Kommentar: Israel hat die Hisbollah unterschätzt

Nabi Yücel analysiert die gescheiterte Strategie Israels gegen die Hisbollah: Warum die Schlagkraft der Miliz intakt bleibt und die Führung in Tel Aviv feststeckt.

Ein Gastkommentar von Nabi Yücel

Es wirkte überaus überheblich, wie der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu fast schon in Siegerpose verkündete: „Wir haben die Hisbollah in eine strategische Falle manövriert und werden sie nun in kurzer Zeit vernichten“.

Doch die Hisbollah im Libanon präsentiert sich in einer weitaus stabileren Verfassung, als es von israelischer Seite kalkuliert worden war, und es existieren keinerlei Belege für eine Reduzierung ihrer militärischen Durchschlagskraft. Ganz im Gegenteil: Die Gegenspieler Israels geben mittlerweile den Rhythmus vor und erlangen die Kontrolle über das öffentliche Narrativ.

Zieht man den Vergleich zu den Ereignissen des vergangenen Jahres sowie den Vorfällen am gestrigen Abend im Südlibanon und im Norden Israels, so zeigt sich die Hisbollah in einer deutlich robusteren Form, als Israel es tatsächlich angenommen hatte. Es gibt keine Indizien, die darauf hindeuten würden, dass die Hisbollah seit dem Ausbruch des Gaza-Konflikts im Zeitraum von 2023 bis 2025 an operativer Stärke eingebüßt hat.

Erschwerend kommt hinzu, dass ihr Raketenvorrat wohl unangetastet geblieben ist und nach neuesten Berichten über 10.000 Geschosse umfasst. Es macht den Anschein, als hätte die Führung der Hisbollah nach der Tötung des iranischen Ayatollah Ali Chamenei die bewusste Entscheidung getroffen, einen offenen Krieg gegen Israel zu führen.

Es entbehrt nicht einer gewissen Tragikomik, dass die Iraner und die Hisbollah nun die Geschwindigkeit jenes Angriffskrieges diktieren, der ursprünglich von Israel und den USA initiiert wurde. Während sie Dienstag und am Mittwochabend mit weiteren Eskalationsstufen drohten, spricht US-Präsident Donald Trump beharrlich von einer Waffenruhe, was von Netanjahu wie von einem folgsamen Schoßhund durch Kopfnicken quittiert wird.

Die israelische Informationskontrolle bezüglich der Zerstörungen in Haifa, Tel Aviv oder in der Umgebung von Jerusalem sowie die faktisch unbeachtete globale Mahnung vor einer Ausweitung der Spannungen im gesamten Nahen Osten – mit der Ausnahme von Friedrich Merz – verdeutlichen lediglich, dass der vermeintliche „Widersacher“ nun nicht nur die Meinungshoheit innehat, sondern auch das Tempo der Ereignisse bestimmt.

Dies ist kaum verwunderlich, wenn man es mit Akteuren zu tun hat, die sich wie Marionetten in einer Manege präsentieren: Ein Verteidigungsminister wie der israelische Israel Katz, welcher behauptet, dieser aktuelle Angriffskrieg sei „zeitlich unbegrenzt“, macht damit im Grunde deutlich, dass er von der Materie überhaupt nichts versteht; dass ihm sowohl das Verständnis für Sicherheitsfragen als auch diplomatisches Feingefühl oder ein strategischer Plan fehlen.

Jeder, der über Expertise im Bereich Sicherheit verfügt, weiß, dass das Prinzip der beständigen Kriegsführung eigentlich darauf abzielt, kurze militärische Operationen durchzuführen, die in einem erfolgreichen politischen Resultat enden, welches die militärischen Gewinne absichert und für dauerhafte Stabilität sorgt. Krieg benötigt demnach keine zeitliche Entgrenzung, sondern vielmehr eine Strategie für den Ausstieg und vor allem einen Verteidigungsminister für diesen Zweck, der sich nicht wie ein Clown gebärdet.

Doch seit nunmehr zweieinhalb Jahren glänzt diese israelische Administration lediglich in einem Bereich: Neue Konfliktlinien zu ziehen – und darin stecken zu bleiben, nur um direkt die nächsten Fronten zu eröffnen. In der Zwischenzeit verbringen die israelischen Staatsbürger ihr Leben zwischen Warn-Apps und Bunkern und zeigen sich dann auch noch irritiert darüber, warum kein Ende der Gewalt in Sicht ist. Dabei haben sie exakt das erhalten, was sie durch ihr Handeln eingefordert haben.

Ich stelle mir angesichts dieser enormen Kluft nun die Frage, wie die israelische Bevölkerung, die laut einer aktuellen Erhebung noch hinter der Regierung stand, gegenwärtig zu diesen Besatzungs- und Angriffskriegen eingestellt ist.

Wie viele Konflikte beabsichtigen Israel und die USA eigentlich noch durch einen K.O.-Sieg „für sich zu entscheiden“? Wie viele „totale Siege“ wollen sie noch forcieren und als Erfolg verbuchen? Um wie viele Jahrzehnte soll der „Feind“ noch in der Entwicklung aufgehalten werden, wie oft will man ihn in die Steinzeit zurückbomben, sämtliche Anführer und deren Nachfolger liquidieren, ihre Infrastruktur schrittweise dem Erdboden gleichmachen, sie quasi von der Hüfte abwärts verstümmeln und ihnen jede Motivation nehmen, auch nur den geringsten Laut von sich zu geben.

Ich frage mich ernsthaft, wie oft sich dieses Szenario noch wiederholen muss, bis diese Unfähigen begreifen, dass sie in der Realität bereits eine Niederlage erlitten haben.

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von NEX24 dar.

