Flotilla-Aktivist Thiago Avila: Sie schlugen mich Ohnmächtig

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Tel Aviv/Athen – Foltervorwürfe und der Verdacht der Hamas-Mitgliedschaft stehen im Mittelpunkt eines Verfahrens gegen zwei Flotilla-Aktivisten, die Israel nach der Beschlagnahme eines Hilfskonvois in internationalen Gewässern nach Israel gebracht hat.

Der brasilianische Aktivist Thiago Avila berichtete seinen Anwälten, er sei von israelischen Kräften so brutal geschlagen worden, dass er zweimal das Bewusstsein verlor. Israel hingegen wirft ihm und dem spanisch-palästinensischen Aktivisten Saif Abu Keshek vor, mit der Hamas in Verbindung zu stehen.

Wer ist Thiago Avila?

Thiago de Ávila e Silva Oliveira, geboren am 26. August 1986, ist ein brasilianischer Humanitär- und Klimaaktivist. Der 38-Jährige ist verheiratet, hat eine eineinhalbjährige Tochter und widmet sich seit über 20 Jahren der Solidarität mit Palästina.

Er ist Mitglied des Lenkungsausschusses der Freedom Flotilla Coalition und war bereits einer der Koordinatoren der Madleen-Mission im Juni 2025 — als israelische Kräfte das Schiff in internationalen Gewässern aufbrachten und die Besatzung festnahm. Damals wurde Avila in Einzelhaft im israelischen Ayalon-Gefängnis gebracht.

Die Flotilla und ihre Festnahme

Die aktuelle Flotilla — bestehend aus mehr als 50 Schiffen — war Mitte April von Frankreich, Spanien und Italien ausgelaufen, um die israelische Blockade Gazas zu durchbrechen und humanitäre Hilfsgüter in das belagerte Gebiet zu bringen.

Am frühen Donnerstagmorgen wurden die Schiffe von israelischen Streitkräften in internationalen Gewässern rund 80 Seemeilen westlich der griechischen Insel Kreta abgefangen. Insgesamt 175 Aktivisten von 21 Booten wurden festgenommen und auf das israelische Schiff NAHSHON gebracht, wo sie laut der Flotilla-Koalition „körperlicher und verbaler Gewalt ausgesetzt“ wurden.

36 Aktivisten wurden bei der Abfangaktion verletzt und nach ihrer Ankunft im Hafen von Lerapetra auf Kreta in ein Krankenhaus gebracht. Bis Freitag hatte Israel alle festgehaltenen Aktivisten freigelassen — mit Ausnahme von Avila und Abu Keshek, die zur Befragung nach Israel gebracht wurden.

Foltervorwürfe und Isolationshaft

Anwälte der israelischen Menschenrechtsorganisation Adalah trafen die beiden Männer am Samstag im Shikma-Gefängnis in Ashkelon. Sie berichteten, Avila habe geschildert, „extremer Brutalität“ ausgesetzt worden zu sein — er sei mit dem Gesicht nach unten über den Boden geschleift und so schwer geschlagen worden, dass er zweimal das Bewusstsein verlor.

Die Flotilla-Koalition zitierte Augenzeugen unter den freigelassenen Teilnehmern, die berichteten, Abu Kesheks Schreie hätten durch das Schiff gehallt, während er nach seiner Trennung von der Gruppe „systematischer Folter“ ausgesetzt worden sei. Auch Abu Keshek wurde laut Adalah „gefesselt und mit verbundenen Augen gezwungen, vom Moment seiner Festnahme an mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden zu liegen“ — bis zur Ankunft in Israel.

Das brasilianische Konsulat bestätigte, dass Avila nach seiner Inhaftierung im Shikma-Gefängnis Folter, Schläge und Misshandlungen gemeldet habe.

Israelische Vorwürfe: Hamas-Verbindung und Iran

Vor einem Gericht in der südisraelischen Stadt Ashkelon verlängerte ein israelischer Richter am Sonntag die Haft der beiden um zwei weitere Tage. Israel wirft den Aktivisten schwere Vergehen vor — darunter „Beihilfe zum Feind in Kriegszeiten“ und „Mitgliedschaft in und Dienstleistungen für eine Terrororganisation.“

Israels Außenministerium erklärte, Abu Keshek sei ein führendes Mitglied der Popular Conference for Palestinians Abroad (PCPA) — einer Gruppe, die Washington beschuldigt, „heimlich im Auftrag der Hamas zu handeln.“

Avila werde ebenfalls mit der Gruppe in Verbindung gebracht und sei „illegaler Aktivitäten verdächtig.“

Dass Israel ausgerechnet Avila — einen bekannten Flotilla-Koordinator — erneut festhält, während die USA und Israel sich im Krieg gegen den Iran befinden, lässt Beobachter spekulieren, ob politische Motive hinter der selektiven Inhaftierung stehen.

Reaktionen und juristische Gegenwehr

Adalah-Anwältin Hadeel Abu Salih erklärte nach der Anhörung: „Wir bestreiten alle vorgebrachten Anschuldigungen und fordern die sofortige Freilassung der beiden Männer.“ Die Anwälte argumentierten, die Festnahme in internationalen Gewässern stelle eine „rechtswidrige Entführung“ dar und Israel habe keine Jurisdiktion über die Aktivisten.

Spaniens Regierung forderte die „sofortige Freilassung“ von Abu Keshek. Der spanische Konsul begleitete ihn zur Anhörung. Auch die Flotilla-Koalition rief die internationale Gemeinschaft und europäische Regierungen auf, die Freilassung der beiden zu fordern und den Einsatz von Folter und rechtswidriger Inhaftierung gegen humanitäre Aktivisten öffentlich zu verurteilen.

Blockade und humanitäre Katastrophe

Israel blockiert Gaza seit 2007. Seit Beginn des Krieges am 8. Oktober 2023 wurden nach palästinensischen Angaben mehr als 72.000 Menschen getötet und über 172.000 verletzt. Rund 1,5 Millionen Palästinenser wurden vertrieben.

Das Gebiet befindet sich in einer beispiellosen humanitären und gesundheitlichen Krise — mit massiven Schäden an der Infrastruktur, darunter Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen. Israel hat die Einfuhr von Hilfsgütern zeitweise vollständig gestoppt.

Die Flotilla-Koalition bezeichnete den Angriff auf die Schiffe als „eine gefährliche Eskalation und ein weiteres Kriegsverbrechen“ des israelischen Militärs. „Dieselben Kräfte, die die Bevölkerung aushungern, haben Zivilisten gefoltert, die versuchten, den Bewohnern Gazas Sicherheit zu bringen“, hieß es in ihrer Erklärung.