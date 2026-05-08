Teilen

Madrid – Trotz US-amerikanischer Sanktionen und drohender Strafverfolgung in Deutschland hat Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez der UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, eine der höchsten zivilen Auszeichnungen seines Landes verliehen.

In einer Zeremonie in Madrid überreichte Sánchez der italienischen Menschenrechtsjuristin den Orden für zivile Verdienste — den Order of Civil Merit — und würdigte damit ihre Arbeit zur Dokumentation von Verstößen gegen das Völkerrecht in Gaza.

Sánchez gilt als einer der schärfsten Kritiker der israelischen Politik innerhalb der EU und hatte zuletzt vorgeschlagen, das EU-Assoziierungsabkommen mit Israel zu kündigen.

Auch gegenüber Washington hat er klare Kante gezeigt — Spanien verweigerte den USA die Nutzung seiner Militärbasen für den Iran-Krieg. Zuletzt drohte US-Präsident Donald Trump, Spanien aus der NATO auszuschließen.

„Öffentliche Verantwortung bringt auch die moralische Pflicht mit sich, nicht wegzuschauen“, sagte Sánchez bei der Verleihung. „Es ist eine Ehre, den Orden für zivile Verdienste an eine Stimme zu verleihen, die das Gewissen der Welt hochhält.“

Guernica und Gaza

Einen Tag vor der Auszeichnung hatte Albanese das Madrider Kunstmuseum Reina Sofía besucht, um Picassos Guernica zu sehen — jenes monumentale Gemälde, das die Bombardierung der baskischen Stadt durch Nazi-Deutschland im Jahr 1937 anklagt.

Vor dem Bild sagte Albanese, die dargestellte Zerstörung sei „reminiscent of what we have seen“ in Gaza. Die Waffenruhe im Gazastreifen sei bedeutungslos, fügte sie hinzu: „Diejenigen an der Macht drängen darauf, dass die Welt den Blick von Gaza abwendet und es vergisst. Und das ist es, was der Großteil der Welt getan hat.“

Bei einer weiteren Veranstaltung in Madrid am Mittwochabend, bei der sie auch ihr Buch „When the World Sleeps: Stories, Words and Wounds of Palestine“ vorstellte, erneuerte Albanese ihre Kritik an Israel und am Versagen der internationalen Gemeinschaft. „Es gibt einen Genozid gegen das gesamte palästinensische Volk vom Fluss bis zum Meer: Das Ziel ist Zerstörung, und das Ergebnis ist ebenfalls Zerstörung“, sagte sie.

Den gegenwärtigen Moment bezeichnete sie als „Apokalypse“:

„Viele Menschen sind aufgewacht, aber es reicht nicht. Im März 2024 habe ich gesagt, dass es eine Änderung der Kriegsregeln geben würde, wenn wir Israel nicht stoppen. Und dann, sechs Monate später, geschah genau das im Libanon — und jetzt im Iran. Sie nennen es die Gaza-Doktrin.“

Albanese lobte die spanische Regierung ausdrücklich für ihre Haltung zu Gaza und ihre Bemühungen, die US-Sanktionen zu bekämpfen. Zugleich warnte sie, Israels Vorgehen habe einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen, was die Erosion des Völkerrechts betreffe.

Sánchez schreibt an die EU

Die Auszeichnung fiel nicht zufällig auf diesen Zeitpunkt. Bereits einen Tag zuvor hatte Sánchez die Europäische Kommission schriftlich aufgefordert, die sogenannte EU-Blocking-Verordnung zu aktivieren — ein Rechtsinstrument, das europäische Institutionen und Einzelpersonen vor den Auswirkungen US-amerikanischer Sanktionen schützen soll.

