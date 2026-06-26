KulturFilmStars
1 Min.Lesezeit

Türkei
Türkischer Schauspieler Kadir Inanir gestorben

Die türkische Filmindustrie trauert um einen der ganz Großen in ihren Reihen: Kadir Inanir

NEX24
Von NEX24
NEX24
By NEX24
Teilen

Istanbul – Die türkische Kinowelt steht unter Schock: Der legendäre Schauspieler Kadir İnanır ist im Alter von 77 Jahren im Krankenhaus verstorben. Der unvergessene Star des Yeşilçam-Kinos erlag den Folgen einer schweren Lungenentzündung.

Der Ausnahmekünstler wurde am 14. Mai aufgrund gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus eingeliefert. Nach der Diagnose einer Lungenentzündung verschlechterte sich der Zustand des 77-Jährigen drastisch, woraufhin er am 21. Mai im Acıbadem-Fulya-Krankenhaus entubiert werden musste.

Trotz aller intensivmedizinischen Bemühungen verstarb der Schauspieler am heutigen Freitag an akutem Atemversagen. Besonders tragisch: Erst vor drei Tagen, am 23. Juni, war bereits seine ältere Schwester Altun Arıca in ihrer Heimatstadt Fatsa verstorben.

Beileid aus der Politik

Gesundheitsminister Kemal Memişoğlu drückte der Familie und der Kunstszene über die sozialen Netzwerke sein tiefes Beileid aus: „Mit großer Trauer habe ich vom Tod des Kinokünstlers Kadir İnanır erfahren. Ich wünsche ihm Gottes Gnade und seiner Familie, seinen Fans sowie unserer Kunstgemeinschaft mein herzliches Beileid.“

Eine Ikone des türkischen Kinos
Kadir İnanır wurde am 15. April 1949 in Ordu geboren. Nach seiner Schulzeit absolvierte er die Fakultät für Kommunikationswissenschaften (Abteilung Radio- und Fernsehen) an der Marmara-Universität. Seine Karriere begann nach dem Gewinn eines Fotoroman-Wettbewerbs im Jahr 1968.

Nach ersten kleinen Nebenrollen gelang ihm 1970 an der Seite von Türkan Şoray in dem Film „Kara Gözlüm“ unter der Regie von Atıf Yılmaz der große Durchbruch. Das Duo Şoray und İnanır prägte in den folgenden Jahrzehnten als absolutes Traumpaar das kollektive Gedächtnis des türkischen Kinos und machte İnanır zu einem der größten und einflussreichsten männlichen Hauptdarsteller des Landes.

Auch interessant

NYC-Bürgermeister Zohran Mamdani erneuert scharfe Kritik an pro-israelischer Lobby AIPAC

Ausland NEX24 -
New York - Der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani hat seine deutlichen Worte gegen das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) untermauert. Nachdem er...
Weiterlesen

Nach fast 20 Jahren: IG Metall-Vorstand Urban tritt zurück

Ausland NEX24 -
Frankfurt - Es ist ein Einschnitt für die Gewerkschaftsbewegung: Hans-Jürgen Urban, geschäftsführender Vorstand der IG Metall, zieht sich nach bald zwanzig Jahren von seinem...
Weiterlesen

Meilenstein für den Islam in Deutschland: Erste Islamisch-Theologische Fakultät Europas entsteht in Münster

Panorama NEX24 -
Münster / Berlin – An der Universität Münster wird Geschichte geschrieben: Zum 1. Juli nimmt an der dortigen Hochschule die europaweit erste eigenständige Islamisch-Theologische...
Weiterlesen

Warum der „nützliche Migrant“ im Sport ein Trugschluss ist

Gastbeiträge NEX24 -
Ein Gastkommentar von Aras Karasun Wer wirklich hofft, dass Menschen in Deutschland durch Fußball und den Migrantenanteil in der Nationalmannschaft, gemeinsames Feiern automatisch zusammenfinden, sollte...
Weiterlesen

Automobilbranche im Wandel: Trends und Entwicklungen

Auto & Motor Norbert Tilburg -
Die Automobilindustrie befindet sich in einer Phase tiefgreifender Veränderungen. Digitalisierung, Elektromobilität, nachhaltige Produktion und intelligente Assistenzsysteme verändern den Markt schneller als jemals zuvor. Hersteller...
Weiterlesen

Headlines

Nach fast 20 Jahren: IG Metall-Vorstand Urban tritt zurück

Ausland NEX24 -
Frankfurt - Es ist ein Einschnitt für die Gewerkschaftsbewegung: Hans-Jürgen Urban, geschäftsführender Vorstand der IG Metall, zieht sich nach...

