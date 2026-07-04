US-Kirche wirft Israel Völkermord in Gaza vor

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Milwaukee – In der US-amerikanischen Kirchenlandschaft zeichnet sich eine dramatische Verschiebung der öffentlichen Meinung ab. Die Generalversammlung der Presbyterian Church (U.S.A.) – der größten presbyterianischen Glaubensgemeinschaft in den Vereinigten Staaten – hat mit einer überwältigenden Mehrheit von 454 zu 15 Stimmen eine Resolution verabschiedet, die das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen offiziell als Völkermord einstuft.

Der Beschluss beschränkt sich jedoch nicht nur auf politische Rhetorik, sondern fordert von der Kirchenleitung und ihren Mitgliedern handfeste Konsequenzen. So wird die politisch und geografisch breit aufgestellte Glaubensgemeinschaft dazu aufgerufen, im US-Kongress massiv für ein totales Waffenembargo gegen Israel zu werben und israelische Produkte konsequent zu boykottieren, die zum Krieg beitragen.

Wie tief die Emotionen innerhalb der Kirche sitzen, verdeutlichte der palästinensisch-amerikanische Pfarrer Dr. Fahed Abu Akel, ein ehemaliger Moderator der PCUSA, der selbst die Vertreibung der Palästinenser im Zuge der Staatsgründung Israels im Jahr 1948 (die sogenannte „Nakba“) überlebt hat:

„Wir haben viel zu lange geschwiegen, während die meisten Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Moscheen und Kirchen zerstört wurden – darunter orthodoxe, katholische und baptistische Gotteshäuser“, erklärte Abu Akel gegenüber Medien sichtlich bewegt. „Und all das geschieht mit Waffen und Dollars aus amerikanischer Produktion. Im Namen des lebendigen Christus dürfen wir zu diesem Unrecht nicht länger schweigen.“

Auch Pastorin Addie Domske unterstrich die Tragweite des Beschlusses. Während viele einzelne Presbyterianer den Begriff Genozid schon seit Beginn der Konfrontation privat genutzt hätten, erlaube es die offizielle Erklärung der Gesamtkirche nun, sich wesentlich geschlossener und effektiver an der weltweiten BDS-Bewegung zur Befreiung Palästinas zu beteiligen.

Finanzieller Entzug: Kirche stößt Aktien von Palantir und General Electric ab

Bereits zwei Tage vor der historischen Genozid-Erklärung hatte die Synode einstimmig beschlossen, sämtliche kirchlichen Finanzanlagen aus zwei großen US-Technologie- und Rüstungskonzernen abzuziehen: Palantir Technologies und General Electric (GE) Aerospace. Beide Unternehmen stehen laut Berichten der Vereinten Nationen und internen Analysen der Kirche in direkter Verbindung mit schweren Menschenrechtsverletzungen:

Palantir Technologies: Dem Software- und KI-Spezialisten wird vorgeworfen, die israelischen Streitkräfte nach dem 7. Oktober 2023 aktiv zu unterstützen. UN- und Medienberichte von Sendern wie Al Jazeera legen nahe, dass Palantir-Systeme massiv zur Datenanalyse genutzt werden, um digitale „Todeslisten“ für das israelische Militär in Gaza zu erstellen. Zudem prangert die Kirche die Rolle des Unternehmens bei Abschiebungen durch die US-Einwanderungsbehörde ICE im Zuge eines landesweiten Vorgehens gegen Migranten an.

GE Aerospace: Der Konzern liefert Triebwerke und Schlüsselkomponenten für Kampfjets und Hubschrauber der israelischen Armee, die bei militärischen Angriffen zum Einsatz kommen, die von Menschenrechtsorganisationen als Kriegsverbrechen eingestuft werden. Darüber hinaus verwies die Kirche darauf, dass GE-Materialien in mutmaßliche Kriegsverbrechen im Jemen durch die königliche saudi-arabische Luftwaffe verwickelt sind sowie bei der Zwangsdeportation und Umerziehung der uigurischen Minderheit in China eine Rolle spielen.

Der Desinvestition ging ein zweijähriger Prüfprozess voraus. Die zuständige Ausschussvorsitzende des Committee on Mission Responsibility Through Investment (MRTI), Marcella Glass, betonte, dass man seit 2024 den direkten Dialog gesucht und Aktionärsresolutionen eingebracht habe. Da sich jedoch keines der Unternehmen bereit erklärte, die Verträge mit völkerrechtlich beschuldigten Kunden einzufrieren oder die Geschäftspraxis zu ändern, zog die Kirche die Reißleine. Eine Rückkehr auf die Investmentliste erfolge erst, wenn diese Praktiken nachweislich beendet werden.

Wissenschaftler schließen sich an und prangern „Scholasticide“ an

Der Beschluss der presbyterianischen Kirche steht in einer Reihe mit weiteren scharfen Protesten akademischer und religiöser Organisationen in den USA. Fast zeitgleich verabschiedete die American Academy of Religion (AAR) – eine weltweite Vereinigung von rund 6.000 Religionswissenschaftlern – auf ihrer Jahrestagung in Atlanta eine Solidaritätserklärung für Gaza.

