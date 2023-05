Kosovo erhält türkische Bayraktar TB2 Kampfdrohnen

Pristina – Ein internationaler Exporterfolg: Weltweite Nachfrage nach Bayraktar-Drohnen erreicht Allzeithoch.

Es kommt nicht oft vor, dass ein Waffensystem so beliebt ist, dass die Länder Schlange stehen, um es zu kaufen. Ironischerweise scheint dies derzeit bei der Kampfdrohne Bayraktar TB2 der Fall zu sein. Der kommerzielle Erfolg der TB2, die bereits von 29 anderen Ländern außer der Türkei eingesetzt oder bestellt wurde – hierunter auch EU-Länder wie etwa Polen -, scheint derzeit grenzenlos zu sein

Der Erfolg der TB2 dürfte diejenigen, die das System im Kampfeinsatz untersucht haben, kaum überraschen, denn die TB2 ist wohl die erste Kampfdrohne, der es gelingt, Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit mit verheerenden Ergebnissen auf dem Schlachtfeld zu verbinden: eine Fähigkeit, die im 21. Jahrhundert sehr gefragt ist.

Nicht einmal sieben Monate nach der Unterzeichnung eines Abkommens hat das Kosovo fünf Bayraktar TB2-Kampfdronen der türkischen Rüstungsschmiede Baykar erhalten.

„Die intelligenten, unbemannten Angriffsdrohnen, die von einer Bodenbasis aus gesteuert werden, sind fast sieben Monate nach Unterzeichnung des Vertrags mit der Herstellerfirma aus dem Herstellungsland der Drohnen und des gesamten Ortungssystems, der Türkei, im Kosovo eingetroffen“, berichtet das Portal KlanKosova. „Die Waffe, die Wladimir Putin das Leben schwer gemacht hat, ist jetzt Teil der Kosovo Security Force!“, so das Portal.

Die kosovarischen Sicherheitskräfte erhielten die Drohnen zu Beginn der größten internationalen Militärübung „Defender Europe 23“. Das Kosovo ist bereits zum zweiten Mal Gastgeber und nimmt mit mehr als 1 100 Soldaten an der von den USA geleiteten Übung teil, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Das Ansehen und die internationale Nachfrage nach den türkischen Flugzeugen Bayraktar TB2 und Bayraktar Akinci sind seit dem Beginn der russischen „militärischen Sonderoperation“ gegen die Ukraine in ganz Europa gestiegen.

Auch Albanien und Serbien bekräftigten ihre Absicht, die weltweit stark nachgefragten Kampfdrohnen zu erwerben.

An International Export Success: Global Demand For #Bayraktar Drones Reaches All Time High 🇹🇷

TB2 operators updated with:

– Kosovo 🇽🇰 [Received in May 2023]

Full list: https://t.co/BVBQXMasGc

— Oryx (@oryxspioenkop) May 8, 2023