In seinem Schreiben forderte er Brüssel auf, sowohl den Internationalen Strafgerichtshof als auch die Vereinten Nationen vor dem amerikanischen Sanktionsdruck zu schützen. Die US-Sanktionen stellten „einen sehr beunruhigenden Präzedenzfall dar, der die unabhängige Arbeit von Institutionen gefährdet, die für die internationale Justiz unerlässlich sind“, schrieb Sánchez. „Die EU kann angesichts dieser Verfolgung nicht untätig bleiben.“

Gegenüber dem spanischen Sender RTVE kommentierte Albanese die Sanktionen gegen sie mit den Worten: „Es ist wie eine internationale Mafia — sie wollen alle zum Schweigen bringen, die ein Ende des Genozids, ein Ende der Verbrechen fordern.“

Spanien kritisiert auch Festnahme von Saif Abukeshek

Am selben Tag äußerte sich der spanische Außenminister José Manuel Albares vor dem spanischen Parlament zur anhaltenden Inhaftierung des spanisch-palästinensischen Aktivisten Saif Abukeshek durch Israel. Er bezeichnete die Festnahme als „unzulässig und inakzeptabel“.

Abukeshek sei „illegal“ in internationalen Gewässern festgenommen worden, in denen Israel „keine Jurisdiktion“ gehabt habe — während er an Bord einer humanitären Hilfsflotille nach Gaza unterwegs war.

Albares erklärte, er habe den israelischen Botschafter in Spanien einbestellt und direkt mit dem israelischen Außenminister Gideon Saar gesprochen. „Spanien hat ohne Zögern, mit vollständiger Klarheit und Entschlossenheit auf Verstöße gegen das Völkerrecht reagiert“, sagte Albares.

Sanktionen, Bankverbote, Gerichtsverfahren

Hintergrund der Auszeichnung ist eine beispiellose Repressionskampagne gegen Albanese. Im Juli 2025 setzte US-Außenminister Marco Rubio die UN-Sonderberichterstatterin auf die Specially Designated Nationals (SDN)-Liste des US-Finanzministeriums — eine Sanktionsliste, die ursprünglich für Terroristen und Diktatoren konzipiert wurde.

Auslöser waren Albaneses Berichte über die sogenannte „Genocide Economy“ sowie ihre Forderung an den Internationalen Strafgerichtshof, amerikanische und israelische Unternehmen und Einzelpersonen wegen mutmaßlicher Beihilfe zu schweren Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen.

Die Folgen für ihr Alltagsleben sind gravierend: Albanese kann weltweit keine Bankkonten eröffnen oder führen — auch nicht in ihrer Heimat Italien. Europäische Banken, darunter die Banca Etica, verweigern ihr die Kontoführung aus Angst vor US-Sekundärsanktionen, die Strafen von bis zu 20 Millionen Dollar und bis zu 30 Jahren Gefängnis vorsehen.

Sie hat öffentlich erklärt, weder ihr Gehalt empfangen noch Dienstleistungen bezahlen oder Kreditkarten nutzen zu können. Sie fühle sich behandelt wie „Bin Laden“, sagte sie in Anspielung auf die totale finanzielle Isolation.

Im Februar 2026 reichte ihre Familie Klage gegen US-Behörden ein — mit der Begründung, die Sanktionen verletzten ihre Grundrechte.

Drohende Strafverfolgung in Deutschland

Neben den US-Sanktionen sieht sich Albanese auch in Deutschland mit Restriktionen konfrontiert. Sie stand zeitweise vor der Möglichkeit einer Festnahme in Deutschland wegen ihrer Sprache — insbesondere wegen der Verwendung des Begriffs „Genozid“ im Zusammenhang mit Israels Militäroperationen in Gaza.

Sánchez‘ Entscheidung, ihr dennoch eine Staatsauszeichnung zu verleihen, wird international als klares politisches Signal gewertet: gegen die Kriminalisierung von UN-Mandatsträgern und für die Unabhängigkeit internationaler Rechtsinstitutionen.

Francesca Albanese ist seit 2022 UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtslage in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten. Die italienische Rechtswissenschaftlerin hat sich zu einer der prominentesten internationalen Stimmen entwickelt, die Israels Militäroperationen in Gaza öffentlich als Genozid bezeichnet und die internationale Gemeinschaft für ihr Versagen kritisiert, diesen zu verhindern und zu ahnden.