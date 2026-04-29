Brandgeruch: Großeinsatz am Kölner Dom

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Köln – Am Mittwochnachmittag sind Polizei und Feuerwehr zu einem Großeinsatz am Kölner Dom ausgerückt. Auslöser war nach ersten Informationen ein gemeldeter Brandgeruch im Bereich des Südturms.

Gegen 14 Uhr ging bei der Feuerwehr ein entsprechender Notruf ein. Daraufhin rückten zahlreiche Einsatzkräfte an, darunter Feuerwehrleute mit Atemschutzausrüstung. Insgesamt waren rund 70 Kräfte vor Ort, unterstützt von der Polizei.

Der Dom wurde im Zuge des Einsatzes vollständig geräumt. Betroffen waren neben der Kathedrale auch die Turmbesteigung sowie die Schatzkammer. Auch die Umgebung rund um das Wahrzeichen wurde weiträumig abgesichert.

Trotz intensiver Suche konnten die Einsatzkräfte zunächst weder offenes Feuer noch eine Rauchentwicklung feststellen. Auch eine eingesetzte Drohne brachte keine Hinweise auf einen Brandherd.

Nach Angaben von Reportern vor Ort war zwar zeitweise ein Brandgeruch wahrnehmbar, sichtbarer Rauch wurde jedoch nicht festgestellt. Die Feuerwehr durchsuchte daraufhin das Gebäude systematisch, um mögliche Ursachen auszuschließen.

Der Einsatz dauerte rund anderthalb Stunden. Gegen 15:30 Uhr wurde der Großeinsatz beendet. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen Fehlalarm.