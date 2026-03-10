Ein Gastkommentar von Özgür Çelik über die Debatte im Wall Street Journal zur strategischen „Eindämmung“ der Türkei und deren neue Rolle im Nahen Osten.

Ein Gastkommentar von Özgür Çelik

Der am 4. März 2026 in der Wall Street Journal veröffentlichte Artikel mit dem Titel „An Urgent Need to Contain Turkey“ (Die dringende Notwendigkeit, die Türkei einzudämmen), verfasst von Bradley Martin, wirkt auf den ersten Blick wie ein Kommentar über die Machtverhältnisse im Nahen Osten.

Die strategische Empfehlung des Wall Street Journal

Tatsächlich formuliert er jedoch eine deutlich weitergehende strategische Empfehlung. In dem Text wird argumentiert, dass ein mögliches Machtvakuum, das durch eine Schwächung des iranischen Einflusses in der Region entstehen könnte, nicht von der Türkei gefüllt werden dürfe.

Die USA und Israel, so die These des Autors, müssten diese Möglichkeit bereits jetzt in ihre strategischen Überlegungen einbeziehen. Die zentrale Aussage des Artikels ist klar: Nach dem Iran könnte die Türkei zu einem aufstrebenden Akteur im Nahen Osten werden – und diese Möglichkeit müsse in westlichen strategischen Kreisen aufmerksam beobachtet werden.

Die Türkei als NATO-Partner im Fadenkreuz der Kritik

Bei genauer Betrachtung der verwendeten Sprache fällt auf, dass die Kritik an der Türkei auf einen deutlich breiteren Rahmen abzielt als auf einzelne politische Entscheidungen.

Der Artikel stützt sich auf mehrere Argumentationslinien: Die Türkei sei innerhalb der NATO ein schwieriger Partner, verfolge im Nahen Osten eine von der westlichen Linie unabhängige Politik, teile in der Iranfrage nicht vollständig die Position Washingtons und nutze regionale Krisen zu ihren eigenen strategischen Vorteilen.

In diesem Zusammenhang wird die Türkei nicht nur als kritisierter Verbündeter dargestellt, sondern als eine Macht, die – falls erforderlich – begrenzt oder eingehegt werden müsse.

Der Begriff „Containment“: Eine historische Zäsur

Besonders bemerkenswert ist dabei, dass die Türkei erstmals so offen als „Akteur, der im Gleichgewicht gehalten werden muss“ beschrieben wird. Der im Artikel verwendete Begriff „contain“ – also „eindämmen“ oder „einhegen“ – ist in der internationalen Politik keineswegs ein gewöhnlicher Ausdruck.

Historisch steht er für eine strategische Herangehensweise großer Mächte, aufstrebende oder unabhängig agierende Staaten durch politische, militärische oder wirtschaftliche Mittel im Gleichgewicht zu halten. Dass dieser Begriff im Zusammenhang mit der Türkei verwendet wird, deutet darauf hin, dass manche westliche Kreise Ankara nicht mehr ausschließlich als Verbündeten betrachten, sondern zugleich als potenzielles Machtzentrum.

Staatliche Kapazität statt punktueller Politikkritik

Ein weiterer auffälliger Aspekt des Textes ist, dass die Diskussion nicht auf eine bestimmte Regierung oder einzelne politische Führungspersonen fokussiert ist, sondern auf die staatliche Kapazität insgesamt. Der Artikel beschränkt sich nicht darauf, einzelne Entscheidungen der Türkei zu kritisieren.

Stattdessen werden militärische Stärke, geografische Lage und das regionale Einfluss­potenzial gemeinsam analysiert, um zu diskutieren, welche geopolitische Rolle dieses Potenzial künftig spielen könnte. Diese Herangehensweise entspricht einem klassischen Reflex internationaler Politik: Staaten, die an Einfluss gewinnen könnten, werden frühzeitig analysiert, und es wird darüber nachgedacht, wie ein mögliches Machtgleichgewicht gewahrt werden kann.

Machtverhältnisse im internationalen System

Solche Texte lösen häufig emotionale Reaktionen aus. Doch wichtiger ist es, genau zu verstehen, was sie tatsächlich aussagen. Im internationalen System werden Staaten weder auf der Grundlage dauerhafter Freundschaften noch dauerhafter Feindschaften beurteilt.

Die Wahrnehmung von Staaten wird vor allem durch Machtverhältnisse geprägt. Wenn ein Land in seiner Region zu einem einflussreichen Akteur wird, ist es nicht ungewöhnlich, dass in anderen Machtzentren Überlegungen entstehen, wie dieser Einfluss begrenzt oder ausgeglichen werden könnte.

In diesem Sinne ist der Artikel nicht nur eine Sammlung von Kritikpunkten gegenüber der Türkei, sondern zugleich eine Art Warntext über mögliche zukünftige Machtverschiebungen im Nahen Osten. Während über einen möglichen Rückgang des iranischen Einflusses diskutiert wird, erscheint die Türkei im Text bereits als möglicher nächster prägender Akteur. Dies kann als ein Hinweis darauf gelesen werden, wie sich die Wahrnehmung der Türkei im internationalen System verändert.

Wahrgenommenes Potenzial als Auslöser westlicher Besorgnis

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass solche Texte oft weniger auf Schwäche als vielmehr auf wahrgenommenes Potenzial hinweisen. Forderungen nach einer „Eindämmung“ eines Staates entstehen in der Regel aus der Einschätzung, dass dessen Einfluss künftig wachsen könnte.

Daher sollten die darin formulierten Ansichten nicht nur als polemische Debatte verstanden werden, sondern auch als ein Dokument dafür, wie die Rolle der Türkei in der internationalen Politik wahrgenommen wird.

