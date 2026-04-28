Ex-Mossad-Chef: „Ich schäme mich, Jude zu sein“

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Jerusalem – Der ehemalige Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, Tamir Pardo, hat die israelischen Aktionen im besetzten Westjordanland scharf kritisiert.

Er verglich die jüngsten Übergriffe der Besatzer mit dem Holocaust und erklärte, er fühle sich „beschämt, Jude zu sein“. Pardo, der den Mossad von 2011 bis 2016 leitete, äußerte sich in einem Interview mit Channel 13 während einer Besichtigung palästinensischer Dörfer, die in den letzten Monaten Ziel von Angriffen wurden. Er wurde dabei von ehemaligen hochrangigen Militärvertretern wie Matan Vilnai und Amram Mitzna begleitet.

„Meine Mutter war eine Holocaust-Überlebende, und das, was ich gesehen habe, erinnerte mich an die Ereignisse, die den Juden im letzten Jahrhundert widerfahren sind“, sagte Pardo. „Was ich heute gesehen habe, hat mich beschämt, Jude zu sein.“ Er verurteilte die eskalierende Gewalt durch israelische Besatzer gegen Palästinenser und bezeichnete diese als eine „existenzielle Bedrohung“ für den Staat Israel.

Warnung vor einem „nächsten 7. Oktober“

Pardo warnte eindringlich davor, dass die Verbrechen der Siedler, denen von den Behörden oft mit Gleichgültigkeit oder gar Unterstützung begegnet werde, zum „nächsten 7. Oktober“ führen könnten.

„Es wird in einem anderen Format sein, viel schmerzhafter, weil die Region viel komplizierter ist. Der Staat hat sich entschieden, die Saat für den nächsten 7. Oktober zu säen“, warnte er. Obwohl er davon überzeugt ist, dass die israelischen Strafverfolgungsbehörden über die Situation informiert sind, hätten sie sich laut Pardo dazu entschlossen, sie „zu ignorieren“.

Bemühungen, die extremistischen Besatzer einzuschränken – von denen er sagte, einige seien bewaffnet und genössen politische Rückendeckung –, könnten interne Konflikte auslösen.

„Gegen sie vorzugehen, könnte einen Bürgerkrieg entfachen“, sagte er und verwies dabei insbesondere auf den Einfluss rechtsextremer Figuren innerhalb der Regierung wie den Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, und Finanzminister Bezalel Smotrich. „Wenn wir wollen, können wir das korrigieren, aber der Preis wird sehr hoch sein“, fügte Pardo hinzu. „Es liegt sehr in unserem Interesse, diesen Punkt nicht zu erreichen.“

Die „Korruption der israelischen Gesellschaft“

Pardo erinnerte zudem an die Warnungen des israelischen Philosophen Yeshayahu Leibowitz aus dem Jahr 1968. Leibowitz hatte in seinem Artikel „The Territories“ die Besetzung palästinensischer Gebiete und die Verhängung der Militärherrschaft über Millionen von Palästinensern kritisiert.

Er warnte damals, dass die Kontrolle über die Palästinenser letztlich zur „Korruption“ der israelischen Gesellschaft führen würde. „Die Herrschaft über die besetzten Gebiete hätte soziale Auswirkungen“, so Leibowitz damals. Er fügte hinzu: „Die für jedes Kolonialregime charakteristische Korruption würde auch im Staat Israel vorherrschen“, und forderte den Rückzug aus den besetzten Gebieten. Während Pardo früher glaubte, Leibowitz habe sich geirrt, sagt er heute, dass in dieser Warnung „viel Wahrheit steckte“.

Eskalation und Statistiken

Die Gewalt und Expansion der israelischen Siedler haben sich seit Oktober 2023 massiv verschärft. Dies umfasst die systematische Vertreibung von Palästinensern aus ihren Gemeinschaften und den zunehmenden Einsatz scharfer Munition gegen unbewaffnete Einwohner. Die „Wall and Settlement Resistance Commission“ gab an, dass israelische Siedler in diesem Jahr bereits mindestens 16 Palästinenser getötet haben.

Ein im März veröffentlichter Bericht der Vereinten Nationen dokumentierte, dass zwischen November 2024 und Oktober 2025 mehr als 36.000 Palästinenser im Westjordanland infolge einer Zunahme von Militär- und Siedlerangriffen vertrieben wurden. Im selben Zeitraum wurden 1.732 Vorfälle von Siedlergewalt dokumentiert, die zu Opfern oder Sachschäden führten – ein Anstieg von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Nach offiziellen palästinensischen Daten wurden seit Oktober 2023 im Westjordanland mindestens 1.154 Palästinenser durch die israelische Armee und Besatzer getötet, etwa 11.750 weitere wurden verletzt, und es kam zu fast 22.000 Verhaftungen. Zu den Verstößen zählen die Zerstörung von Eigentum, das Niederbrennen von Häusern, Zwangsvertreibungen und die Ausweitung illegaler Siedlungsaktivitäten.

Die UN betrachtet israelische Siedlungen in palästinensischen Gebieten als illegal. Derzeit leben etwa 750.000 israelische Besatzer in 141 illegalen Siedlungen und 224 Außenposten im Westjordanland, darunter etwa 250.000 in Ostjerusalem.