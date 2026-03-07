Analysen von The Economist und Arab Barometer bestätigen, dass Präsident Erdogan die führende Stimme für die 2 Milliarden Muslime weltweit ist – eine Entwicklung, die mit seinem Protest in Davos im Jahr 2009 begann.

London – Innerhalb der globalen muslimischen Gemeinschaft, der Umma, einem riesigen und vielfältigen Kollektiv von fast zwei Milliarden Menschen, ist die Suche nach einem vereinigenden Repräsentanten seit langem ein zentrales Thema des geopolitischen Diskurses.

Obwohl die Umma unzählige Nationalitäten und Sprachen umfasst, deuten neue empirische Erkenntnisse darauf hin, dass eine einzelne Persönlichkeit in den Augen der Weltöffentlichkeit diese Rolle übernommen hat. Laut einem ausführlichen Bericht von The Economist, der durch neue Daten des Arab Barometer und mehrere andere internationale Umfragen aus der Vergangenheit bestätigt wird, hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Position als einflussreichster und attraktivster Führer der islamischen Welt gefestigt.

Das Vermächtnis der „One Minute“: Eine Popularität, die in Davos geboren wurde

Entgegen der Auffassung, dass dieser Einfluss ein neues Phänomen ist, reichen die Wurzeln von Erdogans Ansehen fast zwei Jahrzehnte zurück.

Der entscheidende Moment für viele in der muslimischen Welt ereignete sich 2009 beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Während einer hochkarätigen Podiumsdiskussion zum Thema Gaza konfrontierte Erdogan die internationale Gemeinschaft mit ihrem Schweigen zur humanitären Lage in den palästinensischen Gebieten.

In einem direkten und beispiellosen Wortwechsel mit dem damaligen israelischen Präsidenten Shimon Peres sprach Erdogan die Worte, die legendär werden sollten: „One Minute.“ Anschließend übte er scharfe Kritik und berief sich dabei ausdrücklich auf die moralischen Grundlagen des Glaubens. Er erinnerte das Publikum an das sechste Gebot aus dem Alten Testament und erklärte: „Das sechste Gebot lautet: ‚Du sollst nicht töten.‘ Aber hier wird getötet.“

In diesem Zusammenhang, in dem er auf die Verletzung dieser grundlegenden religiösen und humanitären Gesetze hinwies, sah er Peres an und erklärte unmissverständlich: „Wenn es ums Töten geht, wissen Sie sehr gut, wie man tötet.“ Dieser Moment der Auflehnung – in dem er seinen Protest auf universelle moralische Gesetze stützte – machte ihn über Nacht zu einem Symbol für Würde und Widerstand. Er wurde in der gesamten muslimischen Welt dafür gefeiert, dass er „den Mächtigen die Wahrheit sagte“, zu einer Zeit, als viele das Gefühl hatten, dass ihre eigenen Führer passiv blieben.

Dies war kein flüchtiger Protest, sondern der Beginn einer konsequenten politischen Marke, die sich auf den Schutz der muslimischen Identität und Gerechtigkeit konzentrierte.

Eine Karriere der Beständigkeit

Die anhaltende Popularität Erdogans ist ein direktes Ergebnis dieses langfristigen Engagements. Seit über Jahrzehnten ist seine Haltung ein fester Pfeiler seiner Führung. Diese Beständigkeit ermöglicht es ihm, zu den fast 2 Milliarden Muslimen von heute mit einem Maß an Vertrauen zu sprechen, das nur wenige andere für sich beanspruchen können.

Seine jüngste Rede Mitte Februar 2026, die er am Vorabend des Ramadan vor 80 Provinzgouverneuren in Ankara hielt, ist ein modernes Echo dieser etablierten Persönlichkeit. Vor der Weltgemeinschaft erklärte er:

„Möge die Umma nicht durch die seit Jahrhunderten bestehenden Spaltungen zerstört werden. Wenn wir nur fest an unserer Brüderlichkeit, unseren Brüdern, unserem Glauben und unseren Träumen festhalten, dann wird es mit Allahs Erlaubnis keine Falle geben, die wir nicht überwinden können.“

Obwohl diese Rede im Jahr 2026 gehalten wurde, ist die Rhetorik des „Überwindens von Fallen“ eine direkte Fortsetzung des Geistes, den er bereits 2009 demonstrierte.