Mit einer Mehrheit von 98 Prozent der Stimmen verurteilten die Wissenschaftler die israelische Kriegsführung ebenfalls als Genozid. Dabei prägten sie den Begriff „Scholasticide“ (Bildungsmord). Damit bezeichnen die Gelehrten die aus ihrer Sicht gezielte und flächendeckende Zerstörung des palästinensischen Bildungssystems durch das israelische Militär.

Diese Vorwürfe reihen sich ein in die wachsende internationale Kritik. So hatte bereits im vergangenen Jahr die 500-köpfige International Association of Genocide Scholars, der auch renommierte Holocaust-Experten angehören, Israel des Völkermords bezichtigt.

Erst kürzlich berichtete eine UN-Kommission, dass israelische Einheiten unter Einsatz von Präzisionswaffen, Drohnen und Scharfschützen gezielt auf die lebenswichtigen Organe palästinensischer Kinder geschossen hätten. Durch den Einsatz von Waffen mit hoher Sprengkraft auf Wohngebäude, Schulen und Flüchtlingslager werde die Existenz der Bevölkerung in Gaza als Gruppe nachhaltig zerstört. Das israelische Außenministerium wies diese Anschuldigungen umgehend als „schändliches Propagandastück“ und „böswillige Verleumdung“ zurück.

Vertreibung und Hunger: Die humanitäre Katastrophe in Zahlen

Die Resolutionen reagieren auf das immense menschliche Leid in der Region. Seit dem Ausbruch des Krieges im Gazastreifen infolge der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober 2023 wurden nach Angaben des von der Palästinensischen Autonomiebehörde geführten Gesundheitsministeriums in Gaza mehr als 73.000 Palästinenser getötet.

Fast ein Drittel der gemeldeten Opfer sind laut einer Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrates Kinder. Zudem sind laut Angaben der Vereinten Nationen rund zwei Millionen Gazaner innerhalb des Enklaven-Gebiets auf der Flucht. Die Zivilbevölkerung leidet dramatisch unter Hunger, Dehydrierung, unzureichenden Unterkünften, katastrophalen sanitären Bedingungen und anhaltenden gesundheitlichen Risiken.

Politischer Sprengstoff im US-Kongress und jahrzehntelange Tradition

Die Dynamik spiegelt sich zunehmend auch in der US-Politik wider. Erst kürzlich debattierte das US-Repräsentantenhaus über einen überparteilichen Zusatzantrag zur Kürzung der US-Finanzhilfen für Israel. Dieser Vorstoß wurde maßgeblich vom republikanischen Abgeordneten Thomas Massie aus Kentucky angeführt, erhielt im Parlament jedoch paradoxerweise vor allem von den oppositionellen Demokraten Unterstützung.

Für die presbyterianische Kirche ist dieser wirtschaftliche und theologische Widerstand gegen die israelische Besatzungspolitik kein Neuland. Bereits 2014 zog die Glaubensgemeinschaft als erste große Institution weltweit Gelder aus Unternehmen ab, die von der Besetzung palästinensischer Gebiete profitierten (darunter Caterpillar, Hewlett-Packard und Motorola Solutions).

Im Jahr 2022 stufte sie Israel offiziell als Apartheidstaat ein und trennte sich 2024 konsequent von israelischen Staatsanleihen, während sie gleichzeitig den christlichen Zionismus verurteilte.

Zusätzlich zur aktuellen Genozid-Resolution stimmten die Delegierten mit 447 zu 21 Stimmen für die Ratifizierung der Erklärung Kairos Palestine II: A Moment of Truth: Faith in a Time of Genocide. Dieses historische Dokument, das im November 2025 von der christlichen Gemeinschaft in Palästina verfasst wurde, ruft die Weltgemeinschaft zu einer drastischen Verschärfung der internationalen BDS-Bemühungen (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen) gegen Israel auf.

Beobachter wie Bob Ross vom kirchlichen Palestine Justice Network sehen in den extrem deutlichen Abstimmungsergebnissen ein unübersehbares Signal für einen tiefgreifenden Wandel an der amerikanischen Basis.

Da die presbyterianischen Mitglieder quer durch alle politischen Lager und Regionen der USA vertreten sind, zeige sich hier ein massiver Riss im bisherigen gesellschaftlichen Konsens. Der wirtschaftliche und moralische Druck großer Institutionen, so die Hoffnung der Initiatoren, könne langfristig dazu beitragen, den Weg für eine Befreiung Palästinas zu ebnen.

Presbyterian Church (U.S.A.) Declares Israel’s Assault on Gaza a Genocide, Urges Arms Embargo https://t.co/TdtyTnv3UO — Democracy Now! (@democracynow) July 2, 2026

– USA –

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