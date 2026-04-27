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Washington D.C. – US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sagt, das Militär des Landes verdiene es, „jedes Jahr“ den Friedensnobelpreis zu gewinnen.

Als Hegseth am Freitag (24.4.2026) bei einer Pressekonferenz zum aktuellen Stand der Operation „Epic Fury“ gefragt wurde, ob er in Anlehnung an die erklärten Ziele der Trump-Regierung eine Umbenennung des US-Kriegsministeriums in Friedensministerium in Betracht ziehen würde,

„Nun, genau darum geht es. Man wechselt von der Verteidigung zum Krieg, weil man durch Stärke proaktiv für den Frieden sorgen will. Und tatsächlich habe ich vor Generälen eine Rede darüber gehalten, worum es beim Ethos des Kriegsministeriums eigentlich geht, denn ich möchte, dass dies in jeder Ebene dieses Ministeriums ankommt“, sagte er und fügte hinzu: „Das hat eine Bedeutung, es sind nicht nur leere Worte. Und wenn man einen Krieg auf die richtige Art und Weise führt, ist die Idee dahinter, auf der anderen Seite Frieden zu schaffen. Das ist es, was wir am liebsten sehen würden.“

Hegseth argumentierte weiter, dass die globale Rolle des US-Militärs internationale Anerkennung auf höchster Ebene verdiene.

„Die einzige Institution, die jedes Jahr den Friedensnobelpreis verdienen sollte, ist das US-Militär“, antwortete Hegseth.

„Wir sind der Garant für Sicherheit und Schutz, nicht nur für unser Land, sondern für viele Menschen auf dieser Welt.“

Die Pressekonferenz, die gemeinsam mit Dan Caine, dem Vorsitzenden des Vereinigten Generalstabs, abgehalten wurde, fand vor dem Hintergrund eskalierender Spannungen mit dem Iran statt.