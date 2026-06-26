Türkischer Schauspieler Kadir Inanir gestorben

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Istanbul – Die türkische Kinowelt steht unter Schock: Der legendäre Schauspieler Kadir İnanır ist im Alter von 77 Jahren im Krankenhaus verstorben. Der unvergessene Star des Yeşilçam-Kinos erlag den Folgen einer schweren Lungenentzündung.

Der Ausnahmekünstler wurde am 14. Mai aufgrund gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus eingeliefert. Nach der Diagnose einer Lungenentzündung verschlechterte sich der Zustand des 77-Jährigen drastisch, woraufhin er am 21. Mai im Acıbadem-Fulya-Krankenhaus entubiert werden musste.

Trotz aller intensivmedizinischen Bemühungen verstarb der Schauspieler am heutigen Freitag an akutem Atemversagen. Besonders tragisch: Erst vor drei Tagen, am 23. Juni, war bereits seine ältere Schwester Altun Arıca in ihrer Heimatstadt Fatsa verstorben.

Beileid aus der Politik

Gesundheitsminister Kemal Memişoğlu drückte der Familie und der Kunstszene über die sozialen Netzwerke sein tiefes Beileid aus: „Mit großer Trauer habe ich vom Tod des Kinokünstlers Kadir İnanır erfahren. Ich wünsche ihm Gottes Gnade und seiner Familie, seinen Fans sowie unserer Kunstgemeinschaft mein herzliches Beileid.“

Eine Ikone des türkischen Kinos

Kadir İnanır wurde am 15. April 1949 in Ordu geboren. Nach seiner Schulzeit absolvierte er die Fakultät für Kommunikationswissenschaften (Abteilung Radio- und Fernsehen) an der Marmara-Universität. Seine Karriere begann nach dem Gewinn eines Fotoroman-Wettbewerbs im Jahr 1968.

Nach ersten kleinen Nebenrollen gelang ihm 1970 an der Seite von Türkan Şoray in dem Film „Kara Gözlüm“ unter der Regie von Atıf Yılmaz der große Durchbruch. Das Duo Şoray und İnanır prägte in den folgenden Jahrzehnten als absolutes Traumpaar das kollektive Gedächtnis des türkischen Kinos und machte İnanır zu einem der größten und einflussreichsten männlichen Hauptdarsteller des Landes.