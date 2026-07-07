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Israel-Kritik
Spanien: „Zerstört Israel“-Banner beim Stierlauf-Festival

Das weltberühmte San-Fermin-Festival im spanischen Pamplona, das vor allem für sein spektakuläres und traditionelles Stiertreiben weltweit bekannt ist, hat in diesem Jahr eine tiefgreifende politische Dimension erhalten.

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Madrid – Das weltberühmte San-Fermin-Festival im spanischen Pamplona, das vor allem für sein spektakuläres und traditionelles Stiertreiben weltweit bekannt ist, hat in diesem Jahr eine tiefgreifende politische Dimension erhalten.

Was ursprünglich als rein kulturelles Großereignis geplant war, verwandelte sich vor den Augen von zehntausenden Zuschauern und internationalen Gästen in eine weitreichende pro-palästinensische Demonstration. Die Proteste waren dabei strategisch direkt in die feierliche Eröffnungszeremonie auf dem zentralen Hauptplatz der Stadt integriert, sodass sie maximale Aufmerksamkeit erregen konnten.

Schon zu Beginn der Feierlichkeiten übernahmen Aktivisten, die traditionelle Keffiyehs trugen, das Mikrofon auf der Bühne und leiteten den offiziellen Start des Festivals ein. Eine der Sprecherinnen nutzte die enorme Reichweite der Veranstaltung, um das Vorgehen im Gaza-Konflikt vor der versammelten Menge lautstark als Genozid anzuprangern, was von weiten Teilen der Anwesenden mit lautem Applaus und dem Schwenken der traditionellen roten Halstücher quittiert wurde.

Unmittelbar vor dem Abschuss der traditionellen Eröffnungsrakete rief sie zudem mehrfach „Long live Free Palestine“ in die Menge, woraufhin auf dem Platz eine emotionale Eigendynamik entstand.

Die Aktion erreichte ihren optischen und politischen Höhepunkt, als inmitten der dicht gedrängten Menschenmenge ein riesiges Banner mit der unmissverständlichen Aufschrift „Destroy Israel“ (Zerstört Israel) entrollt wurde. Parallel dazu formierte sich auf dem Pflaster des Platzes eine Gruppe von dunkel gekleideten Teilnehmern, die sich so positionierten, dass sie die geografischen Umrisse des Staates Israel nachbildeten, um die Botschaft des Banners visuell zu untermauern.

Gleichzeitig wurden im gesamten Zuschauerbereich massenhaft aufblasbare Bälle im Wassermelonen-Design in die Luft geworfen. Die Wassermelone gilt aufgrund ihrer Farbgebung international als wichtiges Symbol für die Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung. Zudem trugen zahlreiche Festivalbesucher rote Halstücher, auf denen die Grenzen der Region vollständig als Palästina umgestaltet waren. Internationale Medien wie der Sender Al Jazeera berichteten umfassend über den Vorfall und hoben hervor, wie hier ein weltweit beachtetes Kulturfest gezielt als globale Bühne für politischen Aktivismus und scharfe Kritik an der israelischen Regierung genutzt wurde.

Wachsende internationale Kritik

Der Vorwurf eines Völkermords, der bei dem spanischen Traditionsfest so lautstark geäußert wurde, steht im Kontext einer zunehmend schärfer werdenden internationalen Debatte. Diese vor Ort erhobenen Anschuldigungen spiegeln eine wachsende globale Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung wider. So hatte bereits im vergangenen Jahr die 500-köpfige International Association of Genocide Scholars, der auch renommierte Holocaust-Experten angehören, Israel des Völkermords bezichtigt.

Erst kürzlich berichtete eine UN-Kommission, dass israelische Einheiten unter Einsatz von Präzisionswaffen, Drohnen und Scharfschützen gezielt auf die lebenswichtigen Organe palästinensischer Kinder geschossen hätten. Durch den Einsatz von Waffen mit hoher Sprengkraft auf Wohngebäude, Schulen und Flüchtlingslager werde die Existenz der Bevölkerung in Gaza als Gruppe nachhaltig zerstört. Das israelische Außenministerium wies diese Anschuldigungen umgehend als „schändliches Propagandastück“ und „böswillige Verleumdung“ zurück.

Vertreibung und Hunger: Die humanitäre Katastrophe in Zahlen

Seit dem Ausbruch des Krieges im Gazastreifen infolge der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober 2023 wurden nach Angaben des von der Palästinensischen Autonomiebehörde geführten Gesundheitsministeriums in Gaza mehr als 73.000 Palästinenser getötet.

Fast ein Drittel der gemeldeten Opfer sind laut einer Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrates Kinder. Zudem sind laut Angaben der Vereinten Nationen rund zwei Millionen Gazaner innerhalb des Enklaven-Gebiets auf der Flucht. Die Zivilbevölkerung leidet dramatisch unter Hunger, Dehydrierung, unzureichenden Unterkünften, katastrophalen sanitären Bedingungen und anhaltenden gesundheitlichen Risiken.

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