Polnischer Präsident Nawrocki auf Türkisch: „Merhaba Asker!“

Ausland Thorsten Reuters -
Ankara - Ein sympathischer Protokollbruch sorgt derzeit in den sozialen Netzwerken für Begeisterung: Beim offiziellen Staatsbesuch in Ankara begrüßte...

Israel: Abgeordneter Gideon Sa’ar fordert Anerkennung des „Völkermords an den Armeniern“

Ausland NEX24 -
Tel Aviv - Inmitten einer historischen Annäherung zwischen der Türkei und Armenien sorgt ein politischer Vorstoß aus Israel für...

„Qantara“ – und das Schmusemärchen vom Zionismus

Ausland NEX24 -
Ein Gastkommentar von Michael Thomas Da meldet sich jetzt bei Qantara die israelische, selbstbekennende Zionistin und Historikerin Fania Oz-Salzberger zu...

Meinung

Ausland

Nach fast 20 Jahren: IG Metall-Vorstand Urban tritt zurück

NEX24 -
Frankfurt - Es ist ein Einschnitt für die Gewerkschaftsbewegung: Hans-Jürgen Urban, geschäftsführender Vorstand der IG Metall, zieht sich nach bald zwanzig Jahren von seinem...
Ausland

Polnischer Präsident Nawrocki auf Türkisch: „Merhaba Asker!“

Thorsten Reuters -
Ankara - Ein sympathischer Protokollbruch sorgt derzeit in den sozialen Netzwerken für Begeisterung: Beim offiziellen Staatsbesuch in Ankara begrüßte der polnische Präsident Karol Nawrocki...

Israel: Abgeordneter Gideon Sa’ar fordert Anerkennung des „Völkermords an den Armeniern“

Pinkwashing: Die Regenbogenfahne als Feigenblatt

„Qantara“ – und das Schmusemärchen vom Zionismus

Automobilbranche im Wandel: Trends und Entwicklungen

Wall Street Journal: Türkiye’nin durdurulması gerekiyor

Türkçe NEX24 -
Konuk Yazar: Özgür Çelik Bradley Martin tarafından kaleme alınan ve 4 Mart 2026 tarihinde Wall Street Journal'da yayımlanan "Türkiye'yi Dizginlemek İçin Acil Bir İhtiyaç" (An...
Weiterlesen

Rapor: Afrika Gençliği Ruh Sağlığında Dünya Lideri

Türkçe NEX24 -
Londra - Maddi refah, ruh sağlığının garantisi değil. Şubat 2026 sonunda yayımlanan yeni bir küresel rapor, zihinsel esenlik haritasını temelden sarstı. İngiltere, Japonya ve Yeni...
Weiterlesen

Geleceğin Cumhurbaşkanı: Hakan Fidan

Ausland Polat Karaburan -
Polat Karaburan Recep Tayyip Erdoğan, yarım asrı aşkın bir süredir Türkiye’nin siyasi hayatına yön veriyor. 1976 yılında merhum Necmettin Erbakan’ın siyasi hareketinde filizlenen bu yolculuk,...
Weiterlesen
Ausland

Nach fast 20 Jahren: IG Metall-Vorstand Urban tritt zurück

NEX24 -
Ausland

Polnischer Präsident Nawrocki auf Türkisch: „Merhaba Asker!“

Thorsten Reuters -
Ausland

Israel: Abgeordneter Gideon Sa’ar fordert Anerkennung des „Völkermords an den Armeniern“

NEX24 -
Gastbeiträge

Pinkwashing: Die Regenbogenfahne als Feigenblatt

NEX24 -
Ausland

„Qantara“ – und das Schmusemärchen vom Zionismus

NEX24 -
Auto & Motor

Automobilbranche im Wandel: Trends und Entwicklungen

Norbert Tilburg -
Ausland

NYC-Bürgermeister Zohran Mamdani erneuert scharfe Kritik an pro-israelischer Lobby AIPAC

NEX24 -
Gastbeiträge

Sprachtest fürs Strandbad: Wenn Bürokratie und Ausgrenzung die Sicherheit ersetzen

NEX24 -
Ausland

Politsatire in der Türkei: Wenn der Bankräuber die interne Ermittlung leitet

NEX24 -
Gastbeiträge

Warum der „nützliche Migrant“ im Sport ein Trugschluss ist

NEX24 -
Ausland

Wirtschaftsministerin Reiche: „Wir brauchen die Türkei“

NEX24 -
Ausland

„Breaking Bad“-Star Giancarlo Esposito nimmt in Saudi-Arabien den Islam an

NEX24 -
Ausland

Ex-US-Abgeordnete Greene: Israel bombardiert Christen

NEX24 -
Panorama

Meilenstein für den Islam in Deutschland: Erste Islamisch-Theologische Fakultät Europas entsteht in Münster

NEX24 -
Freizeit

Welches Schwarzkümmelöl sollte ich kaufen?

Norbert Tilburg -