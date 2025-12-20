Die 17. Melon Music Awards (MMA) sind heute Abend im Gocheok Sky Dome in Seoul über die Bühne gegangen und haben K-Pop-Fans weltweit begeistert.

Die Awards, die auf Streaming- und Download-Daten der Melon-Plattform basieren, zeichnen die erfolgreichsten Acts des Jahres aus. Besonders dominant waren G-Dragon und Jennie (BLACKPINK), die mehrere Daesangs (Grand Prizes) abräumten.

Die wichtigsten Gewinner im Überblick

Artist of the Year: G-Dragon

Das BigBang-Mitglied gewann den prestigeträchtigsten Award und holte sich damit insgesamt sieben Trophäen, darunter Best Male Solo, Best Songwriter und weitere.

Album of the Year: G-Dragon

„Übermensch“ (sein drittes Solo-Album) wurde als bestes Album des Jahres ausgezeichnet.

Song of the Year: G-Dragon

„HOME SWEET HOME“ (feat. Taeyang & Daesung) dominierte die Charts und holte den Song-Award.

Record of the Year: Jennie

Das BLACKPINK-Mitglied schaffte es als erste Solo-Künstlerin in diesem Jahr einen Daesang zu gewinnen und holte sich zudem weitere Auszeichnungen.

Weitere Highlights:

Top 10 Artists:

aespa, BOYNEXTDOOR, G-Dragon, IVE, Jennie, Lim Young Woong, NCT WISH, PLAVE, RIIZE, Rosé (BLACKPINK).

Best Female Solo: Rosé (BLACKPINK).

Best Female Group: IVE.

Best Male Group: BOYNEXTDOOR.

New Artist of the Year: ALLDAY PROJECT und Hearts2Hearts.

Global Artist: aespa.

Die Zeremonie war voller starker Auftritte, darunter von EXO (nach acht Jahren Pause), aespa, RIIZE, WOODZ und Jennie selbst mit einem energiegeladenen Solo-Set.

Das große EXO-Comeback nach acht Jahren

EXO kehrte nach acht Jahren erstmals wieder auf die MMA-Bühne zurück – ihr erstes Gruppenauftritt bei den Awards seit 2017. Mit fünf Mitgliedern (Suho, Chanyeol, Kai, Sehun und D.O.) lieferten sie eine explosive Medley-Performance, darunter Hits wie „Monster“, „The Eve“ und „Growl“.

Die synchronisierten Choreos und der dramatische Einstieg mit Referenzen zu ihrem „Wolf and the Beauty“-Universum begeisterten das Publikum und die anderen Künstler – ein echter „EXO-Standard“-Moment!

aespa’s futuristische Stage

aespa präsentierten eine exklusive MMA-Performance mit ihrer typischen futuristischen Ästhetik. Sie kombinierten Tracks wie „Dirty Work“ und „Rich Man“ zu einem speziell arrangierten Set, inklusive der hoch erwarteten „Drift“-Stage.

Der metallische Sound, intensive Elektronik und visuelle Effekte („metal taste syndrome“) unterstrichen ihren Status als führende 4th-Generation-Group – ein Highlight für Fans ihres innovativen Konzepts!

Jennies energiegeladene Solo-Performance

Jennie lieferte eine legendäre Solo-Show, in der sie selbst zur Bühne und zum Kunstwerk wurde. Mit einer dynamischen Setlist aus „Seoul City“, „Zen“ und „Like Jennie“ performte sie umgeben von 50 Tänzern. Ihre starke Präsenz und Charisma machten die Stage zu einem der aufregendsten Momente der Nacht – perfekt passend zu ihrem Daesang-Gewinn und ihrer globalen Ikonenrolle.



K-Pop im Fokus

Die Melon Music Awards unterstreichen einmal mehr die Dominanz des K-Pop: Die Awards basieren zu 60 % auf Streaming- und Download-Zahlen der Melon-Plattform, ergänzt durch Jury-Bewertung und Fan-Voting.

K-Pop bleibt ein globales Phänomen – von etablierten Stars wie G-Dragon und Jennie bis zu Newcomern wie Hearts2Hearts. Der Erfolg zeigt, wie sehr das Genre die Musikwelt erobert: Mit innovativen Sounds, beeindruckenden Performances und starker Fan-Community setzt K-Pop Maßstäbe weit über Südkorea hinaus.

Über G-Dragon

G-Dragon, mit bürgerlichem Namen Kwon Ji-yong, ist 37 Jahre alt (geboren am 18. August 1988 in Seoul). Als Mitbegründer und Leader der legendären Boygroup BigBang gilt er seit über 20 Jahren als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im K-Pop.

Er ist nicht nur Sänger und Rapper, sondern auch ein gefeierter Songwriter, Produzent und Modedesigner. Seine Kreativität, sein einzigartiger Stil und seine Fähigkeit, Musikgenres zu verschmelzen, machen ihn weltweit zu einer Ikone.

Zu seinen bekanntesten Hits zählen „Crooked“, „That XX“, „Heartbreaker“, „Fantastic Baby“ (mit BigBang) sowie aus seiner Solokarriere „Untitled, 2014“, „POWER“, und der aktuelle Chartstürmer „HOME SWEET HOME“.

Über Jennie

Jennie, mit bürgerlichem Namen Kim Jennie (auch Jennie Ruby Jane), ist 29 Jahre alt (geboren am 16. Januar 1996 in Seoul). Als Main Rapperin und Lead Vocalistin der globalen Girlgroup BLACKPINK ist sie seit 2016 eine der bekanntesten K-Pop-Künstlerinnen weltweit.

Ihre selbstbewusste Bühnenpräsenz, ihr Mode-Sense und ihre starke Solo-Karriere machen sie zu einer Ikone. Zu ihren größten Hits zählen „Solo“ (2018), „You & Me“ (2023), „Mantra“ (2024), „Like Jennie“ und „Love Hangover“ (2025) aus ihrem Debütalbum „Ruby“, das über eine Million Mal verkauft wurde und Chart-Rekorde brach. Jennie hat 2023 ihr eigenes Label ODD ATELIER gegründet und ist auch als Schauspielerin (z. B. in „The Idol“) aktiv.