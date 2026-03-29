Ein Gastkommentar von Henry Okorafor

Fünf Wochen Krieg – keine Bodentruppen: Was der Iran-Israel-USA Konflikt über die Zukunft der Kriegsführung verrät.

Deutschland riskiert, Milliarden in eine Armee des 20. Jahrhunderts zu investieren, obwohl die Kriegsführung längst im 21. Jahrhundert angekommen ist. Während andere Staaten auf Drohnen, KI und automatisierte Systeme setzen, hält Berlin an veralteten Strukturen fest – mit Folgen für die Effizienz der Bundeswehr und die sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit des Landes.

Ein Krieg, der alles verändert – und doch niemanden überrascht:

Seit fünf Wochen eskaliert der militärische Konflikt zwischen Iran, Israel und den USA. Raketenangriffe, Drohnenschwärme, Cyberattacken und KI gestützte Abwehrsysteme bestimmen das Bild – und dennoch kommt der gesamte Konflikt ohne Bodentruppen, Panzerkolonnen und Infanterie aus.

Dieser Krieg wird aus der Distanz geführt: präzise, automatisiert, unbemannt. Das ist kein Zufall, sondern Ausdruck einer strategischen Entwicklung, die seit Jahren sichtbar ist: Staaten vermeiden Bodentruppen, weil sie politisch riskant und militärisch verwundbar sind. Moderne Kriege werden so geführt, dass die eigene Bevölkerung möglichst wenig belastet wird – ein Trend, der sich in allen großen Militärmächten beobachten lässt.

Damit zeigt sich ein grundlegender Wandel: Die Kriegsführung der Zukunft findet längst statt. Und sie zwingt Deutschland zu einer Frage, die es bisher ausweicht: Warum Milliarden in Strukturen investieren, die moderne Kriege gar nicht mehr entscheiden? Die Bundeswehr wirkt in diesem Kontext wie ein Relikt aus einer Zeit, in der Masse, Präsenz und Personalstärke entscheidend waren. Heute aber entscheidet Technologie über Überlegenheit – nicht die Anzahl der Soldaten.

Der Krieg der Zukunft ist da – und er braucht kaum noch Soldaten

Der Iran-Israel-USA Konflikt macht drei Entwicklungen unübersehbar. Drohnen übernehmen Aufgaben, für die früher ganze Bataillone nötig waren. Sie operieren rund um die Uhr, sind billig, präzise und können in Schwärmen eingesetzt werden, die selbst modernste Abwehrsysteme überfordern. Raketen ersetzen Panzer, weil entscheidende Schläge heute aus hunderten Kilometern Entfernung erfolgen.

Kein Panzer, kein Schützenfahrzeug, kein gepanzertes System kann sich gegen moderne Präzisionswaffen behaupten. Und künstliche Intelligenz ersetzt klassische Kommandostrukturen, weil Algorithmen schneller reagieren als jeder Mensch. KI analysiert Daten, erkennt Muster, priorisiert Ziele und steuert Abwehrsysteme in Echtzeit.

Diese Realität ist nicht theoretisch – sie ist sichtbar, täglich, global. Sie verändert nicht nur die Art, wie Kriege geführt werden, sondern auch die Art, wie Staaten Macht projizieren. Wer die technologische Dominanz besitzt, bestimmt die Regeln. Wer sie nicht besitzt, wird abhängig – militärisch, politisch und wirtschaftlich.