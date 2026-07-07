Türkei und Kanada planen Freihandelsabkommen

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Ankara – Die Türkei und Kanada haben offiziell Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen (FTA) aufgenommen. Dies teilte das Büro des kanadischen Premierministers Mark Carney am Dienstag am Rande des NATO-Gipfels in Ankara mit.

Erstes Treffen der Regierungschefs seit elf Jahren

Die Ankündigung erfolgte kurz nach einem Treffen zwischen dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan und dem kanadischen Premierminister Mark Carney in der Hauptstadt Ankara. Es handelt sich um den ersten Besuch eines kanadischen Regierungschefs in der Türkei seit elf Jahren. Wie die türkische Direktion für Kommunikationsmedien mitteilte, erörterten beide Politiker die bilateralen Beziehungen sowie regionale und globale Entwicklungen.

Erdoğan betonte während des Gesprächs, dass die Türkei und Kanada ihre Bemühungen zur Stärkung der Zusammenarbeit in einer neuen Ära intensivieren sollten. Dies gelte insbesondere für die Bereiche Handel, Sicherheit, Verteidigungsindustrie und Energie. Das Ausschöpfen dieses Kooperationspotenzials werde beiden Ländern erhebliche Vorteile bringen, so der türkische Präsident.

Fokus auf Verteidigungspolitik und NATO

Im Hinblick auf die Verteidigungspolitik bekräftigte Erdoğan die Unterstützung Ankaras für die Stärkung des europäischen Pfeilers innerhalb der NATO. Er unterstrich jedoch, dass diese Bemühungen die transatlantische Bindung nicht ersetzen dürften. Zudem forderte der Präsident, dass auch Nicht-EU-Verbündete in die Verteidigungsinitiativen der Europäischen Union einbezogen werden sollten.

Der kanadische Premierminister Carney wird im weiteren Verlauf des NATO-Gipfels voraussichtlich über Kanadas Beiträge zum Verteidigungsbündnis, den Aufbau neuer Partnerschaften und die gemeinsame Sicherheit, einschließlich der Unterstützung für die Ukraine, beraten.

Nächste Schritte zum Handelsabkommen

Die formelle Aufnahme der Verhandlungen folgt auf eine Vereinbarung der kanadischen und türkischen Handelsminister aus dem vergangenen Monat, in der explorative Gespräche für ein Freihandelsabkommen vereinbart wurden.

Laut der offiziellen Erklärung Kanadas werden nun die technischen Teams beider Länder die notwendigen Vorarbeiten leisten, um den genauen Umfang und die Ambitionen des Abkommens zu definieren und die erste Verhandlungsrunde vorzubereiten.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, Ankara’da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/EqjocCkuAM — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) July 7, 2026

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