Ermordet durch Zionisten: Folke Bernadotte

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Er rettete Tausende Juden aus Konzentrationslagern — und wurde später von zionistischen Extremisten ermordet, weil er das Rückkehrrecht palästinensischer Flüchtlinge forderte.

Die Geschichte von Graf Folke Bernadotte ist eines der tragischsten und heute kaum bekannten Kapitel der Nachkriegsgeschichte.

Der Mann hinter den Weißen Bussen

Folke Bernadotte, 1895 in Schweden als Neffe von König Gustaf V. geboren, wuchs mit dem Motto auf: „Wir sind nicht auf diese Welt gekommen um glücklich zu sein, sondern um anderen Glück zu bringen.“ Er sollte diesem Motto bis zu seinem letzten Atemzug treu bleiben.

Als Vizepräsident des Schwedischen Roten Kreuzes organisierte Bernadotte in den Jahren 1943 bis 1945 die berühmte „Weiße Busse“-Expedition — eine der größten Rettungsaktionen des Zweiten Weltkriegs. Rund 15.000 Menschen verschiedener Nationalitäten, darunter Hunderte dänische Juden und zehntausende weitere Häftlinge, wurden aus nationalsozialistischen Konzentrationslagern befreit.

Unter jenen, die er aus dem KZ Theresienstadt rettete, befanden sich etwa 450 dänische Juden und mehr als 30.000 weitere Gefangene.

Der erste UN-Vermittler der Geschichte

Im Mai 1948 erhielt Bernadotte ein Telegramm von UN-Generalsekretär Trygve Lie: Er wurde gebeten, die Rolle des ersten UN-Vermittlers in der Geschichte der jungen Organisation zu übernehmen — mitten im arabisch-israelischen Krieg von 1948. Bernadotte wusste, dass sein Auftrag lebensgefährlich war. Bevor er nach Palästina reiste, verfasste er sein Testament.

In sein Tagebuch schrieb er: „Bei der Vorlage eines Vorschlags zur Lösung des Palästinaproblems muss man die Bestrebungen der Juden, die politischen Schwierigkeiten der arabischen Führer, die strategischen Interessen Großbritanniens, die finanziellen Verpflichtungen der USA und der Sowjetunion sowie die Autorität der Vereinten Nationen berücksichtigen.“

Bereits zwei Wochen nach Beginn seiner Mission gelang ihm das Unmögliche: Am 11. Juni 1948 wurde ein einmonatiger Waffenstillstand vereinbart. Bernadotte nutzte diese Zeit um die humanitäre Lage der palästinensischen Flüchtlinge zu verbessern — seine Initiativen legten den Grundstein für UNRWA, das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, das bis heute Millionen Menschen versorgt. Gleichzeitig schuf er die Grundlage für UNTSO — die erste UN-Friedensmission im Nahen Osten.

Die Friedenspläne und ihr Scheitern

Bernadottes erster Friedensplan sah eine Union zwischen Juden und Arabern vor, in der der jüdische Teil Israel und der arabische Teil Transjordanien bilden würden. Der Plan wurde von Israel und allen arabischen Staaten außer Transjordanien abgelehnt. Sein zweiter Plan, der das Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge vorsah, brachte ihm den Hass der zionistischen Extremisten ein.

Bernadotte schrieb in seinem Bericht an die UN:

„Es wäre ein Verstoß gegen die Grundsätze der elementaren Gerechtigkeit, wenn diesen unschuldigen Opfern des Konflikts das Recht verweigert würde, in ihre Häuser zurückzukehren, während jüdische Einwanderer nach Palästina strömen und zumindest die Bedrohung einer dauerhaften Verdrängung der arabischen Flüchtlinge darstellen, die seit Jahrhunderten in diesem Land verwurzelt sind.“

Ermordung im Sonnenuntergang von Jerusalem

Am 17. September 1948 war Bernadotte auf dem Weg zu Treffen in Jerusalem. Sein Konvoi aus drei Fahrzeugen fuhr durch den von Israel besetzten Stadtteil Katamon — einst ein wohlhabendes, überwiegend palästinensisch-christliches Viertel, dessen Bewohner während der Kämpfe von 1947/48 geflohen waren und deren Häuser vom israelischen Staat übernommen wurden.

