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Genf/New York – Zum Weltpressefreiheitstag am 3. Mai hat UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk eindringliche Worte gefunden.

„Israels Krieg in Gaza ist zu einer Todesfalle für die Medien geworden. Mein Büro hat die Tötung von fast 300 Journalisten seit Oktober 2023 verifiziert — viele weitere wurden verletzt“, erklärte er.

Gaza und Libanon: Die tödlichsten Orte für Journalisten

Türk bezeichnete Gaza als das gefährlichste Kriegsgebiet für Medienschaffende der jüngsten Geschichte. Allein seit Januar wurden mindestens 14 Journalisten getötet — und nur etwa jeder zehnte Todesfall der vergangenen zwei Jahrzehnte habe zu einer vollständigen strafrechtlichen Verfolgung geführt.

Für das laufende Jahr sei der Libanon das tödlichste Land für Medienschaffende, so Türk. Der Krieg im Nahen Osten habe den Libanon an die Spitze dieser tragischen Statistik gebracht.

Eines der jüngsten und erschütterndsten Beispiele ist der Fall der libanesischen Journalistin Amal Khalil. Sie hatte zuvor öffentlich gemacht, von Israelis mit dem Tod bedroht worden zu sein. „Sie drohten mir, meinen Kopf von den Schultern zu reißen“, sagte sie in einem Interview. Kurz darauf wurde sie durch israelische Drohnen getötet.

Türks Worte zum Weltpressefreiheitstag

„Wenn Angriffe auf die Medien normalisiert werden, beginnt die Freiheit selbst zu verfallen — und mit ihr die Grundlagen von Frieden, Sicherheit und nachhaltiger Entwicklung“, warnte Türk in seiner Botschaft zum Weltpressefreiheitstag.

Er würdigte die mutigen Reporter und Fotografen weltweit, „die entsetzliche Gräueltaten dokumentieren, Korruption aufdecken und Geschäftspraktiken unter die Lupe nehmen.“ Journalismus sei heute jedoch „ein unsicherer und bisweilen gefährlicher Beruf“ geworden — Medienschaffende würden „in ihren Autos bombardiert, aus ihren Büros entführt, hinter Gittern zum Schweigen gebracht und aus ihren Jobs gedrängt.“

Auch UN-Generalsekretär António Guterres schloss sich der Warnung an: „In den vergangenen Jahren ist die Zahl der getöteten Journalisten stark gestiegen — oft wurden sie gezielt ins Visier genommen.“

Das bekannte Sprichwort besage, die Wahrheit sei das erste Opfer des Krieges. „Viel zu häufig sind jedoch die ersten Opfer die Journalisten, die alles riskieren, um diese Wahrheit zu berichten — nicht nur im Krieg, sondern überall dort, wo die Mächtigen Kontrolle fürchten.“

Bedrohungen weltweit — kein Land wirklich sicher

Türk warnte, dass „praktisch kein Land wirklich sicher ist für jene, die die Wahrheit zur Macht sprechen.“ Er verwies auf seinen jüngsten Besuch in Mexiko, wo die Berichterstattung über Korruption, Umweltschäden oder organisierte Kriminalität Journalisten, ihre Quellen und sogar ihre Familien schweren Risiken aussetze.

Besonders besorgt zeigte sich Türk über iranische Journalisten im Ausland, die Ziel transnationaler Repression und Überwachung geworden seien. „Medienschaffende sind die primären Ziele einer wachsenden transnationalen Unterdrückung und Überwachung“, sagte er.

Weltweit sitzen derzeit rund 330 Medienschaffende in Haft — dazu kommen etwa 500 Bürgerjournalisten und Menschenrechtsblogger.

Frauen besonders betroffen

Online-Belästigung und Missbrauch treffen Journalistinnen überproportional hart — drei Viertel von ihnen haben Missbrauch erlitten, darunter Verleumdungskampagnen und Drohungen mit sexueller Gewalt.

Solche Angriffe riskierten laut Türk „eine Desinformationsgesellschaft zu schaffen, in der die Medien gezwungen sind, Fakten zu verschleiern und Wissenschaft zu leugnen, um in Sicherheit arbeiten zu können.“

Wirtschaftlicher Druck und Medienschließungen

Der wirtschaftliche Druck auf Medien erreiche Rekordniveau. In fast einem Drittel aller Länder zwängen Finanzierungskürzungen und Medienkonzentration lokale Nachrichtenmedien zur Schließung.

Bemühungen, die Presse zum Schweigen zu bringen, seien „beunruhigend kreativ geworden“ — von Zugangsbeschränkungen über Internet-Abschaltungen bis hin zu Nachrichtenblockaden. In manchen Fällen schade „eine unheilige Allianz zwischen politischer, unternehmerischer und medialer Macht der Demokratie und polarisiere Gesellschaften.“

Forderungen an Staaten und Technologieunternehmen

Türk forderte die Staaten auf, „die Verfolgung der Presse zu beenden, willkürliche Beschränkungen aufzuheben, missbräuchliche Gesetze abzuschaffen und die Rechtsrahmen an internationalen Menschenrechtsstandards auszurichten.“

Regierungen müssten Angriffe auf Medienschaffende verhindern, sie vor Überwachung schützen, Verstöße untersuchen und Rechenschaftspflicht sicherstellen.

An Technologieunternehmen appellierte er, wirksame Maßnahmen gegen Online-Missbrauch und Desinformation zu ergreifen. „Journalisten können nicht allein kämpfen“, betonte Türk.

A free press is the oxygen of a free society. Yet efforts to silence the media are becoming disturbingly creative – and normalized.

States must end the persecution of journalists and act to protect them. We must stand with those who stand for truth.

https://t.co/pw2DVvk52B pic.twitter.com/F27HMDQAGV — Volker Türk (@volker_turk) May 3, 2026

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