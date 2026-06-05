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Es gibt Abende, an denen das Smartphone auf dem Tisch liegt, der Fernseher aus ist und stattdessen Karten gemischt oder Würfel geworfen werden. Was vor einigen Jahren noch als altmodisch galt, ist in vielen deutschen Haushalten wieder zur festen Gewohnheit geworden.

Brett- und Kartenspiele erleben eine Rückkehr, die weit über nostalgische Erinnerungen hinausgeht. Sie treffen einen Nerv, der mit digitalem Überkonsum, dem Wunsch nach echtem Kontakt und einem veränderten Verständnis von Familienzeit zusammenhängt.

Die Zahlen sprechen für sich. Der deutsche Spielwarenmarkt verzeichnet seit Jahren stabile bis steigende Umsätze im Segment der Gesellschaftsspiele, während viele andere Freizeitbereiche stagnieren oder schrumpfen. Die Frage ist nicht mehr, ob analoge Spiele relevant sind, sondern warum sie gerade jetzt so stark nachgefragt werden.

Neue Spieler, neue Zugänge

Ein wesentlicher Grund für das Comeback liegt darin, dass sich der Zugang zu Spielen grundlegend verändert hat. Früher war man auf die Anleitung in der Schachtel angewiesen, die oft unübersichtlich, lang und abschreckend wirkte. Heute gibt es digitale Plattformen, die Spielregeln strukturiert, verständlich und kostenlos aufbereiten. Die Playiro Leitfäden sind ein gutes Beispiel dafür:

Die Plattform bietet Schritt-für-Schritt-Erklärungen für Kartenspiele, Brettspiele und Partyspiele, ergänzt durch herunterladbare PDFs und Strategietipps. Wer die Regeln für Rommé auffrischen, Bridge zum ersten Mal lernen oder UNO-Varianten entdecken möchte, findet dort einen klar strukturierten Einstieg, ohne sich durch seitenlange Handbücher arbeiten zu müssen.

Dieser niedrigschwellige Zugang ist ein entscheidender Faktor, der erklärt, warum auch jüngere Zielgruppen wieder zu analogen Spielen greifen. Wenn das Lernen der Regeln nicht länger eine Hürde darstellt, sinkt die Einstiegsschwelle erheblich.

Spielen als Gegenbewegung zur Bildschirmzeit

Die Debatte um exzessive Bildschirmzeit bei Kindern und Jugendlichen ist in Deutschland seit Jahren präsent.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) betont in seinen Veröffentlichungen zur Medienkompetenz regelmäßig die Bedeutung eines ausgewogenen Medienkonsums und die Rolle gemeinsamer Aktivitäten innerhalb der Familie als Gegengewicht zur digitalen Reizüberflutung.

Gesellschaftsspiele erfüllen genau diese Funktion: Sie schaffen einen Rahmen, in dem Familienmitglieder verschiedener Generationen gleichberechtigt miteinander interagieren, ohne dass ein Bildschirm die Aufmerksamkeit dominiert.

Für Eltern, die nach Alternativen zur permanenten Mediennutzung suchen, bieten Spieleabende eine Struktur, die Kindern soziale Kompetenzen vermittelt: Regelverständnis, Frustrationstoleranz, strategisches Denken und die Fähigkeit, sowohl zu gewinnen als auch zu verlieren.

Die soziale Dimension

Gesellschaftsspiele sind in einem fundamentalen Sinn soziale Erfahrungen. Sie erfordern physische Anwesenheit, Blickkontakt, Verhandlung und manchmal auch die Bereitschaft, einen Konflikt am Spieltisch auszutragen, der nach der letzten Runde wieder vergessen ist. In einer Zeit, in der ein erheblicher Teil der sozialen Interaktion über Textnachrichten und Videocalls stattfindet, bieten analoge Spiele eine Form von Gemeinschaft, die digital nur schwer reproduzierbar ist.

Das gilt nicht nur für Familien. Spieleabende unter Freunden, in Vereinen oder in den zahlreichen Spielecafés, die in deutschen Großstädten entstanden sind, bedienen ein Bedürfnis nach unverbindlichem, aber dennoch bedeutungsvollem Zusammensein. Das Spiel liefert den Anlass und die Struktur, die ein Treffen braucht, ohne dass jemand das Gefühl haben muss, etwas Besonderes organisieren zu müssen.

Warum der Trend nachhaltig ist

Anders als viele Konsumtrends hat die Rückkehr analoger Spiele keine einzelne Ursache, die wieder verschwinden wird. Sie wird getragen von mehreren gleichzeitig wirkenden Faktoren: dem Wunsch nach weniger Bildschirmzeit, der verbesserten Zugänglichkeit von Spielregeln und dem gestiegenen Bewusstsein für die soziale Bedeutung gemeinsamer Aktivitäten.

Hinzu kommt, dass die Spielebranche selbst innovativer geworden ist. Neben den Klassikern erscheinen jährlich hunderte neuer Titel, die unterschiedliche Altersgruppen, Spielzeiten und Komplexitätsstufen bedienen. Deutschland ist mit der Spiel in Essen nicht nur Gastgeber der weltweit größten Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele, sondern auch einer der wichtigsten Märkte für Spielehersteller weltweit.

Ein einfacher erster Schritt

Wer den Spieleabend wiederbeleben oder zum ersten Mal einführen möchte, braucht keine umfangreiche Sammlung und keine Vorerfahrung.

Ein Kartenspiel, eine verständliche Anleitung und zwei bis vier Mitspieler reichen aus. Der Aufwand ist gering, die Wirkung auf das Familienleben und den Freundeskreis oft überraschend groß. In einer Welt, die immer schneller, lauter und digitaler wird, ist ein Abend am Spieltisch manchmal genau das, was gefehlt hat.