Als der Konvoi verlangsamte, stellten drei israelische Soldaten in Khakishorts und mit Maschinenpistolen die Fahrzeuge. Einer der Männer rannte zum Chrysler, schob den Lauf seiner Maschinenpistole durch das geöffnete Heckfenster und feuerte sechs Kugeln in Bernadottes Brust, Kehle und linken Arm.

Neben ihm saß der französische Oberst André Sérot — der an diesem Tag seinen Platz im Konvoi getauscht hatte, um Bernadotte persönlich dafür zu danken, dass er seine Frau aus einem deutschen Konzentrationslager gerettet hatte. Sérot wurde von 18 Kugeln getroffen und war sofort tot. Bernadotte starb kurz nach seiner Einlieferung ins Hadassah-Krankenhaus. Es war 17 Uhr, und die Altstadt badete in einem wunderschönen Sonnenuntergang.

Die Stern-Gang und ihre Hintermänner

Die Täter gehörten zur Stern-Gang — einer ultranationalistischen jüdischen Untergrundorganisation, auch bekannt als Lehi. General Åge Lundström, Bernadottes Stabschef, bezeichnete die Tat bereits am folgenden Tag als „vorsätzlich und sorgfältig geplant.“

Die Ermordung wurde von der Führung der Stern-Gang gebilligt: Yitzhak Yezernitsky — später bekannt als Yitzhak Shamir, Israels Premierminister und einstiger Mentor von Benjamin Netanjahu — sowie Nathan Friedmann und Yisrael Eldad. Der eigentliche Schütze war Yehoshua Cohen.

Obwohl Cohens Beteiligung ein offenes Geheimnis war, wurde er nie angeklagt. Er wurde später enger Freund und Leibwächter von Israels Staatsgründer David Ben-Gurion — der in seinem persönlichen Tagebuch notierte, dass Cohen an der Ermordung beteiligt war, jedoch entschied, die Täter nicht zu verhaften und vor Gericht zu stellen.

Cohen starb 1986 friedlich. Als Eldad, der rechtsextreme Ideologe der Stern-Gang, 1996 starb, nahmen sowohl Netanjahu als auch sein Vorgänger Yitzhak Shamir an der Beerdigung teil.

Mehrere Stern-Mitglieder wurden nach der Tat kurz inhaftiert — jedoch nicht wie gewöhnliche Gefangene behandelt. Das Time Magazine berichtete, die Häftlinge hätten im Gefängnis von Jaffa ihre eigenen Regeln gemacht, Gitterstäbe aus den Fenstern gerissen und Stahltüren eingebrochen. Einige spazieren zur Küste zum Schwimmen, andere entspannten sich mit den Wärtern bei Kaffee in einem nahen Café.

Eine mögliche False-Flag-Operation

Bis heute ist unklar, wer den Auftrag zur Ermordung tatsächlich gab. Obwohl Israel über Bedrohungen gegen Bernadottes Leben informiert war, wurde kein Schutz organisiert. Die Stern-Gang, die ihre Operationen sonst stets öffentlich bekannte, schwieg diesmal.

2005 enthüllten declassifizierte britische Akten einen Brief des belgischen Generalkonsuls von 1949, der darauf hindeutete, dass die Attentäter zwar von der Stern-Gang stammten, jedoch für den israelischen Staat handelten. Als möglicher eigentlicher Auftraggeber wurde Reuven Shiloah genannt — der spätere erste Direktor des Mossad.

Nach der Ermordung war die schwedische Regierung der Überzeugung, dass Bernadotte von israelischen Regierungsagenten ermordet worden war.

Das Vermächtnis — und eine Statue in Gaza

Der Dag-Hammarskjöld-Medaille — die posthum an UN-Friedenssoldaten vergeben wird, die im Dienst getötet wurden — wurde Bernadotte 1998 verliehen. In Gaza existierte eine Statue zu seinem Gedenken — als Erinnerung an den Mann, der die Grundlage für UNRWA schuf und sein Leben für die Rechte der palästinensischen Flüchtlinge einsetzte.

Der Historiker Dan Kurzman fasste Bernadottes Vermächtnis so zusammen: „Die Zwei-Staaten-Lösung starb mit dem letzten Atemzug des ersten UN-Vermittlers Graf Folke Bernadotte in Jerusalem am 17. September 1948.“