärische Besatzungspolitik und den von Kritikern sogenannten jüdischen Terrorismus in den palästinensischen Gebieten.

Im Verlauf der nicht behördlich genehmigten Versammlung schritt die israelische Polizei ein und nahm insgesamt neun jüdisch-israelische Demonstranten wegen mutmaßlicher Störung der öffentlichen Ordnung und Straßenblockaden vorübergehend fest.

Direkte Reaktion auf tödliche Eskalation im Dorf Tal

Die Massenproteste in Tel Aviv bildeten die unmittelbare Reaktion auf eine dramatische Zuspitzung der Lage im Westjordanland am Vortag.

In dem palästinensischen Dorf Tal nahe Nablus war es am Freitag zu schweren Konfrontationen gekommen, nachdem rund dreißig bewaffnete jüdische Siedler aus der benachbarten, illegalen Außenstelle Havat Gilad in den Ort eingedrungen waren und versucht hatten, in Wohnhäuser einzubrechen.

Laut Augenzeugenberichten setzten die Anwohner sich zur Wehr, woraufhin die Siedler das Feuer eröffneten. Im Zuge der anschließenden Schießereien und des darauffolgenden Einschreitens der israelischen Armee (IDF) wurden vier Palästinenser und zwei Israelis getötet.

Menschenrechtsaktivisten machten darauf aufmerksam, dass militante Siedler bereits eine Woche zuvor ein Wohnhaus in Tal vorsätzlich in Brand gesteckt hätten, während sich die Familie noch im Gebäude befand.

Militärische Kollektivstrafen und Massenverhaftungen

Als direkte Vergeltungsmaßnahme für die tödlichen Vorfälle in Tal ordnete die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu eine großangelegte Militäroperation im gesamten Westjordanland an.

Die IDF verhängte eine Blockade über die Region Nablus und führte Razzien in rund 70 palästinensischen Häusern durch. Nach Angaben der Palästinensischen Gefangenengesellschaft wurden dabei innerhalb weniger Stunden mindestens 75 Palästinenser festgenommen, was von Beobachtern als rechtswidrige Kollektivstrafe eingestuft wird.

Politische Analysten wie Ori Goldberg betonten, dass die im Netz zirkulierenden Videos der Angriffe auf das Dorf Tal ein Wegsehen der israelischen Öffentlichkeit unmöglich machen würden. Diese sichtbaren Auswüchse militanter Gewalt könnten die verbleibenden Kräfte des liberalen Zionismus im Kernland reaktivieren.

Die dokumentierte Struktur der Siedler-Offensive

Die aktuelle Gewalteskalation in den Palästinensergebieten deckt sich mit jüngsten investigativen Recherchen des europäischen Kultursenders ARTE.

Die Berichterstattung belegt eine drastische Zunahme koordinierter Angriffe militanter Siedlergruppen, die systematisch landwirtschaftliche Infrastrukturen sabotieren, Olivenhaine anzünden und medizinische Dorfkliniken attackieren.

Die Brisanz dieser Entwicklung wird durch interne Dokumente der israelischen Armeeführung gestützt, welche die eigene Regierung bereits mehrfach schriftlich vor diesen „nationalistischen Straftaten“ warnte, da sie einen unkontrollierbaren Flächenbrand in der Region auslösen könnten.

Diese Dynamik wird auf politischer Ebene gezielt flankiert: Die israelische Regierung treibt kurz vor den Wahlen im Oktober die rückwirkende Legalisierung von 37 illegalen Außenposten wie Esh Kodesh voran, um vollendete territoriale Tatsachen zu schaffen und eine Zweistaatenlösung dauerhaft unmöglich zu machen, obwohl die UN-Sicherheitsratsresolution 446 und der Internationale Gerichtshof (IGH) diese Siedlungsaktivitäten als völkerrechtswidrig einstufen.

 

 

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