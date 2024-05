Türkischer Bogenschütze Mete Gazoz wird Europameister

Noch nie war jemand gleichzeitig Olympiasieger, Weltmeister und Europameister im Bogenschießen. Der Türke ist somit der erste Bogenschütze in der Geschichte, der drei große Titel gleichzeitig hält.

Teilen

Essen – Der türkische Bogenschütze Mete Gazoz ist weiterhin auf Erfolgskurs. Nach einer Goldmedaille bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio 2020 und einem Weltmeistertitel im vergangenen Jahr in Berlin, wurde er bei der EM in Essen nun auch Europameister.

Im Alter von nur 16 Jahren vertrat er die Türkei erstmals bei den Europaspielen 2015 in Baku, Aserbaidschan.

Gazoz besiegte im Finale den Slowenen Den Habjan Malavasic mit 6:0 und wurde am Sonntag Europameister.

Noch nie war jemand gleichzeitig Olympiasieger, Weltmeister und Europameister im Bogenschießen. Der Türke ist somit der erste Bogenschütze in der Geschichte, der drei große Titel gleichzeitig hält.

„Ich mag große Wettkämpfe“, sagte er, nachdem er heute Morgen in Essen im Halbfinale das französische Nachwuchstalent Baptiste Addis geschlagen hatte. „Wir bereiten uns gerade auf große Wettkämpfe vor. Da kann ich mein Top-Niveau zeigen. Und das habe ich sehr gut gemacht.“

Zu seinen ersten Gratulanten gehörte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der ihn persönlich anrief.

„Ich gratuliere unserem Bogenschützen Mete Gazoz, der Europameister im Freiluftbogenschießen wurde, von ganzem Herzen. Ich wünsche Mete Gazoz, der uns stolz gemacht hat, indem er seinen Olympia- und Weltmeisterschaften die Europameisterschaft hinzugefügt hat, weiterhin viel Erfolg“, schrieb der türkische Staatschef zudem auf X.

Der 25-Jährige wurde im vergangenen Jahr außerdem vom Weltbogensportverband in seiner jährlichen Umfrage zum besten Recurve-Bogenschützen der Männer für 2023 gewählt.