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Kleine Bewegung. Große Wirkung: Kampagne für mehr Aktivität

Wort & Bild Verlag startet die Kampagne 'Kleine Bewegung. Große Wirkung.'. Eine YouGov-Studie belegt: Drei von vier Deutschen fordern mehr Bewegung im Alltag.

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(Foto: pexels)
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Berlin – Drei von vier Deutschen fordern politisches Handeln für Bewegung. Das zeigt eine Studie, initiiert vom Wort & Bild Verlag, in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov.

Der Verlag unterstützt diese Forderung und startet unter der Leitidee „Kleine Bewegung. Große Wirkung.“ ab Mai 2026 eine groß angelegte Kampagne für mehr körperliche Aktivität im Alltag – mit Print- und Digital-Angeboten, Veranstaltungen und impulsgebenden Werbeflächen.

Allen voran widmen sich die fünf Verlagsmagazine Apotheken Umschau, Senioren Ratgeber, Diabetes Ratgeber, Apotheken Umschau ELTERN und medizini mit ihren Titelgeschichten dem Thema Bewegung. Auch optisch sind die Hefte durch ein grafisches Element – ein orangefarbenes Band als Erkennungsmerkmal der Kampagne – miteinander verbunden.

Bewegung ist Medizin – das wusste bereits der griechische Arzt Hippokrates von Kos im 5. Jahrhundert v. Chr. und verschrieb körperliche Aktivität als Medikament. Auch heute können Ärzt:innen ein Rezept für Bewegung ausstellen, das eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbunds, der Bundesärztekammer und der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention ins Leben gerufen hat. Denn regelmäßige körperliche Aktivität stärkt nicht nur den Körper und die Psyche. Sie ist eine hervorragende Therapie bei Krankheiten wie Krebs und Depressionen.

Diesen positiven Einfluss untersucht die Apotheken Umschau (5A/2026) in ihrer aktuellen Titelgeschichte „Bewegung ist Medizin“. Sie teilt Erfahrungsberichte von schwer erkrankten Patient:innen, die durch Bewegung wieder mehr Lebensenergie erlangt haben, und spricht mit Expert:innen über die neuesten Forschungserkenntnisse. Die monothematische Bewegungsausgabe liefert darüber hinaus viele Anregungen, Zahlen, Fakten und Übungen.

Für Andreas Arntzen, CEO der Wort & Bild Verlagsgruppe und ehemaliger Hockey-Nationalspieler, ist die Kampagne ein Herzensprojekt: „Bewegung hat so viele positive Effekte auf Körper und Geist, die neben dem persönlichen Umfeld auch das Arbeitsumfeld prägen können. So ist Bewegungsmangel nicht nur ein Gesundheitsproblem, sondern auch ein Wirtschaftsproblem und kann Auswirkungen auf Arbeitskraft, Produktivität und Fehlzeiten im Job haben.“

73 Prozent der Deutschen fordern mehr politisches Engagement für Bewegung

In der vom Wort & Bild Verlag in Auftrag gegebenen Umfrage gaben 46 Prozent der Befragten an, dass sie mehr kostengünstige Bewegungs- oder Sportangebote begrüßen würden. Sei es zum Beispiel von Sportvereinen, den Kommunen oder Krankenkassen. 73 Prozent wünschen sich mehr politische Initiative für bessere Möglichkeiten und Bedingungen zur Bewegung.

Um Impulse für mehr Bewegung im Alltag zu setzen, entwickelte der Wort & Bild Verlag fundierte Programme, die von einem 12-Wochen-Newsletter-Programm mit Bewegungs- und Ernährungstipps über Spezialfolgen des Podcast-Formats „’ne Dosis Wissen“ bis hin zu Vortragsreihen in ausgewählten Apotheken reichen.

Außerdem wurde für die Bewegungskampagne der Apotheken Umschau in einem Seniorenheim mit älteren Menschen gedreht – die Kampagne zeigt bewusst: Egal wie alt, mobil oder immobil, mit oder ohne Handicap – Bewegung ist immer möglich. Der ehemalige Olympiasieger im Judo, Ole Bischof, zeigt Senior:innen, wie sie sich vor Stürzen schützen können und richtig fallen lernen.

Des Weiteren rufen Prominente wie Sonja Kraus und Benjamin Piwko zu mehr Bewegung im Alltag auf. Die begleitenden Social-Media-Inhalte werden auf den Kanälen YouTube und Instagram der Apotheken Umschau ausgespielt. Zusätzlich wird die Kampagne mit Out of Home-Flächen, einem TV-Spot, Informationsflyern in Apotheken und Social-Media-Aktivitäten begleitet. So vermittelt sie die Relevanz und die Freude an Bewegung.

Für Andreas Arntzen liegt der Kern der Bewegungskampagne in einem langfristigen Engagement des Wort & Bild Verlags. Er geht sogar noch etwas weiter:

„Viele Firmen bieten Obstkörbe an, sie vergeben Lizenzen für Fitness-Apps, bezuschussen Fitnessmitgliedschaften oder führen Step-Challenges durch. Es fehlt: ein auditierbarer Standard, der Bewegung strukturell verankert. Wir möchten einen Bewegungs-Standard mit Zertifizierung für Unternehmen initiieren. Ähnlich wie ISO/ESG – nur für Bewegung.“

 

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