Der Weltwassertag am 22. März erinnert alljährlich an eine unbequeme Realität: Die essenziellste Ressource allen Lebens wird knapper

Teilen

Von Saurabh Sharma

Der Weltwassertag am 22. März erinnert alljährlich an eine unbequeme Realität: Die essenziellste Ressource allen Lebens wird knapper, während ihr Verbrauch weiter steigt. Wasser entwickelt sich damit zunehmend vom selbstverständlichen Gut zum strukturellen Engpassfaktor für Wachstum und industrielle Entwicklung.

Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und steigender Konsum treiben die Nachfrage kontinuierlich nach oben. Gleichzeitig verschlechtern Klimawandel und Umweltbelastungen die Verfügbarkeit und Qualität von Wasser.

In vielen Regionen entsteht bereits ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Gleichzeitig bleibt Wasser in der ökonomischen Wahrnehmung oft unterbewertet, obwohl es nahezu jeden Sektor durchdringt, von Landwirtschaft über Industrie bis hin zur Energieerzeugung. Ohne Wasser gibt es keine Wirtschaft. Genau diese fundamentale Rolle rückt den Sektor zunehmend in den Fokus der Kapitalmärkte.

Strukturelles Wachstum und breites Anlageuniversum

Das Wasserinvestmentuniversum hat sich in den vergangenen Jahrzehnten massiv ausgeweitet. Seit den 1990er Jahren ist die Zahl investierbarer Unternehmen von rund 30 bis 40 auf heute etwa 360 gestiegen. Treiber sind Urbanisierung, steigender Konsum, strengere Regulierung und wachsender Infrastrukturbedarf.

Die Wertschöpfungskette ist breit gefächert und reicht von Pumpen und Ventilen über Aufbereitungstechnologien bis hin zu Versorgern, Recycling und Messsystemen. Für Investoren eröffnet sich damit ein strukturelles Thema mit Diversifikationspotenzial jenseits klassischer Technologieallokationen.

Industriewasser als zentraler Wachstumstreiber

Besonders dynamisch wächst der industrielle Wassermarkt. Die Nachfrage nach Reinstwasser steigt stark durch Halbleiterproduktion, Cloud-Infrastruktur und KI-getriebene Rechenzentren. Ohne hochreines Wasser sind moderne Fertigungsprozesse nicht möglich.

Unternehmen wie Organo und Kurita Water Industries profitieren direkt von dieser Entwicklung. Organo erzielte in den vergangenen drei Jahren ein Umsatzwachstum von über 13 Prozent jährlich und dürfte weiterhin im hohen einstelligen Bereich wachsen.

Gleichzeitig gewinnen Technologien zur Wasseraufbereitung und Wiederverwendung an Bedeutung. Lösungen wie Ultrafiltration und Membranbioreaktoren ermöglichen es, Milliarden Kubikmeter Wasser einzusparen und effizienter einzusetzen.

Resiliente Geschäftsmodelle und langfristige Outperformance

Neben Wachstum bietet der Sektor auch Stabilität. Wasserversorger und Infrastrukturunternehmen verfügen über planbare Cashflows und können Kostensteigerungen häufig über regulierte, inflationsgebundene Preismechanismen weitergeben. Unternehmen wie Veolia stehen exemplarisch für diese Kombination aus Stabilität und strukturellem Wachstum.

Ein wesentlicher Vorteil ist zudem die relative Unabhängigkeit von geopolitischen Risiken. Wasserinfrastruktur ist lokal verankert, die Umsätze werden überwiegend im Inland erzielt, und die Dienstleistungen sind unverzichtbar. Dadurch sind viele Unternehmen deutlich weniger anfällig für Handelskonflikte, Zölle oder politische Spannungen als global verflochtene Industrien.

Auch regional ergeben sich Chancen. Während Märkte in Nordamerika und Europa stärker konsolidiert sind, bieten fragmentierte Märkte in Asien zusätzliches Potenzial. So operiert Daiei Kankyo in Japan in einem Markt, in dem die vier größten Anbieter zusammen weniger als 4 Prozent Marktanteil halten. Das Unternehmen plant Akquisitionen von mindestens 10 Milliarden Yen über drei Jahre und strebt EBITDA-Margen von rund 35 Prozent sowie Ausschüttungsquoten von über 33 Prozent an.

Insgesamt haben Wasser- und Abfallunternehmen den breiten Markt über nahezu zwei Jahrzehnte hinweg übertroffen und sich sowohl in Abschwungphasen als auch in Aufschwüngen als widerstandsfähig erwiesen.

Wasser als langfristiges Investmentthema

Wasser ist kein kurzfristiger Trend, sondern ein strukturelles Investmentthema mit klarer ökonomischer Logik. Die Kombination aus wachsender Knappheit, steigender Nachfrage und technologischer Innovation schafft ein Umfeld mit hoher Visibilität und nachhaltigem Wachstum.

Für Investoren bedeutet das: Wer auf Wasser setzt, investiert in eine der fundamentalsten Ressourcen der globalen Wirtschaft und in einen Sektor, dessen Bedeutung in den kommenden Jahrzehnten weiter zunehmen wird.

Saurabh Sharma, Fondsmanager bei JO Hambro

AUCH INTERESSANT

– Mardin-Ceylanpınar-Hauptkanal –

Kampf gegen Trockenheit: Neuer Wasserkanal der Türkei

Während die Welt auf die schwindenden Wasserreserven blickt, hat die Türkei ein Mammutprojekt vollendet: Der Mardin-Ceylanpınar-Hauptkanal