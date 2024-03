Türkische Kampfdrohne TB2 Bayraktar an Albanien übergeben

Tirana – Die Kampfdrohne TB2 der türkischen Rüstungsschmiede Baykar wurde am Montag offiziell in das Inventar der albanischen Armee aufgenommen.

Haluk Bayraktar, Chef von Baykar, gab auf X bekannt, dass dies „das erste Mal ist, dass ein NATO-konformes Luftfahrzeug Teil des albanischen Arsenals wird“.

Dank der „visionären Führung“ von Premierminister Edi Rama und der engen Zusammenarbeit mit Verteidigungsminister Niko Peleshi absolvierten die TB2 heute ihren ersten Flug im albanischen Luftraum, so Bayraktar.

This is a historic day.

NATO’s first Tactical Air Base in Albania has opened. The Kuçova Air Base’s opening marks the beginning of a new era for Balkan and European security.

At the same time, #BayraktarTB2 armed UAVs entered the Albanian military inventory – the first time… pic.twitter.com/BXcv4v60DP

