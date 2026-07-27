Finalsieg: Erdogan gratuliert Volleyballerinnen

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Ankara – Mit emotionalen Worten und einem persönlichen Telefonat hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan der Frauen-Volleyballnationalmannschaft zu ihrem gestrigen Turniersieg gratuliert. Die „Sultane des Netzes“ hatten sich am Sonntag im chinesischen Macau durch ein 3:1 gegen Brasilien die goldene Krone der Nations League aufgesetzt.

Herzliche Worte via Social Media und Telefon

In einer offiziellen Botschaft auf seinen Social-Media-Kanälen drückte Erdogan seinen Stolz über den geschichtsträchtigen Erfolg aus:

„Ich gratuliere unserer Frauen-Volleyball-Nationalmannschaft, den ‚Sultanen des Netzes‘, die uns mit dem Gewinn der Volleyball Nations League alle zutiefst stolz gemacht haben. Ich danke dem gesamten Team im Namen meiner Nation für diesen großartigen Erfolg.“

Kurz nach dem Spiel griff der Präsident zudem zum Hörer. In einem Telefonat mit dem Verbandspräsidenten Mehmet Akif Üstündağ sowie dem Cheftrainer Daniele Santarelli übermittelte er der gesamten Kabine in China direkt seine Glückwünsche.

Krimi in Macau: Die „Sultane des Netzes“ drehen auf

Das Finale in Macau bot den Fans Weltklasse-Volleyball auf absolutem Top-Niveau. Nachdem die Türkinnen den ersten Satz knapp abgeben mussten, bewies die Mannschaft um Ausnahmespielerin Melissa Vargas immense Nervenstärke.

Sie drehten die Partie in einem packenden Schlagabtausch und sicherten sich mit 3:1 Sätzen (23-25, 25-23, 26-24, 25-21) hochverdient die Goldmedaille.Für die türkische Auswahl ist es bereits der zweite VNL-Titel nach ihrem Premierensieg im Jahr 2023. Das Team untermauert damit endgültig seine Vormachtstellung im globalen Frauenvolleyball.

Die Erfolgsgeschichte der türkischen Volleyballerinnen

Der erneute Triumph in der Nations League ist kein Zufall, sondern reiht sich ein in eine beispiellose Ära des Erfolgs. Die türkische Frauen-Nationalmannschaft gehört seit Jahren zur absoluten Weltspitze im Volleyball.

Zu ihren größten internationalen Meilensteinen zählen unter anderem:

Volleyball Nations League (VNL): Zweifache Championessen (2023 und 2026).

Europameisterschaft (CEV): Historischer Gold-Gewinn im Jahr 2023 nach einem dramatischen Finale gegen Serbien.

Weltmeisterschaft (FIVB): Silbermedaille im Jahr 2025, bei der sich das Team erst im Finale Italien geschlagen geben musste.

.Die Basis für diese Dominanz liegt vor allem in der heimischen Liga (Sultanlar Ligi). Türkische Spitzenklubs wie VakıfBank SK, Eczacıbaşı und Fenerbahçe dominieren regelmäßig die europäischen Klubwettbewerbe und bringen Weltklassespielerinnen hervor. Mit dem aktuellen VNL-Sieg im Rücken blicken die „Sultane des Netzes“ nun hochmotiviert auf die kommenden internationalen Turniere.